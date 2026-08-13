Nexters、AghanimをグローバルDTCイネーブルメントパートナーに任命

ロサンゼルス, 2026年8月13日 /PRNewswire/ -- ビデオゲームスタジオ向けの統合型コマース、ライブオペレーション自動化、コミュニティエンゲージメント、決済プラットフォームを提供するAghanimは、Nexters Global（Nexters）と、同社のモバイルゲーム事業における戦略的提携を発表しました。Nextersは、綿密なライブオペレーションの実施と長期的なプレイヤーエンゲージメントを通じて、世界的に成功を収めているライブサービス型ゲームを運営することで知られるゲーム開発会社であり、キプロスのリマソールに本社を置く、ナスダック上場のゲーム・エンターテインメント企業であるGDEV Holdingの傘下です。

今回の提携を通じて、Nextersは世界中の主要市場において、モバイルゲームのダイレクト・トゥ・コンシューマー（DTC）事業を拡大します。 プレイヤーとのより強固な関係構築、収益化パフォーマンスの最適化、そして従来のプラットフォームエコシステムを超えた長期的な成長を実現するために必要なインフラを提供します。

Aghanimは、NextersのDTCチャネルにおいて、WebベースのゲームハブやAIを活用したライブオペレーション向けパーソナライゼーションツールに加え、あらゆる国際カードネットワークおよび主要な現地決済手段に対応したDTCコマースを支援します。

これらの機能を組み合わせることで、DTCコマース、プレイヤーエンゲージメント、および長期的な収益化に向けた拡張性の高い運用基盤が構築され、ダイレクト・トゥ・コンシューマー（DTC）は、シームレスなプレイヤー体験の創出、オーナーシップの強化、そして世界市場全体でのさらなる価値の創出を目的とした中核的な成長チャネルとしての地位を確立します。

「Aghanimの優れた製品、プロフェッショナルなチーム、そしてフィンテックとビデオゲームの融合分野における比類なき専門知識は、すでに当社の成長に向けた取り組みに新しい展開をもたらしてくれました」と、Nextersの最高経営責任者（CEO）であるAnton Reinhold氏は述べています。

「ゲーム業界の世界的なリーダーであるNextersと緊密に連携できることを大変嬉しく思います。AghanimのDTCコマースインフラを活用し、グローバル決済、ウェブベースのエンゲージメント、顧客維持、ライブオペレーション、不正防止といった課題に取り組むことで、NextersはDTC事業全体においてより多くの価値を創出する能力を拡大し、収益化の効率向上と利益率の強化を実現しています」と、Aghanimの共同CEOであるConstantin Andryは述べています。

Nexters Globalについて

Nexters Globalは、GDEV傘下のゲーム開発スタジオであり、綿密なライブオペレーションの実施と長期的なプレイヤーエンゲージメントを通じて、世界的に成功を収めたビデオゲームを運営していることで知られています。2024年、Nexters Globalは4億360万ドルの売上高を計上し、その堅調な財務実績と、GDEVの幅広いゲームポートフォリオへの継続的な貢献を裏付けています。

Aghanimについて

Aghanimは、ビデオゲーム向けの、コマース、ライブオペレーションの自動化、コミュニティエンゲージメント、決済機能を統合したプラットフォームです。Aghanimは、ブラウザベースのゲームハブの立ち上げ、AIを活用したパーソナライズされたオファーによるプレイヤーの収益化、数百件に及ぶプログラム型ライブオペレーションの実験の実施、そして高性能かつセキュアで、規制に準拠し、不正利用に強い多国籍インフラを通じたシームレスなグローバル決済の実現を通じて、ゲームスタジオが自社ゲームを消費者直販型のウェブプラットフォームへと拡大できるよう支援しています。

米国カリフォルニア州で、ハーバード大学の卒業生であり、フィンテックとゲーム業界の交差点で計40年以上の経験を持つ元Cレベルエグゼクティブたちによって設立されたこのチームは、ビデオゲームの配信方法と収益化のあり方を再定義しています。

Aghanimに関する詳細については、以下のサイトをご覧ください：https://aghanim.com/

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SOURCE Aghanim Inc.