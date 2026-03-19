퀀티넘, 니테시 샤란 최고재무책임자 영입

브룸필드, 콜로라도, 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- 선도적인 양자 컴퓨팅 기업 퀀티넘(Quantinuum)이 3월 18일, 2026년 4월 6일자로 니테시 샤란(Nitesh Sharan)씨를 최고재무책임자(CFO)로 임명한다고 발표했다.

샤란씨는 기술, 소비재, 컨설팅 분야에서 25년 이상의 글로벌 금융 경험을 보유하고 있다. 그는 사운드하운드 AI(SoundHound AI, Inc.)에서 약 5년간 CFO로 재직한 후 퀀티넘에 합류하며, 사운드하운드 AI에서는 2022년 상장을 이끌고 전략적 재무 계획, 회계, 기업 전략, 인사, 법무, 지식재산권을 총괄했다.

퀀티넘의 사장 겸 최고경영자인 라지브 하즈라(Rajeeb Hazra) 박사는 "니테시는 탁월한 재무 리더십, 운영 엄밀성, 기술 기업 성장 경험을 겸비하고 있다"고 말했다. 이어 "퀀티넘이 양자 컴퓨팅의 상용화를 가속화하는 가운데, 복잡한 성장 및 자본 시장 환경에서 기업을 이끈 그의 경험이 핵심적인 역할을 할 것"이라고 말했다.

사운드하운드 AI 합류 이전에 샤란씨는 나이키(Nike)에서 5년 이상 재직하며 투자자 관계 및 재무 부문 부사장 겸 재무 담당 임원, 기업 재무 부문 부사장 겸 재무 담당 임원, 글로벌 운영 및 기술 부문 CFO 등 여러 리더십 직책을 역임했다. 나이키 합류 이전에는 휴렛팩커드(Hewlett-Packard)에서 15년간 고위 리더십 직책을 맡았으며, 액센츄어(Accenture)에서 컨설턴트로 커리어를 시작했다.

샤란씨는 공인재무분석사(CFA) 자격증 보유자다. 그는 노스웨스턴대학교 켈로그 경영대학원에서 MBA를, 케이스 웨스턴 리저브대학교에서 학사 학위를 취득했다. 미국 오하이오주 클리블랜드 출신으로 현재 오리건주 포틀랜드에 거주하고 있다. 딥 사이언스 기업가들의 혁신 상용화를 지원하는 조직인 액티베이트(Activate)를 비롯해 여러 이사회에 참여하고 있으며, 진보적 K-12 독립 학교인 캣린 게이블 스쿨의 이사로도 활동하고 있다.

퀀티넘 소개

퀀티넘은 실제 환경에서 양자 컴퓨팅을 구현할 수 있도록 설계된 풀스택 플랫폼을 제공하는 선도적인 양자 컴퓨팅 기업이다. 회사는 잘 확립된 QCCD 아키텍처를 기반으로 구축된 여러 세대의 양자 시스템을 상업적으로 구축했으며, 평균 2큐비트 게이트 충실도 기준 업계 최고 수준의 정확도를 달성하기 위해 새로운 설계와 역량으로 이를 구현했다. [i] 퀀티넘은 제약, 소재 과학, 금융 서비스, 정부 및 산업 시장의 선도 기업들과 활발히 협력하고 있다.

회사는 최고 수준의 과학자 및 연구원을 포함해 약 700명의 글로벌 인력을 보유하고 있다. 기술 팀의 70% 이상이 박사 학위를 보유하고 있다. 퀀티넘의 본사는 콜로라도주 브룸필드에 있으며, 미국, 영국, 독일, 일본, 싱가포르 전역에 추가 시설을 운영하고 있다.

자세한 내용은 www.quantinuum.com에서 확인할 수 있다.

[i] 2025년 12월 31일 기준.

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2655950/5871625/Quantinuum_Logo.jpg

SOURCE Quantinuum