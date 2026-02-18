Nobu Hospitality anuncia Nobu Beach Inn, Barbuda

Ubicado en 161 hectáreas y tres kilómetros de playa en la costa suroeste de la isla, Nobu Beach Inn contará con 36 habitaciones distribuidas en 17 villas individuales, un club de playa, piscina frente al mar, spa interior y exterior, club infantil, cine al aire libre, dos pistas de tenis, dos pistas de pádel y un pabellón de gimnasio. Una colección de restaurantes de primera clase complementará a Nobu, incluyendo una parrilla frente al mar con pescado local y un bar de sushi omakase. Integrados en un exuberante paisaje y conectados por serpenteantes senderos de arena, los bungalows de una sola planta utilizarán materiales naturales y sostenibles que se integran a la perfección con el entorno. La construcción está prevista para finalizar a finales de 2026.

Para animar a los huéspedes a explorar la extraordinaria belleza natural de Barbuda, el centro de deportes acuáticos totalmente equipado ofrecerá vela ligera, esquí acuático y kitesurf. Habrá veleros y yates a motor disponibles para cruceros al atardecer, picnics en la playa, excursiones de pesca, buceo y viajes a las islas vecinas. Una lista cambiante de profesionales del bienestar, DJ, expertos en fitness y chefs visitantes traerán experiencias culinarias y de bienestar únicas a la isla.

Un proyecto profundamente personal para De Niro, quien descubrió la propiedad hace más de 30 años en un viaje en barco desde Antigua, Nobu Beach Inn ha sido una iniciativa sincera desde entonces. Cuando el terreno estuvo disponible hace diez años, De Niro, junto con James Packer y Daniel Shamoon, supo que era el momento de hacer realidad su visión.

"Desde que pisé Barbuda por primera vez, supe que era especial. Queríamos crear un lugar cómodo, donde todos quisieran reunirse y disfrutar de la esencia de la isla. El Nobu Beach Inn está diseñado para complementar su entorno, conservando la belleza natural del paisaje", afirmó De Niro.

El Nobu Beach Inn también incluirá 25 residencias frente al mar, ampliando aún más la cartera residencial de Nobu. Diseñado para una propiedad llave en mano sin complicaciones, los residentes disfrutarán de acceso a todas las comodidades y servicios del Nobu Beach Inn, con la opción de incluir su vivienda en el programa de alquiler del resort. Cada residencia consta de bungalows de cuatro o cinco habitaciones frente al mar, conectados por piscinas, jardines y senderos, todos ellos personalizables según las necesidades individuales del comprador. Las residencias Nobu Beach Inn tienen precios desde 12 millones de dólares y ofrecen la oportunidad de experimentar la vida en una de las últimas playas vírgenes del Caribe.

El Aeropuerto Internacional Burton Nibbs de Barbuda se inauguró en octubre de 2024 y ofrece acceso directo en jet privado y traslados entre islas sin complicaciones. El Aeropuerto Internacional V.C. Bird de Antigua cuenta con una excelente conexión con vuelos directos desde y hacia Norteamérica y Europa, lo que lo sitúa a una distancia conveniente: aproximadamente a tres horas de Miami, cuatro horas de Nueva York o Toronto y siete horas y media de Londres. Desde Antigua, el Nobu Beach Inn está a solo diez minutos en helicóptero.

Para más información, visite: https://thebeachclub.com/

