RIKEN dimensiona supercomputação quântica no Japão com atualização do sistema Quantinuum

Computador quântico H2 da Quantinuum para expandir o escopo e a precisão da pesquisa farmacêutica e em ciência dos materiais usando a plataforma híbrida de computação Reimei-Fugaku

TÓQUIO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Quantinuum, empresa líder em computação quântica, anunciou hoje que a RIKEN, principal instituto nacional de pesquisa do Japão, adquiriu seu computador quântico System Model H2 para dimensionar a capacidade da "Reimei-Fugaku", uma plataforma híbrida de supercomputador quântico no Japão.

Uma visita ao computador quântico Reimei da Quantinuum nas instalações da RIKEN em Wako, Japão Speed Speed

A plataforma Reimei-Fugaku representa a fronteira da tecnologia computacional. Lançada na primavera de 2025, ela combina o sistema quântico "Reimei" da Quantinuum com o "Fugaku" da RIKEN, um dos supercomputadores mais rápidos do mundo - mais formalmente conhecido como sistema de computação de alto desempenho (HPC).

Agora, a plataforma de computação híbrida está recebendo uma atualização substancial. No início deste mês, a Quantinuum entregou seu sistema H2 ao centro de pesquisa da RIKEN, perto de Tóquio, onde a montagem já está em andamento para substituir seu antecessor, o Sistema Modelo H1, no qual a Reimei se baseou até o momento. O sistema de última geração, de 56 qubits, foi desenvolvido para operações de alta fidelidade que podem reduzir o tempo de solução, permitir cargas de trabalho maiores e oferecer suporte a aplicativos de maior valor.

Líderes de tecnologia veem os sistemas de computação híbrida como uma maneira prática de superar os limites da HPC clássica. Ao combinar o significativo poder de processamento de dados da HPC com a capacidade de um computador quântico de modelar moléculas e materiais complexos, os pesquisadores poderiam ser capazes de resolver problemas matemáticos especializados que são impraticáveis para sistemas clássicos sozinhos.

Pesquisadores já demonstraram esse potencial usando a plataforma atual Reimei-Fugaku. Em um fluxo de trabalho com relevância potencialmente estendida a futuras aplicações farmacêuticas, eles simularam com sucesso reações biomoleculares com uma precisão que seria inviável para a HPC alcançar isoladamente.

Com vários estudos em química e ciência dos materiais já em andamento na plataforma, se espera que essa atualização do H2 acelere a pesquisa e desbloqueie descobertas científicas ainda mais complexas em todas as disciplinas.

Dr. Mitsuhisa Sato, diretor da Divisão de Plataforma Híbrida Quantum-HPC do Centro de Ciência Computacional RIKEN, declarou: "Desde sua instalação em fevereiro de 2025, o Reimei H1 tem sido amplamente utilizado pelos usuários do JHPC-quantum e forneceu resultados significativos, graças à sua alta fidelidade e conectividade flexível de qubit. A atualização para H2 é exatamente o que esperávamos ansiosamente e, com seus 56 qubits, esperamos que desempenhe um papel fundamental na demonstração da vantagem quântica por meio da computação híbrida quântica-HPC."

Dr. Rajeeb Hazra, presidente e CEO da Quantinuum, afirmou: "Acreditamos que a decisão da RIKEN de continuar adotando sistemas Quantinuum para atingir seus objetivos ambiciosos é uma validação de nosso roteiro tecnológico e um reflexo do sucesso de nossa valiosa parceria. Com a liderança combinada da Quantinuum e da RIKEN em quântico e HPC, respectivamente, esperamos continuar ultrapassando os limites da computação para enfrentar alguns dos desafios mais críticos e complexos que a ciência e o setor enfrentam atualmente."

Esse desenvolvimento reflete o progresso contínuo da colaboração entre Quantinuum e RIKEN para promover a infraestrutura híbrida quântica-HPC no Japão. A Quantinuum pretende continuar trabalhando com a comunidade de pesquisa do país para acelerar casos de uso no mundo real e contribuir para o crescimento de seu ecossistema quântico.

Sobre a RIKEN

A RIKEN, uma Agência Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, é a principal instituição nacional de pesquisa abrangente do Japão, reconhecida por pesquisas de alta qualidade em uma ampla gama de disciplinas científicas. Criada em 1917, inicialmente como uma fundação privada de pesquisa, a RIKEN cresceu rapidamente em tamanho e escopo, abrangendo hoje uma rede de centros e institutos de pesquisa de classe mundial em todo o Japão.

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum é uma empresa líder em computação quântica que oferece uma plataforma (full-stack) projetada para tornar a computação quântica aplicável em ambientes do mundo real. A empresa implantou comercialmente várias gerações de sistemas quânticos baseados na bem estabelecida arquitetura QCCD, que implementou com projetos e capacidades inovadoras para atingir os mais altos níveis de precisão do setor com base na fidelidade média de porta de dois qubits.[i] A Quantinuum tem compromissos ativos com líderes de mercado nos setores farmacêutico, ciência dos materiais, serviços financeiros e governamental e industriais.

A empresa conta com uma força de trabalho global de aproximadamente 700 funcionários, incluindo cientistas e pesquisadores de renome. Mais de 70% da equipe de tecnologia possui doutorado (PhD). A sede da Quantinuum fica em Broomfield, Colorado, com instalações adicionais nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão e Singapura.

Para mais informações, acesse www.quantinuum.com.

[i] Em 31 de dezembro de 2025.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=FSMe1RtnA1Y

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2957407/Quantinuum_Logo.jpg

FONTE Quantinuum