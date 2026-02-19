Nobu Hospitality、バーブーダでの「Nobu Beach Inn」建設計画を発表

島の南西海岸に広がる400エーカーの敷地と2マイルのビーチフロントに位置するNobu Beach Innは、17棟の個別ヴィラに計36室のベッドルームを備えるほか、ビーチクラブ、オーシャンフロントプール、屋内外スパ、キッズクラブ、屋外映画館、テニスコート2面、パデルコート2面、ジムパビリオンを完備しています。地元で獲れた魚介類を提供するオーシャンフロントのグリルや、おまかせ寿司バーなど、世界クラスのレストランがNobuの魅力を引き立てます。 緑豊かな景観に組み込まれ、曲がりくねった砂道で結ばれた平屋建てのバンガローには、周囲の環境にシームレスに溶け込む天然の持続可能な素材が使用されています。建設工事は2026年後半に完了する予定です。

バーブーダ島が誇る類まれな自然の美しさを存分に体験できるよう、充実した設備を備えたウォータースポーツセンターでは、ディンギーセーリング、水上スキー、カイトサーフィンをお楽しみいただけます。 セーリングボートやモーターヨットで、サンセットクルーズ、ビーチピクニック、フィッシング、スキューバダイビング、近隣の島々への航海をお楽しみいただけます。ウェルネスの専門家、DJ、フィットネスの専門家、シェフたちが次々と島を訪れ、彩り豊かな食とウェルネスの体験をお届けします。

30年以上前、アンティグアからのボート旅行で初めてこの土地に出会ったRobert De Niroにとって、Nobu Beach Innは非常に思い入れの深い個人的なプロジェクトであり、それ以来、情熱を注ぎ続けてきた取り組みです。10年前にこの場所を手にできる機会が訪れた際、Robert De NiroはJames PackerおよびDaniel Shamoonと共に、ついにビジョンを形にする時が来たと確信しました。

「初めてバーブーダ島に足を踏み入れたときから、ここが特別な場所であることは分かっていました。 誰もが集いたくなるような、島のありのままの魅力を感じられる心地よい場所を作りたいと考えました。Nobu Beach Innは、景観の自然な美しさを維持しながら、周囲の環境を引き立てるように設計されています」とRobert De Niroは語ります。

Nobu Beach Innには25戸のビーチフロント・レジデンスも含まれており、Nobuの住宅ポートフォリオをさらに拡大します。 手軽なターンキー方式の所有権を前提に設計されており、居住者はNobu Beach Innのすべての施設やサービスを利用できるほか、自宅をリゾートのレンタルプログラムに組み込むオプションも選択可能です。 各レジデンスは、プール、庭園、小道でつながった4〜5ベッドルームのビーチフロント・バンガローで構成されており、購入者の個別のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。Nobu Beach Inn Residencesの価格は1200万米ドルからで、カリブ海に残された数少ない手つかずのビーチでの生活を体験する機会を提供します。

バーブーダ島のバートン・ニブス国際空港は2024年10月に開港し、プライベートジェットの直接乗り入れやシームレスな島間移動が可能になりました。 V.C. バード国際空港（アンティグア）は、北米やヨーロッパとの直行便が充実しており、目的地へのアクセスも非常にスムーズです。マイアミから約3時間、ニューヨークやトロントから約4時間、ロンドンから約7時間半です。 アンティグアからNobu Beach Innまでは、ヘリコプターでわずか10分です。

詳細はこちらをご覧ください： https://thebeachclub.com/

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2915979/NOBU_HOSPITALITY__View_from_Nobu_Residences_Barbuda.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2915980/NOBU_HOSPITALITY__Robert_De_Niro_at_Nobu_Beach_Inn__Barbuda.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/5813141/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

SOURCE NOBU HOSPITALITY