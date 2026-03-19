Nitesh Sharan assume o cargo de diretor financeiro da Quantinuum

BROOMFIELD, Colorado, 19 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Quantinuum, empresa líder em computação quântica, anunciou hoje a nomeação de Nitesh Sharan como diretor financeiro (CFO), com efeito a partir de 6 de abril de 2026.

Sharan traz mais de 25 anos de experiência financeira global nos setores de tecnologia, produtos de consumo e consultoria. Ele se junta à empresa após quase cinco anos como CFO da SoundHound AI, Inc., onde liderou a abertura de capital da companhia em 2022 e supervisionou o planejamento financeiro estratégico, contabilidade, estratégia corporativa, recursos humanos, jurídico e propriedade intelectual.

"Nitesh traz uma combinação excepcional de liderança financeira, rigor operacional e experiência na expansão de empresas de tecnologia", afirmou o Dr. Rajeeb Hazra, presidente e CEO da Quantinuum. "À medida que a Quantinuum acelera a comercialização da computação quântica, sua experiência em guiar empresas por ambientes complexos de crescimento e mercado de capitais será fundamental."

Antes de ingressar na SoundHound AI, Sharan passou mais de 5 anos na Nike, onde ocupou diversos cargos de liderança, incluindo vice-presidente de relações com investidores e tesoureiro, vice-presidente de finanças corporativas e tesoureiro, e CFO de operações globais e tecnologia. Antes da Nike, ele passou 15 anos em cargos de liderança sênior na Hewlett-Packard e iniciou sua carreira como consultor na Accenture.

O Sr. Sharan possui a certificação Chartered Financial Analyst (CFA). Ele obteve seu MBA pela Kellogg School of Management da Northwestern University e seu bacharelado pela Case Western Reserve University. Nascido em Cleveland, Ohio, ele reside atualmente em Portland, Oregon. Ele integra diversos conselhos, incluindo o da Activate, organização que apoia empreendedores de ciência avançada na comercialização de suas inovações, e atua como conselheiro da Catlin Gabel School, uma escola independente progressiva de ensino básico e médio.

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum é uma empresa líder em computação quântica que oferece uma plataforma completa (full-stack) projetada para tornar a computação quântica aplicável em ambientes do mundo real. A empresa implementou comercialmente múltiplas gerações de sistemas quânticos baseados na arquitetura QCCD, consolidada no mercado, a qual aprimorou com designs e recursos inovadores para atingir os níveis de precisão mais altos do setor com base na fidelidade média de portas de dois qubits.[i] A Quantinuum possui parcerias ativas com líderes de mercado nos setores farmacêutico, ciência de materiais, serviços financeiros, além de mercados governamentais e industriais.

A empresa conta com uma força de trabalho global de aproximadamente 700 funcionários, incluindo cientistas e pesquisadores de renome. Mais de 70% de sua equipe de tecnologia possui doutorado (PhD). A sede da Quantinuum fica em Broomfield, Colorado, com instalações adicionais nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão e Singapura.

Para mais informações, acesse www.quantinuum.com.

[i] Em 31 de dezembro de 2025.

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FONTE Quantinuum