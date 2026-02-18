Nobu Hospitality annonce la création du Nobu Beach Inn à Barbuda

Situé sur 400 acres et deux miles de front de mer sur la côte sud-ouest de l'île, le Nobu Beach Inn comprendra 36 chambres réparties dans 17 villas individuelles, un club de plage, une piscine en bord de mer, un spa intérieur et extérieur, un club pour enfants, un cinéma en plein air, deux courts de tennis, deux courts de padel et un pavillon de gymnastique. Une collection de restaurants de classe mondiale viendra compléter Nobu, notamment un grill au bord de l'océan proposant des produits de la pêche locale et un bar à sushis omakase. Intégrés dans un aménagement paysager luxuriant et reliés par des chemins de sable sinueux, les bungalows d'un étage utiliseront des matériaux naturels et durables qui se fondent parfaitement dans l'environnement. La construction devrait être achevée à la fin de l'année 2026.

Encourageant les clients à explorer l'extraordinaire beauté naturelle de Barbuda, le centre de sports nautiques entièrement équipé proposera des dériveurs, du ski nautique et du kite surf. Des voiliers et des yachts à moteur seront disponibles pour des croisières au coucher du soleil, des pique-niques sur la plage, des sorties de pêche, des excursions de plongée sous-marine et des voyages vers les îles voisines. Une liste évolutive de praticiens du bien-être, de DJ, d'experts en fitness et de chefs invités apportera des expériences culinaires et de bien-être uniques sur l'île.

Projet profondément personnel pour De Niro, qui a découvert la propriété il y a plus de 30 ans lors d'un voyage en bateau depuis Antigua, le Nobu Beach Inn est depuis lors une entreprise qui lui tient à cœur. Lorsque le site s'est libéré il y a dix ans, De Niro, James Packer et Daniel Shamoon ont su qu'il était temps de donner vie à cette vision.

« Dès que j'ai mis les pieds à Barbuda, j'ai su que c'était un endroit spécial. Nous voulions créer un endroit confortable, où tout le monde a envie de se retrouver et d'embrasser l'essence de l'île. Le Nobu Beach Inn a été conçu pour compléter son environnement tout en préservant la beauté naturelle du paysage », explique M. De Niro à l'adresse.

Le Nobu Beach Inn comprendra également 25 résidences en bord de mer, élargissant ainsi le portefeuille résidentiel de Nobu. Conçus pour être livrés clés en main sans effort, les résidents auront accès à tous les équipements et services du Nobu Beach Inn, avec la possibilité d'inclure leur maison dans le programme de location du complexe. Chaque résidence se compose de bungalows de quatre ou cinq chambres en bord de mer, reliés entre eux par des piscines, des jardins et des allées, qui peuvent tous être personnalisés en fonction des besoins individuels de l'acheteur. Les résidences du Nobu Beach Inn sont proposées à partir de 12 millions de dollars, offrant la possibilité de vivre sur l'une des dernières plages vierges des Caraïbes.

L'aéroport international Burton Nibbs de Barbuda a ouvert ses portes en octobre 2024, offrant un accès direct aux jets privés et des transferts inter-îles en toute transparence. V.C. L'aéroport international Bird d'Antigua est bien desservi par des vols sans escale en provenance et à destination de l'Amérique du Nord et de l'Europe, ce qui rend la destination facilement accessible - à environ trois heures de Miami, quatre heures de New York ou de Toronto, et sept heures et demie de Londres. Depuis Antigua, le Nobu Beach Inn se trouve à dix minutes de vol en hélicoptère.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur : https://thebeachclub.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2915979/NOBU_HOSPITALITY__View_from_Nobu_Residences_Barbuda.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2915980/NOBU_HOSPITALITY__Robert_De_Niro_at_Nobu_Beach_Inn__Barbuda.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/5813141/Nobu_Hospitality_Logo.jpg