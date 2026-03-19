Nitesh Sharan rejoint Quantinuum en tant que directeur financier

BROOMFIELD, Colorado, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, une société d'informatique quantique de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination de Nitesh Sharan au poste de directeur financier (CFO), à compter du 6 avril 2026.

M. Sharan apporte plus de 25 ans d'expérience en finance mondiale dans les domaines de la technologie, des produits de consommation et du conseil. Il rejoint l'entreprise après avoir été pendant près de cinq ans directeur financier de SoundHound AI, Inc., où il a mené l'entreprise jusqu'à sa cotation en bourse en 2022 et supervisé la planification financière stratégique, la comptabilité, la stratégie d'entreprise, les ressources humaines, le service juridique et la propriété intellectuelle.

« Nitesh apporte une combinaison exceptionnelle de leadership financier, de rigueur opérationnelle et d'expérience dans le développement d'entreprises technologiques », a déclaré le Dr Rajeeb Hazra, président-directeur général de Quantinuum. « Alors que Quantinuum accélère la commercialisation de l'informatique quantique, son expérience de l'accompagnement des entreprises dans des contextes complexes de croissance et de marché des capitaux sera déterminante. »

Avant de rejoindre SoundHound AI, M. Sharan a passé plus de cinq ans chez Nike, où il a occupé plusieurs postes de direction, notamment ceux de vice-président des relations avec les investisseurs et de trésorier, de vice-président des finances de l'entreprise et de trésorier, et de directeur financier des opérations mondiales et de la technologie. Avant de rejoindre Nike, il a passé 15 ans à des postes de direction chez Hewlett-Packard et a commencé sa carrière en tant que consultant chez Accenture.

M. Sharan est un analyste financier agréé (CFA). Il a obtenu son MBA à la Kellogg School of Management de la Northwestern University et sa licence à la Case Western Reserve University. Originaire de Cleveland (Ohio), il réside actuellement à Portland (Oregon). Il siège à plusieurs conseils d'administration, dont Activate, une organisation qui aide les entrepreneurs en sciences profondes à commercialiser leurs innovations, et il est administrateur de la Catlin Gabel School, une école indépendante progressiste de la maternelle à la 12ᵉ année.

À propos de Quantinuum

Quantinuum est une société d'informatique quantique de premier plan qui propose une plateforme complète conçue pour rendre l'informatique quantique déployable dans des environnements réels. La société a déployé commercialement plusieurs générations de systèmes quantiques basés sur l'architecture QCCD bien établie, qu'elle a mis en œuvre avec des designs et des capacités inédits pour atteindre les niveaux de précision les plus élevés du secteur sur la base de la fidélité de porte à deux qubits moyenne.[i] Quantinuum a des contrats actifs avec les leaders du marché dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la science des matériaux, des services financiers, et des marchés publics et industriels.

L'entreprise emploie environ 700 personnes dans le monde, dont des scientifiques et des chercheurs de haut niveau. Plus de 70 % des membres de son équipe technologique sont titulaires d'un doctorat. Le siège de Quantinuum est situé à Broomfield, dans le Colorado, et la société dispose d'autres installations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon et à Singapour.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.quantinuum.com.

[i] Au 31 décembre 2025.

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