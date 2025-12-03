Next Pathway、Snowflakeの最上位パートナーのステータスを獲得

トロント, 2025年12月3日 /PRNewswire/ -- 自動化されたクラウド移行および最新のデータ変革ソリューションのリーディングプロバイダーであるNext Pathway Inc.は本日、Snowflakeの最上位パートナー認定であるAI Data Cloud Services Elite Tierを獲得したと発表しました。

この権威あるステータスは、Next PathwayがSnowflakeに関する高度な技術力、実証された顧客成功、そして企業のAI主導によるデジタルトランスフォーメーションを加速させる取り組みに継続的にコミットしていることの証しです。

Next Pathwayは、グローバル企業の複雑なデータウェアハウスやデータレイクをSnowflake AI Data Cloudへ極めて高い効率で移行支援してきた、その卓越した専門性を一貫して示してきています。このElite Tierのステータスは、Next Pathwayが自社の独自プラットフォームであるSHIFT Product Platformを活用し、グローバルの顧客向けに高度なAI、分析、およびデータの最新化を実現する能力を有していることを正式に認定するものです。

「Elite Tierの獲得は、データを最大限に活用したい大企業のお客様に当社が提供している変革価値を明確に示すものです」と、Next Pathwayの最高経営責任者であるChetan Mathur氏は述べています。「当社はSHIFT Product Platformによるイノベーション推進にコミットしており、お客様はSnowflake AI Data Cloudへの最速かつ予測可能な移行を実現し、AIや機械学習の取り組みにおいて即座に最大限のポテンシャルを引き出すことが可能になります。」

クラウド移行分野における卓越性の評価

この成果は、Next Pathwayが直近で受賞した各種評価に基づくものであり、同社は2年連続でSnowflake UK&I Migration Services Partner of the Yearとして認定されるなど、継続的に高い評価を受けています。

Elite Services Partnerのステータスは、Next PathwayとSnowflakeとの戦略的な協業体制を一層強固なものとし、共同イノベーションの強化および共同での市場開拓を可能にします。 「お客様がSnowflake Data Cloudへの移行を加速させる中で、Next Pathwayの自動化におけるリーダーシップとレガシー移行の専門性は不可欠な存在です。同社がElite Partnerというステータスを達成したことは、移行の劇的な高速化、リスクの低減、そして大規模なデータ活用価値の創出を実証したものです」とSnowflakeの最高経営責任者であるSridhar Ramaswamy氏は述べています。

Snowflake認定の実務エキスパートと継続的な顧客成功によって裏付けられたこの最上位パートナー認定により、クライアントは業界をリードするAI対応の移行自動化と、最速かつ最も安全なクラウドモダナイゼーションへの移行手段の恩恵を受けることができます。

Next Pathwayについて

Next Pathwayは、自動化されたクラウド移行および最新のデータ変革における最有力の選択肢です。同社は、大規模かつ複雑なレガシーワークロードをSnowflake AI Data Cloudへ迅速に移行するための充実したツールと深い専門知識を提供し、他にはないパフォーマンスと高い精度を実現しています。全世界で160件を超える移行を成功させた確かな実績に裏打ちされた、同社の独自製品プラットフォームであるCRAWLER360、SHIFT Cloud、TESTERから構成されるSHIFT Product Platformは、クラウド移行を成功させるためのエンドツーエンドのパスを自動化します。

