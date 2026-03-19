Nitesh SharanがQuantinuumの最高財務責任者に就任

コロラド州ブルームフィールド, 2026年3月19日 /PRNewswire/ -- 量子コンピューティング分野のリーディングカンパニーであるQuantinuumは本日、2026年4月6日付でNitesh Sharanを最高財務責任者（CFO）に任命したと発表しました。

Sharan氏は、テクノロジー、消費財、コンサルティングの各分野で25年以上にわたるグローバルな財務経験を有しています。同氏は、SoundHound AI, Inc.で約5年間CFOを務めた後にQuantinuumに入社し、同社の2022年の株式上場を主導するとともに、戦略的な財務計画、会計、企業戦略、人事、法務、知的財産を統括しました。

Quantinuumの社長兼CEOであるRajeev Hazra博士は、次のように述べています。「Niteshは、財務面での卓越したリーダーシップ、経営面での厳格さ、そしてテクノロジー企業の成長拡大を導いてきた経験を兼ね備えています。Quantinuumが量子コンピューティングの商業化を加速させる中、複雑な成長環境と資本市場環境の中で企業を導いてきた彼の経験は極めて重要です。」

Sharan氏は、SoundHound AIに入社する前には、Nikeに5年以上在籍し、インベスター・リレーションズおよび財務部門バイス・プレジデント、コーポレートファイナンスおよび財務部門バイス・プレジデント、ならびにグローバルオペレーションズおよびテクノロジー部門のCFOなどの上級職を複数歴任しました。Nikeに入社する前、同氏はHewlett-Packardで15年にわたり上級管理職を務め、Accentureのコンサルタントとしてキャリアをスタートさせました。

Sharan氏は、Chartered Financial Analyst（CFA）の資格を保有しています。Northwestern UniversityのKellogg School of ManagementではMBAを、Case Western Reserve Universityでは学士号を取得しました。同氏はオハイオ州クリーブランド出身で、現在はオレゴン州ポートランドに在住しています。また、ディープサイエンス分野の起業家によるイノベーションの商業化を支援する組織であるActivateをはじめ、先進的なK-12独立系学校であるCatlin Gabel Schoolの評議員など、複数の役職を務めています。

Quantinuumについて

Quantinuumは、現実環境で量子コンピューティングを実装可能にするために設計されたフルスタックプラットフォームを提供する、量子コンピューティング分野のリーディングカンパニーです。同社は、十分に確立されたQCCDアーキテクチャ上に構築され、平均2量子ビットゲート忠実度に基づく業界最高水準の精度指標を実現する新しい設計と機能を備えた複数世代の量子システムを商用展開しています[i]。 Quantinuumは、製薬、材料科学、金融サービス、政府、産業市場の各分野の市場リーダーと積極的に連携しています。

同社は、トップクラスの科学者や研究者を含む約700人の従業員を世界各地で擁しています。技術チームの70%以上が博士号取得者です。Quantinuumの本社はコロラド州ブルームフィールドにあり、このほか米国、英国、ドイツ、日本、シンガポールにも拠点があります。

詳しくは www.quantinuum.comをご覧ください。

[i] 2025年12月31日現在。

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2655950/5871625/Quantinuum_Logo.jpg

SOURCE Quantinuum