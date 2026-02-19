노부 호스피탈리티, 바부다에 노부 비치 인 발표

섬의 남서부 해안 약 400에이커 부지와 2마일에 달하는 해변에 걸쳐 조성되는 노부 비치 인은 총 17개 독립 빌라에 36개 객실과 함께 비치 클럽, 오션프런트 수영장, 실내•야외 스파, 키즈 클럽, 야외 영화관, 테니스 코트 2곳, 빠델 코트 2곳, 체육관 파빌리온 등을 마련한다. 현지에서 잡은 해산물을 선보이는 오션프런트 그릴 레스토랑과 오마카세 스시 바 등 세계적 수준의 다이닝 시설이 노부를 채울 예정이다. 울창한 조경과 구불구불한 모래 산책로로 연결되는 단층 방갈로는 자연 친화적이고 지속 가능한 소재를 사용해 주변 환경과 조화를 이루도록 설계된다. 공사는 2026년 말 완료를 목표로 하고 있다.

방문객들이 바부다의 뛰어난 자연미를 체험할 수 있도록, 완비된 수상 스포츠 센터에서는 딩기 세일링, 수상 스키, 카이트 서핑 등을 제공한다. 세일 보트와 모터 요트를 활용한 선셋 크루즈, 해변 피크닉, 낚시 여행, 스쿠버 다이빙 투어, 인근 섬 탐방도 가능하다. 또한 방문 웰니스 전문가, DJ, 피트니스 트레이너, 셰프들로 구성된 진화하는 라인업이 독창적인 미식 및 웰빙 경험을 선보일 예정이다.

30여 년 전 안티구아에서 보트를 타고 이동하던 중 처음 이 부지를 발견한 드 니로에게 노부 비치 인은 매우 개인적인 프로젝트이며 진심 어린 노력이다. 10년 전 해당 부지가 매물로 나오자, 그는 제임스 패커, 다니엘 샤문과 함께 비전을 실현할 적기라고 판단했다.

드 니로는 "처음 바부다에 발을 디뎠을 때 이곳이 특별하다는 것을 알았다. 모두가 모여 섬의 본질을 느끼고 싶어 하는 편안한 공간을 만들고 싶었다. 노부 비치 인은 주변 환경을 보완하면서도 자연 경관의 아름다움을 유지하도록 설계됐다"고 말했다.

노부 비치 인에는 또한 25채의 해변 레지던스도 포함돼 노부의 주거 포트폴리오를 확장한다. 간결한 소유 방식을 위해 설계된 이 레지던스의 거주자들은 노부 비치 인의 모든 편의시설과 서비스를 이용할 수 있으며, 원할 경우 리조트 임대 프로그램에 주택을 포함할 수 있다. 각 레지던스는 수영장, 정원, 산책로로 연결된 4 베드룸 또는 5베드룸 해변 방갈로 형태로, 구매자의 개별 요구에 맞게 맞춤 설계가 가능하다. 노부 비치 인 레지던스는 미화 1200만 달러부터 시작하며, 카리브해에서 마지막으로 남은 자연 그대로의 해변 중 하나에서의 삶을 경험할 기회를 제공한다.

바부다의 버튼 닙스 국제공항(Burton Nibbs International Airport)은 2024년 10월 개항해 전용기 직항 접근과 원활한 섬 간 이동을 지원하고 있다. 안티구아의 V.C. 버드 국제공항(V.C. Bird International Airport)은 북미 및 유럽 주요 도시와 직항 노선이 잘 갖춰져 있으며, 마이애미에서 약 3시간, 뉴욕 또는 토론토에서 약 4시간, 런던에서 약 7시간 30분이면 도달할 수 있다. 안티구아에서 노부 비치 인까지는 헬리콥터로 약 10분이 소요된다.

자세한 정보는 https://thebeachclub.com/에서 확인할 수 있다.

