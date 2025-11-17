アート市場情報の新時代 - AI の時代

パリ, 2025年11月17日 /PRNewswire/ -- 2025年9月末、28年間にわたりアート市場情報の世界的リーダーであるArtprice by Artmarketは、Artprice News®を立ち上げるという大きな一歩を踏み出しました。これは、Cision PR NewswireおよびPerplexity AIとの広範囲にわたる業務統合の枠組みの中で、122か国、11の言語で配信される、アートとその市場に特化した初のグローバル・プレス・エージェンシーです。

Artpriceの創設者であり、Artmarket.comのCEOであるthierry Ehrmann氏は次のように述べています。「Artprice News®の立ち上げにより、私たちは歴史的な一歩を踏み出します。Artmarketの Artpriceは、すでに30年近くアート市場データベースの世界的リーダーとして君臨していますが、現在ではアート・ニュースとアート市場に関して世界をリードする日刊ニュース・エージェンシーになりつつあります。信頼できるデータと継続的な情報というこの二重のアプローチにより、私たちは人工知能時代のアート市場の変革を支援する独自の立場を築くことができます。」

Artprice News® Perplexity AI

アート・ニュースの包括的なグローバル・モニタリング：Artprice とPerplexity AI の融合

Artprice by Artmarketがアート市場の世界のあらゆるニュースを監視し、記録する能力は、独自の歴史的なデータベース、世界中の7,200のオークション・ハウスのパートナーに接続された独自のイントラネット、自社独自のAIサービスに加え、Perplexity AIのリアルタイム検索機能との戦略的提携の結果生まれた、非常に洗練された技術インフラストラクチャに依存しています。ArtpriceのIntuitive ArtMarket® AIとBlind Spot AI®アプリケーションをPerplexity AIと組み合わせることで、独自のプロンプト（数千）の品質を核とする当社の最新のAIボットは、多くの点でGoogleよりも優れたものになりました。

Artprice News ：122 か国、11 言語で24 時間365 日対応

この戦略的な展開は大きなパラダイム・シフトを表しています。Artpriceは、プレス・エージェンシーArtMarket Insight®による週次スケジュール（こちらは今後も継続）から、長年のパートナーであるCision PR Newswireとともに、122か国、11言語でArtprice Newsを毎日継続的にグローバル・ニュース・フィードとして配信する体制に移行します。

今後、Artprice News の読者は、長年その価値を証明してきたArtMarket Insight® の数千に及ぶ歴史的、芸術的、科学的、経済的分析に無料でアクセスできるようになります。

Artpriceの会員（登録は無料）になると、Artprice Newsにアクセスできるようになります。Artprice Newsのような世界的な報道機関にとって、これはアート市場を牽引する意見によって編集上の基盤が強化されることを意味し、ArtMarket Insight®プレス・エージェンシーによる数千に及ぶ歴史的、芸術的、科学的、経済的分析によって裏付けられた、疑いようもない編集上の正当性を与えるものです。

Artprice Newsのおかげで、ArtmarketのArtpriceは、大規模で高品質な会員データベースの恩恵を受けるようになりました。またそこで、無料メンバーシップから有料サブスクリプションへの移行が自然に行われるようになっています。

実際、Artprice Newsにはアーティストの最新情報が掲載されており、読者をArtpriceデータベースに誘導する暗号化されたハイパーリンクも含まれているため、会員が購読者になることを効果的に促しています。

この比類のない流通力により、Artprice by Artmarketは、コレクター、アート・ギャラリー、オークション・ハウス、美術館、鑑定家、文化機関、保険会社、税関および税務当局、法律顧問、金融機関、国際メディアなど、世界中の愛好家や専門家に情報を届けることができ、アート市場に関する世界有数の日刊ニュース・エージェンシーとしての役割を強化しています。

Artpriceの変革は流通規模にとどまりません。同社は、数十年にわたるアルゴリズム開発の成果である独自のAIアプリケーション、Intuitive ArtMarket®とBlind Spot AI®を統合した革新的な技術インフラストラクチャを活用しています。

ArtpriceとArtpriceニュース向けに開発されたこの独自のAIは、180の独自ベクター・データベースに蓄積された膨大な量のデータを活用します。Artpriceのアルゴリズムは、数十億の匿名化されたログ、数千万点の芸術作品を分析し、学術界、機関、商業界では把握できない、きわめて複雑で分野横断的な芸術的トレンドを特定することができます。

アートおよびアート市場に特化した何万もの日々の出来事を監視するために、Artprice NewsはPerplexity AIに依存しています。独自のAI Intuitive ArtMarket®によって生成される何千もの非常に鋭いプロンプトのおかげで、ユーザが必要とするものを正確にターゲットに絞り込むことができます。

この相乗効果により、「高い確率」ではなく「科学的確実性」の範疇に入る情報提供のレベルを達成することが可能に

Perplexity AIは、世界トップクラスの強力な検索強化型生成検索エンジンの1つとして満場一致で認められており、グローバル・インフラストラクチャ全体で数千億のウェブ・ページを継続的にインデックスしています。

人工知能を活用したハイブリッド・インデックス作成テクノロジーは、AIを活用したコンテンツ把握モジュールにより、並外れた情報の鮮度を保証します。このモジュールは、毎時何百万ものクエリからのフィードバックに基づく自己改善プロセスで、分析ロジックをリアルタイムで生成し、強化しています。

2024年には、このプラットフォームは6億5,000万件を超えるクエリを記録し、正確で検証可能な情報を求める専門家によって広く採用されていることを示しました。Perplexity AIの処理能力は、GPT-4、Claude 3.5 Sonnet、Gemini、Grokなど、いくつかの主要な大規模言語モデル（LLM）を動的に使用することで、緊密な運用統合の中で各Artprice垂直プロンプトの特性とその高度な複雑性に最適に適応できます。

ArtpriceとPerplexity AIの科学的アプローチと緊密な業務統合は、歴史的専門知識と最先端の技術力の独自の融合を体現したもので、フランスを米国と中国に次ぐ人工知能の世界第3位にするというフランス政府の国家目標と一致しています。

この提携は、Artpriceの2025～2030年戦略計画の一環であり、Intuitive ArtMarket® AIやBlind Spot AI®テクノロジーを含むArtpriceの180のそれぞれの独自データベースと、エージェント・ブラウザーComet®を含むPerplexity AIの絶えず進化する高度なグローバル検索機能との間で、より深く段階的な統合を実現します。

具体的には、このインフラストラクチャにより、専門のライター、調査ジャーナリスト、美術史家、計量経済学者で構成される世界的な報道機関Artprice NewsとArtMarket Insight®の編集チームは、美術市場におけるすべてのマクロ経済とミクロ経済の出来事を24時間体制で監視できるようになります。

そのため、Artprice Newsでは、国際的な美術館の展示会、アート・フェア、一次および二次美術品市場における経済面および金融面の動向、機関の人事、作品の発見、物議を醸す評価、市場情報の漏洩、法的および財政面の動向など、世界中の美術品市場に定期的に影響を与える情報を扱います。

Perplexity AIは世界中に地理的に広がっており、特に米国（トラフィックの22.50%）、ヨーロッパ（トラフィックの13.84%）、その他120か国以上で強力な存在感を示しており、集中型システムではかなわない多様なソースと視点を保証します。

人間の編集者としての専門性が品質に対する最終的なフィルターであり、保証となる。

Artprice Newsが公開する各記事は、編集者、ジャーナリスト、歴史家、計量経済学者による徹底的な作業の成果です。彼らは、Artpriceのニュース・フィードを構成するデータベースを活用し、包括的な監視および文書化ツールとしてPerplexity AIを併用しています。彼らは、常に批判的な判断力、業界知識、分析の厳密さを適用して、アート市場情報の世界的リーダーとしての28年にわたるArtpriceの専門知識を活かし、文脈に沿った独自の編集コンテンツを生み出しています。

Artpriceの創設者であり、Artmarket.comのCEOであるThierry Ehrmann氏は、「人間の知能なしに人工知能は存在し得ない」と常々主張しています。Artpriceは、優れたジャーナリズムを実現するために、この原則こそが人工知能技術を責任を持って賢明に活用する際の指針となるべきだと固く信じています。

グローバル・インデックスの好循環：Artprice News 、PR Newswire 、Perplexity AI は、アート市場にとって可能な限り最高の情報エコシステムをどのように構築しているのか。

Artprice News、その歴史的パートナーであるPR Newswire（Cision）、およびPerplexity AIの間の緊密な業務提携により、インデックス作成、配信、編集強化の好循環の戦略的循環に基づく前例のない情報エコシステムが構築され、3社、そしてとりわけ世界中のエンドユーザに同時に利益をもたらします。

この相乗効果は、洗練された技術アーキテクチャに基づいており、Artprice Newsチームが毎日作成するアート市場ニュースが最適なグローバル可視性を実現すると同時に、Artprice Newsの著作権を尊重しながら、Perplexity AIの検索機能に優れた参照コンテンツを提供します。

Artprice by Artmarketは、約30年の経験により、アート市場情報の世界的リーダーとしての地位を確立しています。その強みは、他に類を見ない独自の基盤に基づいています。

- 89万人以上のアーティストを網羅した3,500万件以上のオークション結果とインデックス



- 世界最大のドキュメンタリー・アーカイブ（Artprice所有）：1700年から現在までの写本やオークション・カタログに掲載された美術作品の画像と版画2億1000万点- 7,200社の提携オークション・ハウスからなるグローバル・ネットワークは、専用イントラネットを通じてデータベースを継続的に更新しており、世界中の930万人以上の会員にサービスを提供しています。

世界のアート市場におけるこのユニークな地位は、International Committee of Art History第36回会議（CIHA、Lyon 2024）中に実施された評判調査によって、他の栄誉とともに認められ、60か国から1,000人以上の参加者の間でArtpriceがトップ・オブ・マインド（最初に頭に思い浮かぶ）アート市場情報源としてランク付けされました。

編集革命の中心にある人工知能

Artpriceの変革は流通規模にとどまりません。同社は、数十年にわたるアルゴリズム開発の成果である独自のAIアプリケーション、Intuitive ArtMarket®とBlind Spot AI®を統合した革新的な技術インフラストラクチャを活用しています。

この独自のAIは、Artprice Newsの垂直ニュース・フィードを最適化するために開発され（ほかの用途もありますが）、Perplexity AIの高度なデータで構成されており、180の独自のベクター・データベースに蓄積された膨大な量のデータを活用します。Artpriceのアルゴリズムは、数十億の匿名化されたログ、数千万点の芸術作品を分析し、学術界、機関、商業界では把握できない、きわめて複雑で分野横断的な芸術的トレンドを特定することができます。

Artprice の2026 年アート市場レポート（2026 Annual Art Market Report ）に向けた歴史的データのトークン化

Artpriceは、1700年から現在に至るまでの世界最大の写本およびオークション・カタログのコレクションを所有しています。2025年に一流の専門家によって評価されたこのユニークなコレクションは、4,300万ユーロと評価されており、美術市場における「アレクサンドリア図書館」に相当する存在です。2026年3月に発行が予定されているArtpriceの第32回世界美術市場年次報告書（Annual Report on the Global Art Market）に先立ち、歴史的情報の体系的なトークン化とともに現在独自のAIであるIntuitive ArtMarket®に統合されている特別な遺産を表しています。

このトークン化プロセスは、1,800万枚の高品質画像に対してすでに完了しており、これらはすべてArtpriceの歴史家と専門家によって分析され、注釈が付けられています。これにより、独自の歴史情報コーパスが構築され、当社のデータベースを熱心なユーザは、アート市場の新しい、これまで探索されていなかった側面を発見できます。

機関からの評価と2025 ～2030 年のビジョン

Artprice by Artmarketは、French Public Investment Bank（BPI）から「革新的な企業（Innovative Company）」ラベルを二度授与されています。同社は、アート市場に適用される技術革新におけるリーダーシップを確固たるものにし、2026年に三度目の受賞を目指しています。

2025年2月にフランスで開催された「人工知能に関する世界行動サミット（World Summit for Action on Artificial Intelligence）」において、Artpriceは、アート市場情報におけるAIのグローバル・リーダーとしての地位を確立する2025～2030年の戦略計画を発表しました。このロードマップでは、Artpriceの各部門に合わせてカスタマイズされた、エネルギー効率が高く高度に専門化された複数のAIシステムの開発を想定しており、これにより、この分野で比類のないAIエコシステムが構築されます。

PR Newswire のグローバル・インフラストラクチャ：122 か国、11 言語：比類のないネットワーク

プレス・リリースの配信に関してPR Newswire（Cision）と28年間協力してきた結果、Artprice Newsは70年以上にわたり世界最大のプレス・リリース配信ネットワークとして機能してきたPR Newswireのグローバル・インフラストラクチャを基盤として、122か国、11言語で展開できるようになりました。この配信力は、業界における比類のない技術基盤と協力関係に支えられています。

500,000以上の放送拠点を持つグローバル・メディア・ネットワーク。

PR Newswireは、440,000以上のニュースルーム、ニュース・フィード、専門購読者を擁する世界最大の配信ネットワークを誇ります。このネットワークには、AFP、DPA、AP通信、Reuters、Bloombergなどの世界有数のニュース通信社との直接のパートナーシップが含まれており、プラットフォーム経由でニュース記事を完全に再配信できます。これらの記事は、Yahoo! Finance、Google News、MSN、Wall Street Onlineをはじめとする8,000以上のニュース・サイト（トラフィックの多い各種ニュース・プラットフォームを含む）に配信されます。 包括的な言語および地理的範囲をカバーしています。

少数の市場に限定されている他の配信サービスとは異なり、PR Newswireは122か国以上、11の言語をカバーしており、ArtpriceとArtprice Newsは過去28年間にわたり、世界のアート市場にとって戦略的な11の言語（フランス語、英語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、中国語、日本語、韓国語、アラビア語、ロシア語）で分析とニュースを配信してきました。この多言語展開は、ペルシャ湾からアジア太平洋地域、ラテンアメリカから東ヨーロッパに至るまで、コレクター、機関、専門家にそれぞれの母国語で情報を提供するために不可欠な機能です。 440,000以上のニュースルーム、ウェブサイト、ライブフィード、ジャーナリスト、270,000人のブロガーやインフルエンサーにリアルタイムのアラートを配信します。



Artpriceが28年以上にわたって発行してきたすべてのニュース項目、そして現在はPR Newswire経由で配信されるArtprice Newsは、Cisionの独自のデータベースに登録され、約200のセクターと専門分野に分類されている710,000人を超えるジャーナリスト、ニュース ルーム、ブロガー、インフルエンサーに即座に通知されます。



これらのメディア専門家には、パーソナライズされた選択基準（トピック、国、言語、セクター）に従って、PRNewswire For Journalists（PRNJ）プラットフォームを介してリアルタイムで通知されます。アート市場にとって、これは、Artprice Newsによって特定された記録破りの販売発表、新たなトレンド、機関の任命のすべてが、アート・メディア、全国紙の文化欄、高級雑誌、国際金融出版物の専門ジャーナリストに即座に届くことを意味します。

SEO の卓越性とAI を活用したインデックス作成：PR Newswire の技術的優位性

PR Newswireの技術インフラストラクチャは、人間による発信を超えて、従来の検索エンジンと新しいAI強化検索エンジンでの優れた可視性を保証し、Perplexity AIとそのユーザの間に不可欠な架け橋を築きます。

SEOとAI検索における絶対的なリーダーシップ：

2025年10月にSemrush（S&P 500企業のクライアントの35%が最高のSEOソフトウェア・スイートと評価）が実施した徹底的な独立分析では、デジタル可視性の重要な分野においてPR Newswireが競合他社すべてに対して圧倒的な優位性を持っていることが実証されました。

この技術的に高いパフォーマンスにより、PR Newswire経由で配信されたArtprice Newsは、迅速なインデックス作成、最適なランキング、検索結果における継続的な表示の恩恵を受けられます。1999年以来のArtpriceのプレス・リリース、そして今ではPR Newswire経由で配信されるArtprice News自体が、Google、Google News、Google Discoverの注目のスニペットに頻繁に表示され、自然検索での見つけやすさが大幅に向上しています。

28年以上にわたり、Artpriceは自社のチームおよびCision PR Newswireのチームとともに数千時間を費やして、グローバル・ネットワークを辛抱強く構築、拡大してきました。

アート市場に焦点を当てたArtprice Newsのコンテンツは、YMYL（Your Money, Your Life）分野であり、コレクターや投資家の財務上の決定には情報の正確さが非常に重要です。そのため、PR Newswireプラットフォームと連携するだけで、権威と信頼性が大幅に高まります。

Perplexity AI ：Artprice News 配信記事のリアルタイム・インデックスと無料アクセス

まさにこの優れたSEOパフォーマンス、マルチチャンネル配信、編集上の信頼性こそが、Artprice Newsの配信を Perplexity AIのようなAI強化検索エンジンにとって特に魅力的なものにしているのです。

Perplexity AI によるハイブリッド・インデックス作成

事前学習済みの（そして多くの場合、古い）データのみに依存する従来の生成AIモデルとは異なり、Perplexity AIはAI駆動型のハイブリッド・インデックス作成インフラストラクチャを使用してリアルタイムのウェブ検索を実行します。

この情報の鮮度は並外れています。月間検索数は約7億8,000万件で、数分前に公開されたArtprice News記事を含む最新情報がユーザにすぐに提供されることが保証されています。 Perplexity AI による選択と引用基準。

Perplexity AIは、ユーザのクエリに直面したときに、単に関連ページを見つけるだけでなく、最も信頼性と関連性が高いと判断したソースを選択し、優先順位を付けて引用します。







高いドメイン・オーソリティ：Perplexity AIは、権威の高いドメインからのソースを優先します。Artprice.com、Artmarket.com、PRNewswire.comは、Semrushによって実証された並外れた権威（競合他社すべてよりも多くの参照ドメイン）を備えており、コンテンツを自動的に有利な位置に配置してくれる「権威スコア」の恩恵を受けています。

信頼性と情報源の検証可能性：Perplexity AIに関する研究では、認められた学術機関やジャーナリズムの情報源のみが優先されることが実証されています。アート市場における28年間の世界的な権威と180の独自の権威あるデータベースを備えたArtpriceは、Perplexity AIが自然に求める、きわめて信頼性の高い情報源のプロファイルに完全に一致します。

Perplexity AI によるArtprice News への無料アクセス：全方向にメリットのある戦略

Perplexity AIのメリット：比類のない専門知識で専門分野（アート市場）を網羅し、権威があり、常に更新されているコンテンツにアクセスできます。Artprice Newsの配信情報により、Perplexity AIは、Artpriceの著作権を尊重しながら、オークション、販売記録、アートのトレンド、主要な展覧会、アート市場の経済状況に関する日々の数万件の問い合わせに正確かつ確実に最新の情報で回答することができます。Perplexity AIは、このようにして世界クラスの情報をユーザに無料で提供できるようになり、サービスの質と3億人のアクティブ・ユーザの忠誠心を高め、特にComet®エージェント・ブラウザーを通じてArtpriceへの加入を促しています。

Perplexity AIユーザのメリット：ユーザがアート市場に関連する質問（「バスキアの最近の売上記録は？」や「2025年の現代美術市場の主なトレンドは？」、または「今年のマルセル・デュシャン賞を受賞したのは誰？」など）をPerplexity AIにするとします。– AIは、PR Newswire経由で配信されるArtprice News記事を体系的にスキャン、選択、引用します。これらの記事は、ウェブ上で入手可能な情報源の中で最も権威があり、最新で、かつ信頼性の高いものです。ユーザは、アート市場情報の世界的リーダーから提供される質の高い回答の恩恵を受けることができ、引用元のクリックにより、レポート全文に直接アクセスしてさらに調査することができます。

Artprice Newsのメリット：Perplexity AIによる各引用が、AIによる編集上の有効性の裏付けとなり、「信頼できるアート市場情報はArtpriceから提供されている」というシグナルを何億人もの月間ユーザに送ることになります。この圧倒的な可視性と、引用によって生成された質の高いバックリンク（Perplexity AI インターフェイス内で生成されたバックリンクに加え、Perplexity AIとそのエージェント型ブラウザーComet®を調査に使用しているジャーナリストの記事でも生成されるバックリンク）を組み合わせることで、評判と権威の好循環が生まれます。

PR Newswireによる世界配信 → Google、Bing、その他の従来の検索エンジンによる最適なインデックス作成 + 710,000人のジャーナリストへのアラート。 優れたSEOパフォーマンス → 自然検索での見つけやすさ + Perplexity AIによる優先インデックス作成。 Perplexity AIによる頻繁な引用 → 月間1億人を超えるユーザへの大規模な露出 + ニュース記事全文への適切なトラフィック。 質の高いトラフィックとエンゲージメント → Artpriceサブスクリプションベース・サービスの潜在的な新規加入者 + ドメイン権限の向上。 権威の向上 → Perplexity AIによる引用がさらに頻繁になり、メディア報道も蓄積される → 好循環が永続し、拡大します。

好循環の証拠：パフォーマンスの測定と実証的な検証

この好循環は理論上のものではなく、独立したデータによって測定され、文書化され、定量化されているものです。

6か月間で12,600件のメディアによる言及：Cision PR Newswireが公開したケース・スタディによると、Artpriceは1999年以来の優先パートナーであるPR Newswire経由の配信により、6か月間で世界中で12,600件を超えるメディアによる言及を獲得しました。これは、国際メディアによる同社のコンテンツの大規模な使用を証明する例外的に高い数値です。

AI検索での言及を倍増：PR Newswireは、AI支援検索において競合他社の2倍の言及を生成しており、このプラットフォーム経由で配信されるコンテンツ（Artpriceの記事を含む）は、Perplexity AIなどの検索エンジンで最大限の可視性が得られることが経験的に確認されています。

より質の高いトラフィック：ユーザ行動に関する調査によると、Perplexity AIからのトラフィックは、引用元が適切で信頼性が高いとユーザがすでに確信した状態でアクセスするため、セッション時間とエンゲージメントが平均を上回ることがわかっています。

Perplexity AIの急成長：2024年の年間クエリ数6億5,000万件から2025年には月間クエリ数7億8,000万件に増加し、設立からわずか3年で評価額が90億ドルに達するPerplexity AIは、世界で3番目に大きな検索エコシステムとしての地位を確立しており、それに応じてArtprice Newsの潜在的な露出も増大しています。

アート市場に関する信頼できる情報を提供することに特化した、卓越したトライアングル

結論として、Artprice News（28年間の編集専門知識と独自のAI）、PR Newswire（グローバル・インフラストラクチャと優れたSEO）、およびPerplexity AI（リアルタイム・インデックス作成とAI拡張検索）によって形成されたエコシステムは、情報業界において唯一無二のモデルを構成しています。

高い相乗効果を生むトライアングル：

Perplexity AIにその配信への無料アクセスを許可したからといって、Artprice Newsは慈善活動に従事しているわけではありません。同社は、人工知能によって引用される世界的な参照ソースとしての地位に戦略的に投資しているのです。これにより、アート市場関連の問題についてAIアプリケーションに問い合わせるすべての専門家、コレクター、投資家、またはアート愛好家が、Artprice by Artmarketを「世界的な権威ある情報源」として引用した回答を受け取ることができるようになります。この並外れた可視性は必然的に、Artpriceのサービスへの有料サブスクリプションの増加につながります。

Google、Bing、Perplexity AI、その他のプラットフォームを使用する世界中の何億人ものユーザが、Artpriceから独占的に提供される、最も信頼性が高く、最新かつ包括的なアート市場情報にアクセスできるようになります。

このポジショニングは、Artpriceの歴史的専門知識、PR Newswireのインフラストラクチャおよび新しいAI検索エンジンの実践的な経験と知識を持たない競合他社には再現不可能です。このメリットは、情報検索が人工知能とエージェント・ブラウザーを搭載した会話型インターフェイスに大規模に移行する2025年から2035年の10年間において、決定的な競争上の優位性となります。

画像：

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/img1-Artprice-News.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/img2-Logo-Perplexity.jpg]

Copyright 1987-2025 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Artpriceのエコノメトリックス部門は、パーソナライズされた統計や分析に関するあらゆるご質問にお答えします：[email protected]

アーティストによる無料デモとともに当社のサービスの詳細をご覧ください：https://artprice.com/demo

当社のサービス：https://artprice.com/subscription

Artmarket.com について

Artmarket.comは、Eurolist by Euronext Parisに上場しています。最新のTPI分析には、外国人株主、企業、銀行、FCP、UCITSを除く18,000人以上の個人株主が含まれています：Euroclear：7478、Bloomberg：PRC、Reuters：ARTF。

Artmarket.comとそのArtprice部門に関するビデオをご覧ください：https://artprice.com/video

ArtmarketおよびArtprice部門は、1997年にCEOであるthierry Ehrmann氏によって設立され、Groupe Serveur（1987年設立）によって管理されています。Who's Who In France©の公認経歴を参照してください。

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/02/2025-Biographie_de_Thierry_Ehrmann-Who-s-Who-In-France.pdf

Artmarketは、アート市場におけるグローバル企業であり、その中でもArtprice部門は、歴史的および最新のアート市場情報の収集・管理・活用において世界をリードしています。同部門は、長年にわたり蓄積された原資料アーカイブ、写本、注釈付き書籍、オークション・カタログを基に、3,000万件以上の指標およびオークション結果をデータバンクに収録しており、87万9,900人以上のアーティストを網羅しています。

Artprice Images®では、世界最大のアート市場の画像バンクに無制限にアクセスすることができます。1700年から現代に至る芸術作品の写真や版画複製など、1億8,100万点以上のデジタル画像を当社の美術史家が解説しています。

Artprice部門を持つArtmarketは、7,200のオークション・ハウスからのデータベースを常に充実させ、世界の主要なエージェンシーやプレスタイトルのアート市場動向を121か国11言語で継続的に発表しています。

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.comは、930万人の会員に対し、会員が掲載する広告を提供しており（ログイン後に閲覧可能）、現在では世界初のStandardized Marketplace®として、定額価格での美術品の売買を可能にしています。

ArtpriceのIntuitive Artmarket® AIが、アート市場に未来をもたらします。

Artprice部門を有するArtmarketは、アート市場におけるグローバル・プレイヤーとしての地位を固めるプロジェクトにおいて、同社を支援してきたFrench Public Investment Bank（BPI）から「革新的な企業（Innovative Company）」という公的認証を2回受けています。

Artprice by Artmarket が2025 Contemporary Art Market Report を発表：https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

2025年3月にArtprice by Artmarketが発行した『2024 Global Art Market Annual Report』をご覧ください：https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024

Artprice部門によるArtmarketプレス・リリースのまとめ：https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

FacebookとTwitterで、ArtmarketおよびArtprice部門がお届けする、すべてのアート市場ニュースをリアルタイムでご覧ください。

www.facebook.com/artpricedotcom/（登録者数650万人以上）

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

ArtmarketとそのArtprice部門の魅力と世界観をご覧ください：https://www.artprice.com/video。本社は有名な現代美術館Abode of Chaos（『New York Times』紙による呼称）/La Demeure of Chaosです：https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

フランスのRachida Dati文化大臣、thierry EhrmannのArtprice by Artmarketグローバル本社「カオスの館（Abode of Chaos）」を「総合芸術作品」として公式に認定。https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – 総合芸術と特異な建築。

これまで非公開だった対訳が公開されました：https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

Artmarket.comおよびArtprice部門へのお問い合わせ - 連絡先：Thierry Ehrmann、[email protected]

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2822767/img1_Artprice_News.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2822768/img2_Perplexity.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg

SOURCE Artmarket.com