Next Pathway تحصُل على أعلى تصنيف للشركاء لدى Snowflake

تورونتو، 3 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة .Next Pathway Inc، المزود الرائد لحلول الترحيل السحابي المؤتمت وتحويل البيانات الحديثة، أنها حصلت على أعلى تصنيف للشركاء لدى Snowflake، وهو فئة الشركاء من مستوى النخبة لخدمات سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي.

تعد هذه المكانة المرموقة شهادة على الخبرة التقنية لشركة Next Pathway في Snowflake، ونجاحها المثبت مع العملاء، والتزامها المستمر بتسريع التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

وقد أظهرت Next Pathway باستمرار كفاءة استثنائية في مساعدة العملاء العالميين على نقل مستودعات البيانات المعقدة وبحيرات البيانات إلى سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي من Snowflake بكفاءة لا مثيل لها. ويقر تصنيف فئة النخبة هذا، على وجه التحديد، بقدرة الشركة على قيادة نتائج متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحليلات، وتحديث البيانات لعملائها العالميين، مدعومة بمنصتها الخاصة .SHIFT Product Platform

قال تشيتان ماثور، الرئيس التنفيذي لشركة Next Pathway: "إن تحقيق فئة النخبة يؤكد القيمة التحويلية التي نقدمها للمؤسسات الكبيرة التي ترغب في تحقيق المزيد من الاستفادة من بياناتها". وأضاف: "إن التزامنا بالابتكار، المدعوم بمنصة SHIFT Product Platform، يعني أن عملاءنا يحققون أسرع وأكثر مسارات الترحيل قابلية للتنبؤ إلى سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي من Snowflake، مما يطلق العنان فوراً لإمكاناتهم الكاملة لمبادرات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة".

تميّز معترف به في مجال الترحيل السحابي

يبني هذا الإنجاز على الجوائز الأخيرة التي حصلت عليها Next Pathway، بما في ذلك تكريمها كشريك العام لخدمات الترحيل من Snowflake في المملكة المتحدة وأيرلندا (UK&I) للعام الثاني على التوالي.

تعمل صفة «شريك خدمات النخبة» (Elite Services Partner) على ترسيخ التعاون الاستراتيجي لشركة Next Pathway مع Snowflake، مما يفتح الباب أمام تعزيز الابتكار المشترك والوصول المشترك إلى السوق. وقال سريدهار راماسوامي، الرئيس التنفيذي لشركة Snowflake: "مع تسريع العملاء انتقالهم إلى سحابة بيانات Snowflake، فإن ريادة Next Pathway في الأتمتة وخبرتها في ترحيل الأنظمة القديمة تجعل منها شريكاً لا غنى عنه. إن تحقيقها لمكانة الشريك من فئة النخبة يعكس قدرة مثبتة على تسريع عمليات الترحيل بشكل كبير، وتقليل المخاطر، ومساعدة المؤسسات على إطلاق العنان للقيمة المستندة إلى البيانات على نطاق واسع".

ويستند هذا التصنيف من الفئة العليا إلى وجود فريق من الممارسين المعتمدين من Snowflake وإلى نجاح مستدام مع العملاء، مما يضمن استفادة العملاء من أتمتة ترحيل رائدة في القطاع ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن أسرع وأكثر المسارات أمانًا إلى التحديث السحابي.

نبذة عن Next Pathway

تُعد Next Pathway الخيار الرائد للترحيل السحابي المؤتمت وتحويل البيانات الحديثة. نحن نوفر الأدوات القوية والخبرة العميقة اللازمة لنقل أعباء العمل الكبيرة والمعقدة والقديمة إلى سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي من Snowflake بسرعة، وبأداء ودقّة لا مثيل لهما. وبدعم من سجل حافل يضم أكثر من 160 عملية ترحيل ناجحة حول العالم، تقوم منصتنا الخاصة SHIFT Product Platform، والمكوّنة من CRAWLER360 وSHIFT Cloud وTESTER، بأتمتة المسار الشامل للوصول إلى ترحيل سحابي ناجح من البداية إلى النهاية.

