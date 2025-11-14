PARIS, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ --

Chiffre d'affaires en K€ 3T2025 3T2024 Internet 2000 1951 +3 % Variation des produits

Internet constatés d'avance* 477 520 total 3ème Trimestre 2477 2471

Artprice News® Perplexity AI

(*) Chiffre d'affaires non audité. Changement de méthode comptable pour l'enregistrement du Chiffre d'Affaires depuis le 30/06/2021. Artmarket.com précise que cette évolution réglementaire ne change strictement en rien les conditions générales de vente et d'utilisation, ni les conditions juridiques et techniques des contrats d'abonnements et de vente, ni les modes de règlement au comptant des produits et services, liant la société à sa clientèle.

Le passage intégral en comptes sociaux au 30 juin 2025 se caractérise par la volonté du Conseil d'Administration et de son Président de se consacrer exclusivement à l'IA intuitive Artmarket et à l'inclusion de Perplexity AI dans un abonnement premium mixte. Ainsi, l'absorption (TUP) de toutes les filiales (LSJE, Artprice Inc.) et/ou leurs actifs, dans Artprice by Artmarket, conduit au terme des normes IFRS non adaptées à la taille d'Artprice pour un gain de temps significatif, face au défi de l'IA.

Une nouvelle ère pour l'information sur le Marché de l'Art, à l'âge de l'Intelligence Artificielle

Artprice by Artmarket, Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art depuis 28 ans, franchit une étape décisive avec le lancement d'Artprice News® fin septembre 2025 : 1ère agence de presse mondiale, dédiée à l'Art et son Marché, diffusée sur 122 pays et 11 langues avec Cision PR Newswire et Perplexity AI, dans le cadre d'une intégration opérationnelle profonde.

Selon thierry Ehrmann, Fondateur d'Artprice et Président d'Artmarket.com : « Avec le lancement d'Artprice News®, nous franchissons une étape historique. Artprice by Artmarket, déjà leader mondial des banques de données sur le Marché de l'Art depuis près de 30 ans, devient désormais l'agence de presse mondiale quotidienne de référence sur l'actualité de l'Art et son Marché. Cette double dimension – données d'autorité et information en continu – nous positionne de manière unique pour accompagner la transformation du Marché de l'Art à l'ère de l'Intelligence Artificielle ».

Une surveillance mondiale exhaustive de l'actualité artistique : la puissance conjuguée d'Artprice et Perplexity AI

La capacité d'Artprice by Artmarket à surveiller et documenter l'intégralité de l'actualité mondiale du Marché de l'Art repose sur une infrastructure technologique très sophistiquée, fruit de l'alliance stratégique entre ses propres banques de données historiques, son Intranet propriétaire relié au 7200 Maisons de Ventes partenaires dans le monde et désormais, au-delà de ses propres requêtes, les capacités de recherche en temps réel de Perplexity AI, supérieures dans bien des cas à Google de par la qualité des prompts propriétaires (plusieurs milliers) produits par l'IA Intuitive ArtMarket® d'Artprice et son application Blind Spot AI®, avec Perplexity AI.

Artprice News : Une couverture mondiale 24/7 sur 122 pays et 11 langues

Ce déploiement stratégique représente un changement de paradigme majeur : Artprice passe d'un rythme hebdomadaire avec son agence de presse ArtMarket Insight® – qui se poursuit – à un fil d'information quotidien mondial en continu avec Artprice News sur 122 pays et 11 langues, avec son partenaire historique Cision PR Newswire

Désormais, les lecteurs d'Artprice News auront accès gratuitement aux milliers d'analyses historiques, artistiques, scientifiques et économiques d'ArtMarket Insight® : un imprimatur incontestable

Une simple inscription gratuite suffit pour devenir membre d'Artprice et accéder aux Artprice News, à son agence de presse mondiale ArtMarket Insight®, à son fond éditorial de grandes plumes du Marché de l'Art, qui lui confère un imprimatur incontestable, avec des milliers d'analyses historiques, artistiques, scientifiques et économiques traitées par son agence de presse.

D'ores et déjà, grâce à Artprice News, Artprice by Artmarket dispose d'un nouveau fichier de membres très qualitatifs et en grand volume, où la conversion du statut de membres à celui d'abonnés payants se fait naturellement.

En effet, les Artprice News citent l'actualité d'artistes, avec un lien hypertexte encrypté renvoyant vers les bases de données Artprice, entraînant de facto la conversion du statut membre à celui d'abonné.

Cette puissance de diffusion inégalée permet à Artprice by Artmarket d'atteindre un public et professionnels planétaire comprenant collectionneurs, galeries, Maisons de Ventes, musées, experts, institutions culturelles, assureurs, douanes, services fiscaux et judiciaires, institutions financières et médias internationaux, etc...consolidant ainsi son rôle d'agence de presse mondiale de référence quotidienne sur le Marché de l'Art.

La transformation d'Artprice ne se limite pas à l'ampleur de sa diffusion. Elle s'appuie sur une infrastructure technologique révolutionnaire intégrant son Intelligence Artificielle propriétaire Intuitive ArtMarket® et son application Blind Spot AI®, fruit de décennies de développement algorithmique.

Cette IA propriétaire, développée pour Artprice et Artprice news exploite une masse de données inimaginable, issue de ses 180 banques de données vectorielles propriétaires. Les algorithmes d'Artprice sont capables d'analyser des milliards de logs anonymisés, des dizaines de millions d'œuvres d'art et d'identifier des tendances artistiques transversales d'une extrême complexité qui échappent aux mondes académique, institutionnel et marchand.

Pour superviser des dizaines de milliers d'événements journaliers propres à l'Art et son Marché, Artprice news s'appuie sur Perplexity AI qui lui permet, grâce aux milliers de prompts très incisifs produits par son IA propriétaire Intuitive ArtMarket®, d'extraire la quintessence recherchée.

Cette synergie permet d'atteindre un niveau de couverture informationnelle qui relève désormais de la certitude scientifique plutôt que de la forte probabilité

Perplexity AI, considéré unanimement comme l'un des principaux moteurs de recherche augmentés les plus performants au monde, indexe en continu plusieurs centaines de milliards de pages web à travers son infrastructure mondiale.

Sa technologie d'indexation hybride, pilotée par l'Intelligence Artificielle, garantit une fraîcheur informationnelle exceptionnelle grâce à un module de compréhension du contenu alimenté par l'IA, qui génère et améliore en temps réel les logiques d'analyse, suivant un processus d'auto-amélioration basé sur les retours de millions de requêtes utilisées chaque heure.

En 2024, la plateforme a enregistré plus de 650 millions de requêtes, démontrant une adoption massive par les professionnels exigeant des informations précises et vérifiables. Cette capacité de traitement de Perplexity AI s'appuie sur l'utilisation dynamique de plusieurs grands modèles linguistiques (LLM) de pointe – GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, Gemini et Grok – permettant une adaptation optimale selon la nature et l'hyper complexité de chaque prompt vertical d'Artprice dans le cadre de son intégration opérationnelle profonde.

La démarche scientifique et l'intégration opérationnelle profonde entre Artprice et Perplexity AI, va dans le sens des autorités françaises, dans le cadre de l'ambition nationale de faire de la France la troisième puissance mondiale en Intelligence Artificielle après les États-Unis et la Chine, matérialisant une convergence unique entre expertise historique et capacités technologiques de pointe.

Cette association s'inscrit dans le plan stratégique 2025-2030 d'Artprice et prévoit des intégrations progressives plus profondes entre les 180 banques de données respectives propriétaires d'Artprice – notamment son IA Intuitive ArtMarket® et sa technologie Blind Spot AI® – avec les capacités avancées de recherche mondiale de Perplexity AI qui évoluent constamment, notamment avec son navigateur agentique Comet®.

Concrètement, cette infrastructure permet à l'équipe éditoriale d'Artprice News et d' ArtMarket Insight® – composée de rédacteurs spécialisés, journalistes d'investigation, historiens de l'art et économètres, formant l'agence de presse mondiale d'Artprice News – de surveiller en continu l'ensemble des événements macro et microéconomiques.

Ainsi, Artprice News couvre entre autres les expositions dans les institutions muséales internationales, en passant par les foires d'art contemporain internationales comme nationales et locales, les mouvements économiques et financiers sur les marchés primaires et secondaires, les nominations institutionnelles, les découvertes d'œuvres, les expertises controversées, les indiscrétions du Marché, les évolutions juridiques et fiscales affectant régulièrement le Marché de l'Art à l'échelle planétaire.

La couverture géographique mondiale de Perplexity AI – avec une présence particulièrement forte aux États-Unis (22,50% du trafic), en Europe (13,84% du Trafic) et dans plus de 120 autres pays – assure une diversité de sources et de perspectives que nul système centralisé ne pourrait égaler.

L'expertise éditoriale humaine demeure le filtre et la garantie ultime et qualitative

Chaque article publié par Artprice News résulte du travail approfondi de ses rédacteurs, journalistes, historiens et économètres, qui utilisent Perplexity AI dans le cadre du binôme comme un outil de veille et de documentation exhaustive avec des banque de données formant les prompts d'Artprice. Ils appliquent systématiquement leurs jugements critiques, leur connaissances sectorielles et leur rigueur analytique pour produire des contenus éditoriaux originaux, contextualisés et enrichis par les 28 années d'expertise d'Artprice comme Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art.

Comme l'affirme la philosophie portée par thierry Ehrmann, fondateur d'Artprice et CEO d'Armarket.com : « Il ne peut pas y avoir d'Intelligence Artificielle sans l'intelligence humaine », principe qui guide l'utilisation responsable et éclairée de ces technologies au service de l'excellence journalistique.

Le cercle vertueux de l'indexation mondiale : comment Artprice News, PR Newswire et Perplexity AI créent un écosystème d'information d'excellence pour le Marché de l'Art ?

L'alliance entre Artprice News, son partenaire historique PR Newswire (Cision) et Perplexity AI, avec son intégration opérationnelle profonde, crée un écosystème d'information sans précédent, fondé sur un cercle stratégique vertueux d'indexation, de diffusion et de valorisation éditoriale qui bénéficie simultanément aux trois acteurs, et surtout aux utilisateurs finaux du monde entier.

Cette synergie repose sur une architecture technique sophistiquée qui garantit que l'actualité du Marché de l'Art, produite quotidiennement par les équipes d'Artprice News, atteigne une visibilité mondiale optimale, tout en nourrissant les capacités de recherche de Perplexity AI, avec des contenus de référence exceptionnels respectant le copyright d'Artprice News.

Fort de près de 30 ans d'expérience, Artprice by Artmarket s'est imposée comme la référence mondiale incontournable de l'information sur le Marché de l'Art. Sa puissance repose sur des fondations uniques et inégalées :

Plus de 35 millions d'indices et résultats de ventes aux enchères couvrant plus de 890 000 artistes

Le plus grand fonds documentaire unique au monde possédé par Artprice : 210 millions d'images et gravures d'œuvres d'art, issues de manuscrits et catalogues de ventes aux enchères de 1700 à nos jours

Un réseau mondial de 7 200 Maisons de Ventes partenaires alimentant par son Intranet en permanence ses banques de données avec 9,3 millions de membres à travers le monde.

Cette position unique au monde sur le Marché de l'Art a été reconnue entre autres par une étude de notoriété menée en 2024 lors du 36ème Congrès du Comité International d'Histoire de l'Art – CIHA Lyon 2024, où Artprice s'est classée comme le Top of Mind des banques de données sur le Marché de l'Art auprès de plus de 1 000 intervenants de 60 pays.

L'Intelligence Artificielle au cœur de la révolution éditoriale

La transformation d'Artprice ne se limite pas à l'ampleur de sa diffusion. Elle s'appuie sur une infrastructure technologique révolutionnaire intégrant l'Intelligence Artificielle propriétaire Intuitive ArtMarket® et l'application Blind Spot AI®, fruit de décennies de développement algorithmique.

Cette IA propriétaire, développée pour Artprice news pour optimiser entre autres ses prompts verticaux, avec une structuration très pointue avec Perplexity AI, exploite une masse de données inimaginable, issue de ses 180 banques de données vectorielles propriétaires. Les algorithmes d'Artprice sont capables d'analyser des milliards de logs anonymisés, des dizaines de millions d'œuvres d'art et d'identifier des tendances artistiques transversales d'une extrême complexité qui échappent aux mondes académique, institutionnel et marchand.

Tokenisation des données historiques pour le Rapport Annuel Artprice sur le Marché de l'Art 2026

Artprice possède le plus grand fonds de manuscrits et catalogues de ventes aux enchères au monde, de 1700 à nos jours. Une expertise par un éminent expert spécialisé valorise à 43 millions d'euros son fonds documentaire unique en 2025, véritable « Bibliothèque d'Alexandrie » du Marché de l'Art, représentant un patrimoine exceptionnel qui est actuellement en cours d'intégration dans son IA propriétaire Intuitive ArtMarket®, avec une tokenisation systématique des informations historiques, en vue notamment du 32ème Rapport Annuel Artprice sur le Marché de l'Art global, dont la publication est prévue en mars 2026.

Ce processus de tokenisation est déjà achevé sur 18 millions d'images de haute qualité analysées et annotées par les historiens et experts d'Artprice, constituant ainsi un corpus unique au monde, permettant aux fidèles utilisateurs de découvrir de nouvelles « terrae incognitae » du Marché de l'Art.

Une reconnaissance institutionnelle et une vision 2025-2030

Artprice by Artmarket a obtenu à deux reprises consécutives le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI). L'entreprise vise une troisième attribution pour 2026, confirmant son leadership en matière d'innovation technologique appliquée au Marché de l'Art.

Dans le cadre du Sommet mondial pour l'Action sur l'Intelligence Artificielle organisé par la France en février 2025, Artprice a présenté son schéma directeur 2025-2030, qui positionne l'entreprise comme leader mondial en IA de l'information sur le Marché de l'Art. Cette feuille de route prévoit le développement de multiples IA frugales en énergie et ultra verticales spécifiques, correspondant à chacun des départements d'Artprice, créant ainsi un écosystème d'Intelligence Artificielle sans équivalent dans son secteur.

L'infrastructure mondiale de PR Newswire : 122 pays, 11 langues, un réseau sans équivalent

Le déploiement d'Artprice News dans 122 pays et 11 langues, avec Artprice depuis plus de 28 ans, s'appuie principalement sur l'infrastructure planétaire de PR Newswire, le plus grand réseau mondial de distribution de communiqués de presse depuis plus de 70 ans. Cette puissance de diffusion repose sur des fondations techniques et relationnelles inégalées dans l'industrie :

Un réseau médiatique mondial de plus de 500 000 points de diffusion.



PR Newswire dispose de plus grand réseau de distribution au monde, comprenant plus de 440 000 salles de rédaction, flux d'information et abonnés professionnels . Ce réseau inclut des partenariats directs avec les plus grandes agences de presse mondiales – AFP, DPA, Associated Press, Reuters, Bloomberg – qui garantissent la reprise intégrale des dépêches distribuées via la plateforme. Les dépêches sont diffusées sur plus de 8 000 sites d'actualité incluant Yahoo! Finance, Google News, MSN, Wall Street Online et des centaines d'autres plateformes d'information à fort trafic.



Une couverture linguistique et géographique exhaustive.



Contrairement à d'autres services de distribution qui se limitent à quelques marchés, PR Newswire couvre plus de 122 pays et 11 langues, permettant à Artprice depuis 28 ans et désormais Artprice News de diffuser ses analyses et actualités dans les 11 langues stratégiques du Marché de l'Art mondial : français, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais, chinois, japonais, coréen, arabe et russe. Cette capacité multilingue est essentielle pour atteindre les collectionneurs, institutions et professionnels dans leurs langues natives, du Golfe Persique à l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine à l'Europe de l'Est.



Alerte en temps réel de plus de plus de 440 000 salles de presse, sites web, flux directs, journalistes et 270 000 blogueurs et influenceurs.



Chaque dépêche publiée par Artprice depuis plus de 28 ans et désormais Artprice News via PR Newswire est instantanément notifiée à plus de 710 000 journalistes, salles de presse, blogueurs et influenceurs répertoriés dans la base de données propriétaire de Cision, segmentée par près de 200 secteurs et domaines d'expertise.



Ces professionnels de l'information sont alertés en temps réel via la plateforme PRNewswire For Journalists (PRNJ) selon leurs critères de sélection personnalisés (sujet, pays, langue, secteur). Pour le Marché de l'Art, cela signifie que chaque annonce de vente record, chaque tendance émergente, chaque nomination institutionnelle identifiée par Artprice News parvient immédiatement aux journalistes spécialisés des médias d'art, des sections culture des quotidiens nationaux, des magazines de luxe et des publications financières internationales.

L'excellence SEO et l'indexation par l'IA : la domination technique de PR Newswire

Au-delà de la diffusion humaine, l'infrastructure technique de PR Newswire garantit une visibilité exceptionnelle dans les moteurs de recherche traditionnels et les nouveaux moteurs de recherche augmentés par l'IA, créant ainsi le pont essentiel vers Perplexity AI et ses utilisateurs.

Leadership absolu en SEO et en recherche IA :

Une analyse indépendante exhaustive menée par Semrush (considérée la meilleur suite logicielle SEO et 35% de clients du S&P 500), en octobre 2025, a démontré la domination écrasante de PR Newswire sur tous ses concurrents dans les domaines critiques de la visibilité numérique.

Cette performance technique explique pourquoi les dépêches d'Artprice News, une fois distribuées via PR Newswire, bénéficient d'une indexation rapide, d'un classement optimal et d'une persistance durable dans les résultats de recherche. Les communiqués d'Artprice depuis 1999 et désormais Artprice News diffusés via PR Newswire apparaissent fréquemment dans les extraits en pole position de Google, sur Google News et Google Discover, multipliant leur visibilité organique.

Artprice depuis plus de 28 ans a construit et tissé patiemment son réseau mondial avec des milliers d'heures passées avec ses équipes et celles de Cision PR Newswire.

Les contenus d'Artprice News, portant sur le Marché de l'Art – un domaine YMYL (Your Money, Your Life) où l'exactitude de l'information est critique pour les décisions financières des collectionneurs et investisseurs – bénéficient ainsi d'un boost d'autorité et d'une crédibilité considérable simplement par leur association avec la plateforme PR Newswire.

Perplexity AI : indexation en temps réel et accès gratuit aux dépêches Artprice News

C'est précisément cette excellente performance SEO, cette distribution multicanale et cette autorité éditoriale qui rend les dépêches d'Artprice News particulièrement attractives pour les moteurs de recherche augmentés par l'IA comme Perplexity AI.

L'indexation hybride pilotée par Perplexity AI



Contrairement aux modèles d'IA générative classiques qui s'appuient uniquement sur des données pré-entraînées (souvent obsolètes), Perplexity AI effectue des recherches en temps réel sur le web en temps réel grâce à son infrastructure d' indexation hybride pilotée par l'IA .



Cette fraîcheur informationnelle est exceptionnelle : près de 780 millions de recherches mensuelles, en garantissant les informations les plus récentes, y compris les dépêches d'Artprice News publiées il y a quelques minutes seulement, immédiatement disponibles pour ses utilisateurs.



Les critères de sélection et de citation par Perplexity AI.



Face à une requête utilisateur, Perplexity AI ne se contente pas de trouver des pages pertinentes : il sélectionne, hiérarchise et cite les sources qu'il juge les plus fiables et pertinentes.



- Autorité de domaine élevée : Perplexity AI privilégie les sources issues de domaines à forte autorité. Artprice.com, Artmarket.com, PRNewswire.com, avec leurs autorités exceptionnelles démontrées par Semrush (plus de domaines référents que tous leurs concurrents), bénéficient d'un score d'autorité qui place automatiquement leurs contenus en position favorable.



- Fiabilité et vérifiabilité des sources : Les études sur Perplexity AI démontrent que l'IA privilégie exclusivement les sources académiques, institutionnelles et journalistiques reconnues. Artprice, avec ses 28 ans d'autorité mondiale sur le Marché de l'Art et ses 180 banques de données propriétaires faisant référence, correspond exactement au profil de source extrêmement fiable que Perplexity AI recherche.

L'accès gratuit de Perplexity AI aux dépêches Artprice New: une stratégie gagnant-gagnant

Pour Perplexity AI : Accès à des contenus d' autorité exceptionnelle, constamment actualisés, couvrant un domaine spécialisé (le Marché de l'Art) avec une expertise inégalée. Les dépêches d'Artprice News permettent à Perplexity AI, en respectant le copyright d'Artprice, de répondre avec précision, fiabilité et fraîcheur aux dizaines de milliers de requêtes quotidiennes portant sur les enchères, les records de ventes, les tendances artistiques, les expositions majeures et l'économie du Marché de l'Art. Perplexity AI peut ainsi offrir à ses utilisateurs des informations de référence mondiale, gratuitement, ce qui renforce la qualité de son service et la fidélité de ses 300 millions d'utilisateurs actifs, les incitant à des abonnements payants sur Artprice notamment par son navigateur agentique Comet®.

Pour les utilisateurs de Perplexity AI : Lorsqu'un utilisateur interroge Perplexity AI sur une question liée au Marché de l'Art – « Quels sont les records de ventes récents de Basquiat ? », « Quelle est la tendance du marché de l'art contemporain en 2025 ? », « Qui a remporté le Prix Marcel Duchamp cette année ? » – l'IA va systématiquement scanner, sélectionner et citer les dépêches d'Artprice News distribuées via PR Newswire, car elles représentent la source la plus autorisée, la plus récente et la plus fiable disponible sur le web. Les utilisateurs bénéficient ainsi des réponses de qualité exceptionnelle, sourcées auprès du leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, avec des citations cliquables leur permettant d'accéder directement aux dépêches complètes pour approfondir leur recherche.

Pour Artprice News : Chaque citation par Perplexity AI représente une validation éditoriale par l'IA, signalant aux centaines de millions d'utilisateurs mensuels que l'information de référence sur le Marché de l'Art provient d'Artprice. Cette visibilité massive, combinée aux backlinks de qualité générés par les citations (tant dans l'interface Perplexity AI que dans les articles des journalistes qui utilisent Perplexity AI et son navigateur agentique Comet® pour leurs recherches), crée un cercle vertueux de notoriété et d'autorité :

Distribution mondiale via PR Newswire → indexation optimale par Google, Bing et autres moteurs traditionnels + alerte auprès de 710 000 journalistes. Excellente performance SEO → visibilité élevée dans les recherches organiques + indexation prioritaire par Perplexity AI. Citations fréquentes par Perplexity AI→ exposition massive auprès de 100+ millions d'utilisateurs mensuels + trafic qualifié vers les dépêches complètes. Trafic qualifié et engagement élevé → nouveaux abonnés potentiels pour les services Artprice payant par abonnement + augmentation de l'autorité de domaine. Autorité renforcée → citations encore plus fréquentes par Perplexity AI et reprise accumulée par les médias → le cercle vertueux se perpétue et s'amplifie.

Les données probantes du cercle vertueux : mesures de performance et validation empirique

Ce cercle vertueux ne relève pas de la théorie : il est mesuré, documenté et quantifié par des données indépendantes :

12 600 retombées médias en 6 mois : Une étude de cas publiée par Cision PR Newswire démontre qu'Artprice a obtenu plus de 12 600 retombées médias à travers le monde en six mois grâce à sa distribution via PR Newswire avec qui elle est partenaire privilégiée depuis 1999, un chiffre exceptionnellement élevé qui témoigne de la reprise massive de ses contenus par les médias internationaux.

Double des mentions en recherche IA : PR Newswire génère deux fois plus de mentions dans les recherches assistées par IA que ses concurrents, confirmant empiriquement que les contenus distribués via cette plateforme – incluant les dépêches d'Artprice – bénéficient d'une visibilité maximale dans les moteurs comme Perplexity AI.

Trafic plus qualifié : Les études sur le comportement utilisateur montrent que le trafic issu de Perplexity AI présente un temps de session et un engagement supérieur à la moyenne, car les utilisateurs arrivent déjà convaincus de la pertinence et de la fiabilité de la source citée.

Croissance exponentielle de Perplexity AI: Avec une croissance passant de 650 millions de requêtes annuelles en 2024 à 780 millions de requêtes mensuelles en 2025, et une valorisation de 9 milliards de dollars après seulement trois ans d'existence, Perplexity AI s'impose comme le troisième écosystème de recherche mondial, multipliant d'autant l'exposition potentielle d'Artprice News.

Un triangle d'excellence au service de l'information de référence sur le Marché de l'Art

En conclusion, l'écosystème formé par Artprice News (expertise éditoriale de 28 ans et son IA propriétaire), PR Newswire (infrastructure mondiale et excellence SEO) et Perplexity AI (indexation en temps réel et recherche augmentée par IA) constitue un modèle unique dans l'industrie de l'information.

Ce triangle vertueux garantit que :

En permettant à Perplexity AI d'accéder gratuitement à ses dépêches, Artprice News ne fait pas de la philanthropie : l'entreprise investit stratégiquement dans sa position de source de référence mondiale citée par l'Intelligence Artificielle, garantissant que chaque professionnel, collectionneur, investisseur ou passionné d'art qui interroge une IA sur le Marché de l'Art reçoive une réponse citant Artprice by Artmarket comme source d'autorité mondiale, qui sera immanquablement à terme converti en abonnement payant.

Des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde – qu'ils utilisent Google, Bing, Perplexity AI ou d'autres plateformes – accèdent ainsi à l'information la plus fiable, la plus récente et la plus complète sur le Marché de l'Art, exclusivement sourcée auprès d'Artprice.

Ce positionnement, impossible à reproduire pour les concurrents dépourvus de l'expertise historique d'Artprice, de la pratique et de la connaissance de l'infrastructure de PR Newswire et de l'ensemble des nouveaux moteurs de recherche IA, constitue un avantage compétitif décisif pour la décennie 2025-2035, période durant laquelle la recherche d'information migrera massivement vers les interfaces conversationnelles alimentées par l'Intelligence Artificielle et les navigateurs agentiques.

A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris. La dernière analyse TPI comptabilise plus de 18 000 actionnaires individuels hors actionnaires étrangers, sociétés, banques, FCP, OPCVM : Euroclear: 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Pour découvrir Artmarket.com avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/02/2025-Biographie_de_Thierry_Ehrmann-Who-s-Who-In-France.pdf

Artmarket.com est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 879 900 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, (le fonds original papier, manuscrits, codex, livres et catalogues de ventes aux enchères annotés) bibliothèque constituée de 210 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 7200 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et titres de presse dans le monde avec 121 pays et 11 langues.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarket-com-artprice-et-cision-etendent-leur-alliance-sur-119-pays-comme-1ere-agence-de-presse-mondiale-dediee-au-marche-de-l-art-aux-nfts-et-aux-metavers-863229527.html

Artmarket.com met à la disposition de ses 9,3 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe.

Il existe maintenant un futur pour le Marché de l'Art avec l'IA Intuitive Artmarket® d'Artprice

Artmarket, avec son département Artprice, a obtenu à deux reprises le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

Artprice by Artmarket publie son Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2025 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2025

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2024 publié en mars 2025 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2024

Artprice by Artmarket.com remporte le 1er prix du Challenge Mobilité 2023 sous l'égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui récompense sa démarche écoresponsable

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/page/resultats.html

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/fr/

