Nexters nomeia Aghanim como parceira global de viabilização DTC

LOS ANGELES, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Aghanim, plataforma integrada de comércio, automação de liveops, engajamento da comunidade e pagamentos para estúdios de videogames, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Nexters Global (Nexters) no âmbito do negócio de jogos para dispositivos móveis da Nexters. A Nexters é uma desenvolvedora de jogos conhecida por operar jogos de serviço contínuo de sucesso global por meio de execução disciplinada de liveops e engajamento de longo prazo do jogador, parte da GDEV Holding - empresa de jogos e entretenimento listada na Nasdaq com sede em Limassol, Chipre.

Por meio dessa parceria, a Nexters expandirá sua presença direta ao consumidor (DTC, direct-to-consumer) de jogos para dispositivos móveis em mercados-chave em todo o mundo, fornecendo a infraestrutura necessária para construir relacionamentos mais fortes com os jogadores, otimizar o desempenho da monetização e desbloquear o crescimento a longo prazo além dos ecossistemas de plataforma tradicionais.

A Aghanim dará suporte ao comércio DTC em todas as redes de cartões internacionais e métodos de pagamento locais preferenciais, juntamente com plataformas de jogos online e ferramentas de personalização de liveops com inteligência artificial dentro do canal DTC da Nexters.

Em conjunto, essas capacidades criam uma camada operacional escalonável para o comércio DTC, o engajamento do jogador e a monetização a longo prazo, posicionando o modelo direto ao consumidor como um canal de crescimento essencial, projetado para criar experiências fluidas para o jogador, fortalecer o controle sobre a relação com o jogador e desbloquear maior valor nos mercados globais.

"O produto superior, a equipe profissional e a experiência incomparável da Aghanim na interseção de fintech e videogames já abriram novos horizontes para nossos esforços de crescimento", afirmou Anton Reinhold, CEO da Nexters.

"Estamos muito entusiasmados em colaborar de perto com a Nexters, uma das líderes globais na indústria de jogos. Ao aproveitar a infraestrutura de comércio DTC da Aghanim para enfrentar desafios como pagamentos globais, engajamento baseado na web, retenção, liveops e prevenção de fraudes, a Nexters expande sua capacidade de capturar mais valor em suas operações DTC, impulsionando maior eficiência de monetização e margens mais fortes", afirmou Constantin Andry, co-CEO da Aghanim.

Sobre a Nexters Global

A Nexters Global é um estúdio de desenvolvimento de jogos da GDEV, conhecida por operar jogos de sucesso global através da execução disciplinada de liveops e do engajamento de longo prazo dos jogadores. Em 2024, a Nexters Global gerou $403,6 milhões em receita, reforçando seu sólido histórico financeiro e sua contínua contribuição para o amplo portfólio de jogos da GDEV.

Sobre a Aghanim

A Aghanim é uma plataforma integrada de comércio, automação de liveops, engajamento da comunidade e pagamentos para videogames. A Aghanim ajuda os estúdios a expandir seus jogos para canais web diretos ao consumidor, lançando plataformas de jogos baseadas em navegador, monetizando jogadores por meio de ofertas personalizadas com inteligência artificial, executando centenas de experimentos programáticos de liveops e possibilitando pagamentos globais fluidos por meio de uma infraestrutura multinacional de alto desempenho, segura, em conformidade com as normas e resistente a fraudes.

Fundada na Califórnia, EUA, por ex-alunos de Harvard e ex-executivos de alto escalão com mais de 40 anos de experiência combinada na interseção de fintech e jogos, a equipe está redefinindo a forma como os videogames são distribuídos e monetizados.

Para obter mais informações sobre a Aghanim, acesse: https://aghanim.com/

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FONTE Aghanim Inc.