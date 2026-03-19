Nitesh Sharan se incorpora a Quantinuum como director financiero

BROOMFIELD, Colorado, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, una empresa líder en computación cuántica, anunció hoy el nombramiento de Nitesh Sharan como director financiero (CFO), con efecto a partir del 6 de abril de 2026.

El Sr. Sharan cuenta con más de 25 años de experiencia en finanzas a nivel mundial en los sectores de la tecnología, los productos de consumo y la consultoría. Se incorpora a la empresa tras haber ocupado durante casi cinco años el cargo de director financiero en SoundHound AI, Inc., donde dirigió la salida a bolsa de la empresa en 2022 y supervisó la planificación financiera estratégica, la contabilidad, la estrategia corporativa, los recursos humanos, los asuntos legales y la propiedad intelectual.

"Nitesh ofrece una combinación excepcional de liderazgo financiero, rigor operativo y experiencia en el crecimiento de empresas tecnológicas", afirmó el Dr. Rajeeb Hazra, presidente y director ejecutivo de Quantinuum. "A medida que Quantinuum acelera la comercialización de la computación cuántica, su experiencia en el acompañamiento de empresas en entornos complejos de crecimiento y de mercados de capitales será fundamental".

Antes de incorporarse a SoundHound AI, el Sr. Sharan trabajó durante más de 5 años en Nike, donde ocupó varios puestos de liderazgo, entre ellos el de vicepresidente de Relaciones con los Inversores y tesorero, vicepresidente de Finanzas Corporativas y tesorero, y director financiero de Operaciones Globales y Tecnología. Antes de incorporarse a Nike, ocupó durante 15 años puestos de alta dirección en Hewlett-Packard y comenzó su carrera como consultor en Accenture.

El Sr. Sharan es analista financiero certificado (CFA). Obtuvo su MBA en la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern y su licenciatura en la Universidad Case Western Reserve. Originario de Cleveland, Ohio, actualmente reside en Portland, Oregón. Forma parte de varias juntas directivas, entre ellas la de Activate, una organización que apoya a emprendedores de ciencia profunda en la comercialización de sus innovaciones, y se desempeña como fiduciario del colegio Catlin Gabel, una institución educativa independiente y progresista que abarca desde preescolar hasta el último año de secundaria (K-12).

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para facilitar la implementación de la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha comercializado varias generaciones de sistemas cuánticos basados en la consolidada arquitectura QCCD, que ha implementado con diseños y capacidades innovadores para alcanzar los niveles de precisión más altos del sector en cuanto a la fidelidad promedio de las puertas de dos qubits.[i] Quantinuum colabora activamente con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de la ciencia de los materiales, de los servicios financieros, así como en los ámbitos gubernamental e industrial.

La empresa cuenta con una plantilla mundial de aproximadamente 700 empleados, entre los que se encuentran destacados científicos e investigadores. Más del 70% de su equipo tecnológico cuenta con un doctorado. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con otras instalaciones en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y Singapur.

Para más información, visite www.quantinuum.com.

[i] Al 31 de diciembre de 2025.

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FUENTE Quantinuum