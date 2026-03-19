Nitesh Sharan 加入 Quantinuum 擔任財務總監

科羅拉多州布魯姆菲爾德2026年3月20日 /美通社/ -- 領先的量子運算公司 Quantinuum 今日宣佈任命 Nitesh Sharan 為財務總監 (CFO)，並於 2026 年 4 月 6 日起正式履新。

Sharan 先生擁有超過 25 年環球財務經驗，涵蓋科技、消費產品及諮詢等多個領域。 他加入本公司前，在 SoundHound AI, Inc. 擔任了近 5 年的財務總監，其間帶領公司於 2022 年上市，並監督策略財務規劃、會計、企業策略、人力資源、法律及知識產權。

Quantinuum 總裁兼行政總裁 Rajeeb Hazra 博士表示：「Nitesh 具備卓越的財務領導才能、嚴謹的營運思維，以及帶領科技公司擴展的豐富經驗。 隨著 Quantinuum 加快推動量子運算商業化，他過往引領公司應對複雜增長及資本市場的經驗，將發揮關鍵作用。」

Sharan 先生加入 SoundHound AI 前，曾在 Nike 任職超過 5 年，其間擔任多個領導要職，包括投資者關係與庫務副總裁、企業財務與庫務副總裁，以及全球營運與科技財務總監。 加入 Nike 前，他曾在 Hewlett-Packard 擔任高級領導職位長達 15 年，而他的職業之路則始於 Accenture 的顧問工作。

Sharan 先生持有特許財務分析師 (CFA) 資格。 他獲頒 Northwestern University 的 Kellogg School of Management 的工商管理碩士學位 (MBA)，以及 Case Western Reserve University 的學士學位。 他原籍俄亥俄州克利夫蘭，現居於俄勒岡州波特蘭。 他是多個董事會的成員，包括 Activate（一間支援深度科技創業者將其創新商業化的機構），並擔任 Catlin Gabel School（一所前瞻進步的 K-12 獨立學校）的受託人。

關於 Quantinuum

Quantinuum 作為頂尖量子運算公司，提供全面整合的平台，致力讓量子運算技術能在真實環境中實際應用。 公司已將多代基於成熟量子電荷耦合裝置 (QCCD) 架構的量子系統投入商業應用，並透過創新設計與功能，在平均雙量子位元閘極保真度方面達到行內最高的精準水平。[i] Quantinuum 與製藥、材料科學、金融服務、政府及工業等領域的市場領導者，均建立了積極的合作關係。

公司擁有約 700 名員工，遍佈全球，團隊匯聚頂尖的科學家及研究人員。 技術團隊中，超過 70% 成員擁有博士學位。 Quantinuum 總部設於科羅拉多州布魯姆菲爾德，於美國、英國、德國、日本及新加坡均設有設施。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.quantinuum.com。

[i] 截至 2025 年 12 月 31 日。

SOURCE Quantinuum