Nitesh Sharan se une a Quantinuum como director financiero

BROOMFIELD, Colo., 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, empresa líder en computación cuántica, anunció hoy el nombramiento de Nitesh Sharan como director financiero (CFO), con efecto a partir del 6 de abril de 2026.

Sharan aporta más de 25 años de experiencia en finanzas internacionales en los sectores de tecnología, productos de consumo y consultoría. Se incorpora a la empresa tras casi cinco años como director financiero de SoundHound AI, Inc., donde lideró la salida a bolsa de la compañía en 2022 y supervisó la planificación financiera estratégica, la contabilidad, la estrategia corporativa, los recursos humanos, los asuntos legales y la propiedad intelectual.

"Nitesh aporta una combinación excepcional de liderazgo financiero, rigor operativo y experiencia en el crecimiento de empresas tecnológicas", declaró el doctor Rajeeb Hazra, presidente y consejero delegado de Quantinuum. "A medida que Quantinuum acelera la comercialización de la computación cuántica, su experiencia guiando a las empresas a través de entornos complejos de crecimiento y mercados de capitales será fundamental".

Antes de incorporarse a SoundHound AI, Sharan trabajó durante más de 5 años en Nike, donde desempeñó varios cargos de liderazgo, entre ellos el de vicepresidente de Relaciones con Inversores y tesorero, vicepresidente de Finanzas Corporativas y tesorero, y director financiero de Operaciones y Tecnología Globales. Previamente, ocupó puestos de alta dirección durante 15 años en Hewlett-Packard y comenzó su carrera como consultor en Accenture.

Sharan es analista financiero certificado (CFA). Obtuvo su máster en administración de empresas (MBA) en la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern y su licenciatura en la Universidad Case Western Reserve. Originario de Cleveland, Ohio, actualmente reside en Portland, Oregón. Forma parte de varios consejos directivos, entre ellos Activate, una organización que apoya a emprendedores de ciencia avanzada en la comercialización de sus innovaciones, y es fideicomisario de la Catlin Gabel School, una escuela independiente progresista que abarca desde preescolar hasta el último año de secundaria.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha adaptado con diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, basados en la fidelidad promedio de las puertas de dos cúbits.[i] Quantinuum mantiene una colaboración activa con empresas líderes en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria.

La empresa cuenta con una plantilla global de aproximadamente 700 empleados, entre los que se incluyen destacados científicos e investigadores. Más del 70% de su equipo tecnológico posee doctorados. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y Singapur.

Para obtener más información, visite www.quantinuum.com .

[i] A 31 de diciembre de 2025.