Nexters mianuje Aghanim globalnym partnerem ds. wdrażania DTC

LOS ANGELES, 13 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Aghanim, zintegrowana platforma do obsługi handlu, automatyzacji liveops, angażowania społeczności i płatności dla studiów tworzących gry wideo, ogłosiła dziś strategiczne partnerstwo z Nexters Global (Nexters) w ramach działalności przedsiębiorstwa związanej z grami mobilnymi. Nexters to producent gier znany z prowadzenia odnoszących globalne sukcesy gier typu live-service poprzez zdyscyplinowaną realizację liveops oraz długoterminowe angażowanie graczy, będący częścią GDEV Holding - notowanego na Nasdaq przedsiębiorstwa z branży gier i rozrywki z siedzibą w Limassol na Cyprze.

W ramach tego partnerstwa Nexters rozszerzy obecność swoich gier mobilnych w modelu bezpośrednim do konsumenta (DTC) na kluczowych rynkach na całym świecie, zapewniając infrastrukturę niezbędną do budowania silniejszych relacji z graczami, optymalizacji wyników monetyzacji oraz długoterminowego wzrostu wykraczającego poza tradycyjne ekosystemy platform.

Aghanim będzie wspierać handel DTC za pośrednictwem wszystkich międzynarodowych sieci kart płatniczych oraz preferowanych lokalnych metod płatności, a także internetowych centrów gier i narzędzi personalizacji liveops opartych na sztucznej inteligencji w ramach kanału DTC przedsiębiorstwa Nexters.

Łącznie te możliwości tworzą skalowalną warstwę operacyjną dla handlu DTC, zaangażowania graczy i długoterminowej monetyzacji, pozycjonując model bezpośrednio do konsumenta jako kluczowy kanał wzrostu, zaprojektowany w celu tworzenia płynnych doświadczeń graczy, zwiększenia kontroli nad relacjami z użytkownikami oraz uwalniania większej wartości na globalnych rynkach.

„Doskonały produkt Aghanim, profesjonalny zespół oraz niezrównane doświadczenie na styku technologii fintech i gier wideo już otworzyły nowe perspektywy dla naszych działań rozwojowych" - powiedział Anton Reinhold, dyrektor generalny Nexters.

„Jesteśmy zachwyceni możliwością ścisłej współpracy z Nexters, jednym ze światowych liderów branży gier. Wykorzystując infrastrukturę handlu DTC przedsiębiorstwa Aghanim w celu rozwiązywania wyzwań związanych z globalnymi płatnościami, zaangażowaniem za pośrednictwem stron internetowych, utrzymaniem zaangażowania użytkowników, liveops oraz zapobieganiem oszustwom, Nexters zwiększa swoją zdolność do pozyskiwania większej wartości w ramach operacji DTC, zapewniając większą efektywność monetyzacji i wyższe marże" - powiedział Constantin Andry, współdyrektor generalny Aghanim.

Nexters Global

Nexters Global to studio tworzące gry w ramach GDEV, znane z prowadzenia odnoszących globalne sukcesy gier wideo poprzez zdyscyplinowaną realizację liveops oraz długoterminowe angażowanie graczy. W 2024 r. studio Nexters Global wygenerowało przychody w wysokości 403,6 mln USD, co podkreśla jego silne wyniki finansowe oraz stały wkład w szersze portfolio gier GDEV.

Aghanim

Aghanim to zintegrowana platforma do obsługi handlu, automatyzacji liveops, angażowania społeczności oraz płatności w sektorze gier wideo. Aghanim pomaga studiom rozszerzać swoje gry na internetowy kanał DTC poprzez uruchamianie opartych na przeglądarce centrów gier, generowanie przychodów od graczy za pomocą spersonalizowanych ofert opartych na sztucznej inteligencji, przeprowadzanie setek programowych eksperymentów z zakresu liveops oraz umożliwianie płynnych globalnych płatności za pośrednictwem wydajnej, bezpiecznej, zgodnej z przepisami i odpornej na oszustwa międzynarodowej infrastruktury.

Założony w Kalifornii w USA przez absolwentów Uniwersytetu Harvarda oraz byłych członków kadry kierowniczej najwyższego szczebla (C-level) z ponad 40-letnim łącznym doświadczeniem na styku technologii fintech i branży gier, zespół ten na nowo definiuje sposób dystrybucji i monetyzacji gier wideo.

Więcej informacji o Aghanim można znaleźć na stronie: https://aghanim.com/

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