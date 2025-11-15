인공지능 시대 맞아 새로운 미술 시장 정보 시대 개막

파리, 2025년 11월 15일 /PRNewswire/ -- 28년간 미술 시장 정보 분야를 이끌어 온 아트프라이스 바이 아트마켓(Artprice by Artmarket)이 지난 9월 말에 아트프라이스 뉴스(Artprice News®)를 출범하며 괄목할 만한 진척을 이뤘다. 씨전 PR뉴스와이어(Cision PR Newswire) 및 퍼플렉시티 AI(Perplexity AI)와의 전략적 협력을 통해 탄생한 아트프라이스 뉴스는 122개 국가에 11개 언어로 미술계 소식을 전하는 세계 최초의 미술 전문 국제 통신사이다.

Artprice News® Perplexity AI

티에리 에르만(thierry Ehrmann) 아트프라이스 창립자 겸 아트마켓닷컴(Artmarket.com) CEO는 "아트프라이스 바이 아트마켓이 아트프라이스 뉴스를 출범하며 역사적인 발걸음을 내디뎠다. 30년 가까이 미술 시장 데이터베이스 분야의 세계 선두로 군림해 온 아트프라이스 바이 아트마켓이 이제 미술계와 미술 시장 소식을 매일 전문적으로 보도하는 최고의 국제 통신사로 거듭났다. 신뢰할 수 있는 데이터와 지속적인 정보 전달이라는 두 가지 병행 전략을 통해, 아트프라이스는 인공지능 시대에 맞춰 변화하는 미술 시장의 혁신을 주도할 수 있는 이상적인 입지를 확보했다"라고 전했다.

빈틈없는 전 세계 미술계 소식 모니터링 : 아트프라이스와 퍼플렉시티 AI의 시너지 효과

아트프라이스 바이 아트마켓이 전 세계 미술 시장 소식을 모니터링하고 문서화할 수 있는 역량은 고도화된 기술 인프라 덕분이다. 그리고 이는 자체 구축한 방대한 데이터베이스, 전 세계 7200개의 파트너 경매 회사(Auction House)와 연결된 독점 인트라넷, 그리고 이제 아트프라이스가 독자적으로 개발한 AI 서비스에 더해진 퍼플렉시티 AI의 실시간 검색 솔루션의 전략적 연계가 있기에 가능한 결과이다. 아트프라이스의 인튜이티브 아트마켓(Intuitive ArtMarket®) AI 및 블라인드 스팟 AI(Blind Spot AI®) 애플리케이션과 퍼플렉시티 AI의 결합으로 탄생한 최신 AI 봇은 수천 개의 독점 텍스트 명령문(Prompt)을 활용해 다방면에서 구글(Google)보다 뛰어난 성능을 발휘한다.

아트프라이스 뉴스 : 전 세계 122개국에 11개 언어로 24시간 내내 실시간 뉴스 보도

아트프라이스는 이와 같은 전략을 전개함으로써 매주 발행되던 아트마켓 인사이트(ArtMarket Insight®)를 그대로 유지하면서, 씨전 PR뉴스와이어와 손잡고 아트프라이스 뉴스를 통해 122개국에 11개 언어로 매일 세계 미술계 소식을 실시간으로 보도하는 체제로 진일보한 중대한 패러다임 변화를 시사했다.

이제 아트프라이스 뉴스 독자라면 누구나 오랫동안 그 가치를 인정받아 온 아트마켓 인사이트 ® 의 수천 가지 역사 , 미술, 과학 및 경제 분석 기사를 무료로 열람할 수 있다.

간단한 가입 절차만 거치면 아트프라이스 무료 회원 자격으로 아트프라이스 뉴스를 탐독할 수 있다. 국제 통신사인 아트프라이스 뉴스는 미술 시장 전문가들의 통찰력 넘치는 의견과 아트마켓 인사이트®의 수천 가지 역사, 미술, 과학 및 경제 분석 자료를 취합하고 이를 보도의 근거로 삼아 확실한 편집 과정의 정당성을 확보했다.

아트프라이스 바이 아트마켓은 아트프라이스 뉴스 덕분에 방대한 고품질 회원 정보를 확보하면서 무료 회원을 유료 구독자로 자연스럽게 유도할 수 있는 효율적인 비즈니스 모델을 완성했다.

실제로 아트프라이스 뉴스는 최신 작가 정보와 함께 아트프라이스 데이터베이스로 이동하는 링크를 기재해 독자들이 자연스럽게 유료 구독으로 전환하도록 유도한다.

아트프라이스 바이 아트마켓은 독보적인 정보 배포 능력을 바탕으로 미술품 수집가, 미술관, 경매 회사, 박물관, 감정인, 문화 기관, 보험 회사, 세관 및 세무 공무원, 법률 고문, 금융 기관, 해외 언론 등 전 세계 애호가와 전문가에게 보도자료를 배포한다. 그리고 이를 통해 미술 시장을 선도하는 일간 뉴스 통신사로서 입지를 공고히 하고 있다.

아트프라이스의 혁신은 단순히 정보 배포 범위를 넓히는 데 그치지 않는다. 아트프라이스는 수십 년간 공들여 알고리즘을 개발한 끝에 얻은 독점 AI 애플리케이션인 인튜이티브 아트마켓®과 블라인드 스팟 AI®를 통합한 획기적인 기술 인프라를 활용한다.

또한 아트프라이스가 아트프라이스 뉴스를 위해 독자적으로 개발한 이 AI는 180개의 독점 벡터 데이터베이스에 저장된 방대한 양의 데이터를 활용한다. 아트프라이스의 알고리즘은 수십억 건의 익명 로그와 수천만 점의 미술 작품을 분석해, 학계, 기관, 상업 부문에서 간파하기 힘든, 지극히 복잡하고 다양한 미술계 동향을 포착한다.

아트프라이스 뉴스는 퍼플렉시티 AI를 활용해 매일 수만 건에 달하는 미술계와 미술 시장 고유의 이벤트를 모니터링한다. 독점 AI인 인튜이티브 아트마켓®은 매우 통찰력 있는 수천 개의 텍스트 명령문을 생성하며, 퍼플렉시티 AI는 이 명령문을 토대로 사용자의 기대에 완벽하게 부응하는 정보를 찾아내 제공할 수 있다.

이러한 시너지 효과 덕분에 정보 수집 및 분석 수준을 '높은 확률로 정답'이 아닌 , '과학적으로 확실'한 수준까지 끌어올릴 수 있게 되었다.

세계에서 가장 강력하고 독보적인 RAG(Retrieval-Augmented Generative) 검색 엔진으로 손꼽히는 퍼플렉시티 AI는 전 세계 인프라에서 수천억 개의 웹 페이지 정보를 지속적으로 '수집해 정형화된 형태로 정리(색인화)'한다.

AI를 기반으로 한 콘텐츠 이해(Content-Understanding) 모듈은 시간당 수백만 건에 달하는 조회 데이터에 대한 학습 결과를 즉시 반영하면서 분석 로직을 실시간으로 개선하는 자체 학습 과정을 거친다. 덕분에 AI 중심의 하이브리드 색인화 기술이 탁월한 정보의 시의성을 유지할 수 있다.

2024년에 퍼플렉시티 AI 플랫폼에 기록된 조회수는 6억 5천만 건을 돌파했다. 이는 정확성과 신뢰성을 중시하는 전문가들이 이 플랫폼을 폭넓게 활용하고 있다는 방증이다. 퍼플렉시티 AI는 GPT-4, 클로드 3.5 소네트(Claude 3.5 Sonnet), 제미나이(Gemini), 그록(Grok) 등 복수의 내로라하는 LLM(거대 언어 모델)을 유동적으로 사용해 데이터를 처리한다. 이와 같은 긴밀한 연계 덕분에 미술 업계의 특성상 고도로 전문적이고 복잡한 아트프라이스의 질문에 언제나 최적의 답변을 찾아낼 수 있다.

아트프라이스와 퍼플렉시티 AI의 긴밀한 협력과 과학적 방식은 미국과 중국에 이어 세 번째 AI 강국으로 도약하려는 프랑스 국가 차원의 목표와 일맥상통한다. 그리고 이는 유구한 전문성과 최첨단 기술력의 독특한 만남이 창출할 시너지 효과가 기대되는 이유이기도 하다.

아트프라이스와 퍼플렉시티 AI의 제휴는 아트프라이스의 2025~2030년 전략적 계획에 따라 이루어졌다. 같은 맥락에서 180개의 아트프라이스 독점 데이터베이스(인튜이티브 아트마켓® AI와 블라인드 스팟 AI® 기술 포함)를 퍼플렉시티 AI의 꾸준히 진화하는 고급 글로벌 검색 솔루션(코멧®(Comet®) 에이전트형 브라우저 포함)과 점진적이면서도 긴밀히 통합할 예정이다.

구체적으로 설명하자면, 전문 작가, 탐사 보도 전문 기자, 미술사학자, 계량 경제학자로 이루어진 아트프라이스 뉴스 취재팀은 이 인프라를 활용해 미술 시장의 거시적 동향과 미시적 동향을 24시간 내내 추적할 수 있다.

아트프라이스 뉴스는 무엇보다도 전 세계 국제 박물관 전시회, 미술 박람회, 1차 및 2차 미술 시장의 거시적•미시적 경제와 금융 동향, 기관 인사, 작품 발견, 논란에 휩싸인 감정 평가, 시장 정보 유출, 그리고 전 세계 미술 시장에 정기적으로 영향을 미치는 법적, 재정적 동향 등을 보도한다.

퍼플렉시티 AI는 미국(트래픽의 22.50%)과 유럽(트래픽의 13.84%)을 위시해 120여 개 국가에서 강력한 영향력을 발휘하고 있다. 이처럼 광범위한 퍼플렉시티 AI의 지리적 입지 덕분에 중앙 집중식 시스템과 달리 다방면으로 정보를 수집하고 관점의 다양성을 유지할 수 있다.

인간 편집자의 전문성이야말로 모든 정보의 품질을 결정짓는 최종 검수 단계이자 최후의 보루이다 .

아트프라이스 뉴스에 게시되는 모든 기사는 편집자, 저널리스트, 역사학자, 계량 경제학자가 심혈을 기울여 얻은 결실이다. 그 과정에서 이들은 아트프라이스의 방대한 데이터베이스를 기반으로 삼고, 퍼플렉시티 AI를 강력한 모니터링 및 자료 조사 수단으로 활용해 기사의 완성도를 높인다. 아트프라이스 뉴스팀은 세계 미술 시장 정보의 선두 주자인 아트프라이스가 28년간 축적한 전문성을 바탕으로, 비판적인 시각과 깊이 있는 업계 지식, 엄밀한 분석력을 동원해 독창적이면서도 맥락이 살아있는 편집 콘텐츠를 꾸준히 세상에 내놓는다.

아트프라이스 창립자인 티에리 에르만 아트마켓닷컴 CEO는 "인간의 지적 능력이 없다면 인공지능도 존재할 수 없다"라고 입버릇처럼 얘기하곤 한다. 아트프라이스는 이 신념에 따라 AI 기술을 책임감 있고 현명하게 활용해 궁극적인 저널리즘을 실현하고자 한다.

세계 미술 시장 정보 체계의 선순환 : 아트프라이스 뉴스, PR뉴스와이어, 퍼플렉시티 AI의 이상적인 정보망 구축 전략

아트프라이스 뉴스, 오랜 파트너인 씨전 PR뉴스와이어, 그리고 퍼플렉시티 AI가 심층적인 운영 제휴를 통해 전례 없는 정보망을 구축한다. 정보 수집, 배포, 편집 개선을 아우르는 이 선순환 구조는 세 기업 모두에 긍정적으로 작용하고, 무엇보다도 전 세계 독자에게 최고의 가치를 선사한다.

이와 같은 제휴가 창출하는 시너지 효과는 정교한 기술 아키텍처를 기반으로 한다. 정교한 기술 아키텍처가 뒷받침되기에 아트프라이스 뉴스팀이 매일 작성하는 미술 시장 기사를 전 세계 독자들에게 효과적으로 전달하는 한편, 아트프라이스 뉴스 저작권을 준수하면서 퍼플렉시티 AI의 검색 엔진에 최상의 참고 자료를 투입할 수 있다.

30년에 가까운 역사를 자랑하는 아트프라이스 바이 아트마켓은 미술 시장 정보 분야에서 독보적인 세계 선두 기업으로 확고히 자리매김했다. 아트프라이스 바이 아트마켓의 저력은 독창적이고 비할 데 없는 다음과 같은 토대에서 비롯된다.

- 89만 명이 넘는 작가의 미술 작품과 관련한 3500만 건 이상의 경매 결과와 가격 동향

- 세계 최대의 문서 보관소(아트프라이스 소유): 1700년대부터 현재까지의 필사본과 경매도록에 수록된 2억 1000만 점의 미술 작품 사진과 판화

- 7200개의 파트너 경매 회사로 구성된 글로벌 네트워크: 전용 인트라넷을 통해 데이터베이스를 지속적으로 업데이트하고, 전 세계 930만 명 이상의 회원에게 정보 전달

세계 미술 시장에서 아트프라이스의 이러한 독보적 위상은 제36차 국제 미술사 위원회 학술대회(Congress of the International Committee of Art History, 2024년 리옹에서 개최)에서 가진 평판 조사를 통해 다시 한번 입증되었다. 60개 국가에서 온 1000명 이상의 전문가를 대상으로 실시한 평판 조사에서 아트프라이스가 가장 먼저 떠오르는(Top of Mind) 미술 시장 정보 출처로 선정되는 영예를 안았다.

편집 혁명의 중심에 선 인공지능

아트프라이스의 혁신은 단순히 정보 배포 범위를 넓히는 데 그치지 않는다. 아트프라이스는 수십 년간 공들여 알고리즘을 개발한 끝에 얻은 독점 AI 애플리케이션인 인튜이티브 아트마켓®과 블라인드 스팟 AI®를 통합한 획기적인 기술 인프라를 활용한다.

아트프라이스 뉴스용으로 개발된 이 독점 AI는 퍼플렉시티 AI의 고품질 데이터를 바탕으로 구축되었으며, 180개의 독점 벡터 데이터베이스에 저장된 방대한 데이터를 활용해 미술 시장 전문 뉴스 채널을 최적화한다. 아트프라이스의 알고리즘은 수십억 건의 익명 로그와 수천만 점의 미술 작품을 분석해, 학계, 기관, 상업 부문에서 간파하기 힘든, 지극히 복잡하고 다양한 미술계 동향을 포착한다.

아트프라이스의 2026년 미술 시장 연례 보고서 발간을 위한 과거 데이터 토큰화 작업

아트프라이스는 1700년대부터 현재까지의 필사본과 경매도록을 비롯해 세계 최대 규모의 자료를 소장하고 있다. 2025년에 한 전문 감정인이 4300만 유로로 평가한 이 특별한 소장 자료는 미술 시장의 알렉산드리아 대도서관(Great Library of Alexandria)에 비견될 정도로 미술 시장 역사상 가장 중요한 유산이다. 현재 아트프라이스 바이 아트마켓은 이 방대한 유산을 AI 도구인 인튜이티브 아트마켓®에 통합 중이며, 2026년 연례 보고서 발간 전까지 과거 정보의 체계적인 토큰화 작업을 완료할 계획이다.

이미 1800만 장의 고품질 사진이 토큰화 과정을 마쳤다. 토큰화를 마친 사진은 빠짐없이 아트프라이스 전문가들의 면밀한 분석과 주석 작업을 거쳤으며, 사용자가 미술 시장에 존재하는 미지의 영역을 탐험할 수 있도록 돕는 귀중한 역사적 자료로 활용될 것으로 보인다.

공신력 확보와 2025~2030년 계획

아트프라이스 바이 아트마켓은 프랑스 공공 투자 은행(BPI)에 의해 '혁신적인 기업(Innovative Company)'으로 2회 연속 인증받는 기염을 토했다. 아트프라이스는 2026년에 세 번째 수상을 노리고 있으며, 이를 통해 미술 시장 기술 혁신 분야의 선두 주자로서 입지를 더욱 공고히 하겠다는 입장이다.

미술 시장 정보용 AI 분야의 세계 선두 기업인 아트프라이스 바이 아트마켓은 2025년 2월 프랑스에서 개최된 '인공지능 행동 정상회의(World Summit for Action on Artificial Intelligence)'에서 2025~2030년 전략적 계획을 발표했다. 이 로드맵은 아트프라이스의 각 부서에 최적화된 여러 개의 에너지 효율적인 특수 AI 시스템을 구축해 업계 최고의 AI 생태계를 조성한다는 전략을 담고 있다.

PR뉴스와이어의 글로벌 인프라: 122개 국가와 11개 언어로 연결되는 독보적인 네트워크

28년간 씨전 PR뉴스와이어와 협력해 온 아트프라이스 뉴스는 70년 이상 업계를 선도한 세계 최대의 보도자료 배포망인 PR뉴스와이어의 글로벌 인프라를 활용해 122개 국가에 11개 언어로 신속하게 기사를 배포한다. 이러한 배포 역량은 다음과 같은 업계 최고의 기술력과 광범위한 관계망의 지원을 받는다.

50만 개 이상의 광범위한 미디어 송출 지점을 아우르는 글로벌 미디어 네트워크

PR뉴스와이어는 44만 개 이상의 언론사, 뉴스 채널, 전문 구독자를 아우르는 세계 최대의 배포망을 자랑한다. PR뉴스와이어의 네트워크에는 AFP, DPA, AP(Associated Press), 로이터(Reuters), 블룸버그(Bloomberg) 같은 세계 최정상급 통신사와의 직접적인 제휴가 뒷받침되므로 뉴스가 플랫폼을 통해 완벽하게 재확산된다. 이렇게 재확산된 기사는 야후 파이낸스(Yahoo! Finance), 구글 뉴스(Google News), MSN, 월스트리트 온라인(Wall Street Online)과 수백 개의 기타 대중적인 뉴스 플랫폼을 비롯한 8000개 이상의 뉴스 사이트로 전파된다. 수많은 언어와 국가 지원

일부 국가로 한정되는 다른 통신사의 배포 서비스와 달리, PR뉴스와이어는 122개 국가에 11개 언어로 기사를 배포한다. 결과적으로, 아트프라이스뿐만 아니라 이제 아트프라이스 뉴스도 지난 28년간의 노하우를 살려 11가지 언어(프랑스어, 영어, 스페인어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 중국어, 일본어, 한국어, 아랍어, 러시아어)로 세계 미술 시장에 관한 분석 정보와 뉴스를 전파할 수 있다. 이와 같은 다국어 서비스는 페르시아만, 아시아-태평양, 라틴 아메리카, 동유럽 등 전 세계의 미술품 수집가, 기관, 전문가에게 모국어로 정보를 제공하는 데 필수적이다. 44만 개 이상의 미디어 채널(뉴스룸, 웹사이트, 실시간 중계 채널, 언론인 등)과 27만 명의 블로거 및 인플루언서에게 실시간 알림 전송



지난 28년간 아트프라이스의 모든 기사를 배포해 온 PR뉴스와이어가 이제 아트프라이스 뉴스의 새 기사도 씨전의 독점 데이터베이스에 등재된 71만 명 이상의 언론인, 뉴스룸, 블로거, 인플루언서에게 약 200개의 전문 분야로 세분된 실시간 맞춤형 메시지 형식으로 전송한다.



이러한 언론 관계자들은 자신이 선택한 기준(주제, 지역, 언어, 분야 등)에 부합하는 정보를 실시간으로 PRNJ(PRNewswire For Journalists) 플랫폼을 통해 받아볼 수 있다. 미술 시장의 관점에서 보자면, 아트프라이스 뉴스가 경매 최고가, 새로운 추세, 기관 인사이동 소식을 빠짐없이 입수하여 미술 전문 매체, 종합 일간지 문화면, 고소득층을 겨냥한 잡지, 그리고 국제 금융 출판물 소속의 전문 언론인들에게 즉시 전달한다는 뜻이기도 하다.

탁월한 SEO(검색 엔진 최적화)와 AI 기반의 색인화 기술 PR뉴스와이어의 압도적인 기술력

사람이 직접 정보를 전달하는 방식과 차원이 다른 PR뉴스와이어의 기술력은 퍼플렉시티 AI와 사용자를 연결하는 가교 구실을 하면서 기존의 검색 엔진뿐만 아니라 새로운 AI 기반의 검색 엔진에서도 기사의 탁월한 주목도를 보장한다.

SEO 및 AI 검색 분야를 선도하는 압도적인 위상:

(S&P 500 고객사 중 35%가 최고의 SEO 소프트웨어 회사로 뽑은) 셈러시(Semrush)는 2025년 10월에 독자적으로 광범위한 분석을 실시했는데, 이 분석 결과에서 PR뉴스와이어가 주요 온라인 노출도 부문에서 모든 경쟁사를 압도적하는 독보적인 성과를 거둔 것으로 확인됐다.

이처럼 PR뉴스와이어의 뛰어난 기술력이 뒷받침하는 아트프라이스 뉴스의 기사는 검색 엔진 결과에서 즉시 노출되고, 최고의 순위에 오르며, 관심도를 오랫동안 유지한다. 1999년 이래로 아트프라이스의 기사가 그래왔듯, 이제 PR뉴스와이어를 통해 배포되는 아트프라이스 뉴스의 기사도 구글, 구글 뉴스, 구글 디스커버(Google Discover) 검색 결과 페이지의 추천 스니펫에 자주 등장하면서 방문자 유입량이 획기적으로 증가하고 있다.

아트프라이스는 지난 28년간 씨전 PR뉴스와이어와 긴밀히 협력하고 많은 시간과 공을 들여 글로벌 네트워크를 구축하고 확장해 왔다.

아트프라이스 뉴스의 기사는 미술품 수집가와 투자자의 구매 결정에 중대한 영향을 미치는 YMYL(Your Money, Your Life) 분야인 미술 시장에 초점을 맞추고 있다. 따라서 PR뉴스와이어 플랫폼과의 제휴만으로도 상당한 공신력 및 신뢰도 상승효과가 발생한다.

퍼플렉시티 AI: 아트프라이스 뉴스의 기사 실시간 색인화 및 무료 제공

뛰어난 SEO 성능, 다채널 배포 방식, 높은 취재 신뢰도가 뒷받침되기에 아트프라이스 뉴스의 보도자료는 퍼플렉시티 AI 같은 AI 증강 검색 엔진에 최적화되어 있는 셈이다.

퍼플렉시티 AI가 지원하는 하이브리드 색인화

사전 학습된 (그리고 종종 시의적절하지 않은) 데이터에 전적으로 의존하는 기존의 생성형 AI와 달리, 퍼플렉시티 AI는 AI를 기반으로 한 하이브리드 색인화 인프라를 활용해 실시간 웹 검색을 실시한다.

퍼플렉시티 AI는 7억 8000만 건에 육박하는 월 검색량으로 정보의 탁월한 시의성을 보장한다. 예컨대 불과 몇 분 전에 보도된 아트프라이스 뉴스의 기사도 사용자에게 즉시 전송된다. 퍼플렉시티 AI의 정보 선별 및 인용 기준

퍼플렉시티 AI는 사용자의 질의에 답할 때 단순히 관련 페이지를 찾는 수준에 그치지 않는다. 가장 신뢰도와 연관성이 높다고 판단되는 정보를 선별하여 우선적으로 제공하고 그 출처를 명확히 밝힌다.

높은 웹사이트 신뢰도: 퍼플렉시티 AI는 신뢰도가 높은 출처의 정보를 우선적으로 선택한다. 셈러시의 분석으로 탁월한 신뢰도가 입증(경쟁사를 압도하는 참조 도메인 수)된 Artprice.com, Artmarket.com, 그리고 PRNewswire.com은 높은 '공신력 점수(Authority Score)' 덕분에 검색 결과에서 상위에 노출되는 효과를 자동으로 누린다.



정보의 신뢰성과 출처의 공신력 확보: 퍼플렉시티 AI는 공인된 학술지, 공공 기관, 언론사에서 최초로 공개한 정보만을 사용하는 것으로 조사되었다. 28년간 미술 시장에서 세계적 권위를 인정받아 온 아트프라이스는 그 공신력에 뒤지지 않는 180개의 독점 데이터베이스를 보유하고 있어 퍼플렉시티 AI의 신뢰도 높은 정보 출처 선별 기준에 완벽하게 부합한다.

퍼플렉시티 AI, 아트프라이스 뉴스의 기사 무료로 제공: 윈윈(Win-Win) 전략

퍼플렉시티 AI가 누리는 이득: 고도의 전문성이 요구되는 미술 시장의 공신력 있는 최신 정보를 입수해 기사의 품질을 높일 수 있다. 경매, 판매 기록, 미술계 추세, 주요 전시회, 미술 시장 경기에 관한 매일 수많은 질문이 쇄도하는데, 퍼플렉시티 AI는 아트프라이스의 저작권을 침해하지 않는 범위 내에서 아트프라이스 뉴스의 기사를 활용해 가장 정확하고 신뢰도 높으며 시의성 있는 답변을 제시한다. 퍼플렉시티 AI는 사용자에게 세계 최고 수준의 정보를 무료로 제공함으로써 서비스 품질과 3억 명에 달하는 유효 사용자의 충성도를 높이고, (특히 코멧® 에이전트형 브라우저를 통해) 사용자가 아트프라이스를 구독하도록 자연스럽게 유도한다

퍼플렉시티 AI 사용자가 누리는 이득: '바스키아(Basquiat) 작품 최근 경매가', '2025년 미술 시장 추세', '올해의 마르셀 뒤샹상(Marcel Duchamp Prize) 수상자' 같은 미술 시장 관련된 질문을 검색어로 입력한 경우 – 퍼플렉시티 AI가 웹에서 가장 공신력 있고 신뢰할 수 있는 최신 정보 출처이자 PR뉴스와이어를 통해 배포되는 아트프라이스 뉴스의 기사를 체계적으로 분석하고 선별해 답변에 활용한다. 따라서 사용자가 미술 시장 정보 분야에서 세계 선두를 달리는 기업의 보도자료를 바탕으로 제공되는 탁월한 품질의 답변을 얻을 수 있으며, 원하는 경우 인용문을 클릭해 원문 전체를 즉시 읽어보고 추가 조사를 진행할 수 있다.

아트프라이스 뉴스가 누리는 이득: 퍼플렉시티 AI가 아트프라이스 뉴스의 기사를 인용할 때마다 편집 과정의 정당성 확보 차원에서 AI의 검증이 이루어지는데, 그 과정에서 수억 명의 사용자에게 아트프라이스 뉴스가 공신력 있고 신뢰도 높은 정보 출처라는 이미지를 자연스럽게 심어줄 수 있다. 이러한 막대한 노출 효과는 코멧 에이전트형 브라우저로 검색한 기사나 퍼플렉시티 AI 인터페이스에 인용 기사와 함께 표시되는 고품질 하이퍼링크와 결합하여 아트프라이스 뉴스의 평판과 공신력을 높이는 선순환 구조를 창출한다.

PR뉴스와이어를 통해 전 세계에 배포 → 구글, 빙(Bing), 기타 주요 검색 엔진의 검색 결과에 노출 + 71만 명의 언론인에게 즉각 전송 탁월한 SEO 성능 → 자연스러운 검색 노출로 주목도 극대화 + 퍼플렉시티 AI의 최우선적인 색인화 퍼플렉시티 AI의 빈번한 인용 → 월 1억 명 이상의 사용자에게 노출 + 원문 기사에 양질의 사용자 유입 양질의 사용자 유입 및 관심 유도 → 아트프라이스 구독 서비스 신규 구독자 확보 + 웹사이트 신뢰도 상승 신뢰도 상승 → 퍼플렉시티 AI의 더욱 잦은 인용과 언론 노출 횟수 증가 → 선순환 구조 지속 및 증폭

선순환 구조의 증거 : 성과 지표와 실증 데이터

이러한 선순환 구조는 이미 실제 성과로 입증되었다. 독립적인 데이터로 확인된 구체적인 수치와 증거는 다음과 같다.

6개월간 언론 언급 횟수 1만 2600회: 씨전 PR뉴스와이어가 발표한 사례 연구에 따르면 1999년부터 협력 관계를 유지해 온 PR뉴스와이어를 통한 배포 덕분에 전 세계 언론이 6개월간 아트프라이스 뉴스의 기사를 인용한 횟수는 1만 2600회를 넘는다. 이는 국제 언론 매체들이 아트프라이스 뉴스의 기사를 널리 활용하고 있다는 명백한 증거이다.

AI 검색 결과에 인용 횟수 2배: PR뉴스와이어가 AI 기반의 검색 결과에 경쟁사보다 두 배 더 많은 인용 횟수를 기록했다. 이는 PR뉴스와이어를 통해 배포되는 아트프라이스 뉴스의 보도자료가 퍼플렉시티 AI 같은 AI 검색 엔진에서 가장 자주 노출된다는 방증이다.

양질의 사용자 유입: 사용자 행동 연구에 따르면, 퍼플렉시티 AI를 거쳐 유입된 방문자가 사이트에 평균보다 더 오래 머무르고 활발하게 활동한다. 그 이유는 사용자가 해당 정보 출처의 연관성과 신뢰성을 이미 확신한 상태로 방문하기 때문이다.

퍼플렉시티 AI의 가파른 성장: 2024년 연간 조회수가 6억 5000만 회였는데, 2025년에 월간 조회수가 7억 8000만 건으로 폭증했다. 창립 3년 만에 기업 가치 90억 달러로 평가받은 퍼플렉시티 AI는 이제 세계 3대 검색 플랫폼으로 급부상하면서 아트프라이스 뉴스의 잠재적 노출 기회도 기하급수적으로 증가할 전망이다.

미술 시장의 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 데 전력을 기울이는 삼각 편대

마무리하자면, 아트프라이스 뉴스(28년의 취재 전문성과 독자 개발한 AI), PR뉴스와이어(글로벌 인프라와 뛰어난 SEO), 그리고 퍼플렉시티 AI(실시간 색인화와 AI 증강 검색) 간의 협력 생태계는 정보 산업에서 전례를 찾아볼 수 없는 비즈니스 모델이다.

최상의 선순환적 삼각 구도 :

아트프라이스 뉴스가 퍼플렉시티 AI를 통해 보도자료를 무료로 제공하는 것은 단순한 선심성 행동이 아니라, 인공지능이 인용하는 정보 출처 중 세계에서 가장 신뢰받는 통신사로 자리매김하려는 전략적 투자의 방편이다. 결과적으로, 미술 시장 관련 사안에 대해 AI 애플리케이션에 질의한 모든 미술 전문가, 수집가, 투자자 또는 애호가가 세계에서 가장 공신력 있는 정보 출처인 아트프라이스 바이 아트마켓을 인용한 답변을 받게 될 것이다. 그리고 이처럼 이례적인 수준의 노출 효과는 아트프라이스 유료 서비스 구독자 수 증가로 이어질 것으로 기대된다.

전 세계 수억 명의 사용자는 구글, 빙, 퍼플렉시티 AI, 그리고 그 밖의 플랫폼 중 어떤 검색 엔진을 사용하든, 아트프라이스 뉴스가 독점 취재한 가장 신뢰할 수 있는 최신 미술 시장 정보를 만나게 된다.

아트프라이스만의 유구한 전문성, PR뉴스와이어의 인프라와 최첨단 AI 검색 엔진에 관한 지식과 활용 능력이 없는 경쟁사는 이러한 위상을 감히 흉내조차 내지 못한다. 향후 10년(2025~2035년) 동안 정보 검색 패러다임이 AI 기반의 대화형 인터페이스와 에이전트형 브라우저로 급격히 전환될 것으로 예상되는 상황이기 때문에 이와 같은 장점은 독보적인 경쟁력으로 작용할 것으로 보인다.

저작권 1987~2025년 티에리 에르만

아트마켓닷컴 소개 :

아트마켓닷컴은 유로넥스트 파리(Euronext Paris)의 유로리스트(Eurolist)에 상장되어 있다. TPI의 최근 분석 결과에 따르면 외국인 주주, 회사, 은행, FCP, UCITS를 제외한 주주는 1만 8000명 이상이다. 유로클리어(Euroclear) 종목 코드: 7478, 블룸버그(Bloomberg) 종목 코드: PRC, 로이터(Reuters) 종목 코드: ARTF

아트마켓닷컴과 아트프라이스 사업부 소개 동영상 보기: https://artprice.com/video

아트마켓과 아트프라이스 사업부는 1997년에 티에리 에르만(Thierry Ehrmann) CEO가 창립했다. 두 조직의 지배 회사는 1987년에 창립한 그룹 세르뵈르이다(아래에 있는 프랑스 인명사전(Who's Who In France©)의 인증된 약력 참조).

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/02/2025-Biographie_de_Thierry_Ehrmann-Who-s-Who-In-France.pdf

아트마켓은 (특히 아트프라이스 사업부와 손잡고) 과거 및 현재 미술 시장 정보(오랫동안 수집한 원본 다큐멘터리 아카이브, 코덱스 필사본, 주석이 기재된 서적, 경매도록)를 데이터뱅크에 세계에서 가장 효과적으로 축적, 관리, 활용하는 기업이다. 아트마켓의 데이터뱅크에는 87만 9900명 이상의 작가와 관련된 3000만 건 이상의 색인과 경매 결과가 기록되어 있다.

아트프라이스 이미지®(Artprice Images®)는 1700년부터 현재까지 창작된 미술품의 사진이나 판화 복제본을 변환한 1억 8100만 장 이상의 디지털 이미지(아트마켓 미술사학자들이 주석 추가)가 저장된 세계 최대 규모의 미술 시장 이미지 뱅크에 무제한으로 접근할 수 있는 서비스이다.

아트마켓은 아트프라이스 사업부와 함께 7200개 경매 회사의 데이터베이스를 꾸준히 보완하고 있으며, 121개 국가의 주요 기관과 언론사를 초대해 미술 시장 동향을 11개 언어로 주기적으로 발표하고 있다.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

아트마켓닷컴에서는 930만 명의 회원이 미술품 판매 광고를 게시(로그인 필요)할 수 있다. 회원들이 정가에 미술품을 사고팔 수 있는 최초의 '국제 표준 시장(Global Standardized Marketplace®)'의 주인인 셈이다.

미술 시장의 미래에는 아트프라이스의 인튜이티브 아트프라이스® AI가 함께한다.

아트마켓은 아트프라이스 사업부와 함께 프랑스 공공투자은행(BPI)으로부터 두 차례나 '혁신 기업' 국가 인증을 받았다. 그러한 이유로 프랑스 공공투자은행은 아트마켓이 미술 시장을 주도하는 세계적 기업으로서의 입지를 공고히 하고자 추진한 프로젝트를 지원해 왔다.

아트프라이스 바이 아트마켓의 2025년 현대미술 시장 보고서:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

아트프라이스 바이 아트마켓이 2025년 3월에 발간한 2024년 세계 현대미술 시장 연례 보고서 보기: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024

아트프라이스 사업부의 아트마켓 보도자료 요약: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

아트마켓과 아트프라이스 사업부의 정보 활용법과 생태계 알아보기: https://www.artprice.com/video 본사는 유명한 현대미술관인 혼돈의 저택(La Demeure of Chaos/Art Abode of Chaos)으로, 뉴욕 타임스(The New York Times)에 기사화되기도 했다. https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

프랑스 문화부 장관 라시다 다티(Rachida Dati) 여사가 티에리 에르만의 '혼돈의 저택'을 '종합미술작품'으로 공식적으로 인정했다. 혼돈의 저택은 아트프라이스 바이 아트마켓의 본사이기도 하다.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

혼돈의 저택 – 종합미술작품이자 특이 건축물

두 가지 언어로 작성된 기밀 저작물 드디어 공개: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

