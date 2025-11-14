-Noticias de Artmarket.com: Artprice lanza Artprice News, la primera agencia de noticias del mundo dedicada exclusivamente al arte y su mercado, disponible en 11 idiomas y 122 países, con Cision PR Newswire y Perplexity AI

Una nueva era para la información del mercado del arte - en la era de la IA

PARIS, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A finales de septiembre de 2025, Artprice by Artmarket –líder mundial en información del mercado del arte durante 28 años– dio un paso decisivo con el lanzamiento de Artprice News®: la primera agencia de prensa global dedicada al arte y su mercado, que se emite en 122 países y 11 idiomas en el marco de una amplia integración operativa con Cision PR Newswire y Perplexity AI.

Artprice News® Perplexity AI

Según Thierry Ehrmann, fundador de Artprice y consejero delegado de Artmarket.com: "Con el lanzamiento de Artprice News®, damos un paso histórico. Artprice by Artmarket, líder mundial en bases de datos del mercado del arte desde hace casi 30 años, se convierte ahora en la principal agencia de noticias diarias a nivel mundial sobre arte y el mercado del arte. Este enfoque dual —datos fidedignos e información continua— nos otorga una posición privilegiada para impulsar la transformación del mercado del arte en la era de la inteligencia artificial".

Monitoreo global integral de noticias de arte: el poder combinado de Artprice y Perplexity AI

La capacidad de Artprice by Artmarket para monitorizar y documentar todas las novedades del mercado del arte a nivel mundial se basa en una infraestructura tecnológica altamente sofisticada, fruto de una alianza estratégica entre sus propias bases de datos históricas, su intranet propia conectada a 7200 casas de subastas asociadas en todo el mundo y, ahora, además de su propio servicio de IA, las capacidades de búsqueda en tiempo real de Perplexity AI. Al combinar la IA intuitiva ArtMarket® y la aplicación Blind Spot AI® de Artprice con Perplexity AI, nuestro último bot de IA supera en muchos aspectos a Google gracias a la calidad de las consultas propias (varios miles) que lo sustentan.

Artprice News: Cobertura global 24/7 en 122 países y 11 idiomas

Este despliegue estratégico representa un importante cambio de paradigma: Artprice está pasando de un calendario semanal con su agencia de prensa ArtMarket Insight® – que continuará – a un flujo de noticias global diario y continuo con Artprice News en 122 países y 11 idiomas, con su socio de larga data Cision PR Newswire.

En adelante, los lectores de Artprice News tendrán acceso gratuito a miles de análisis históricos, artísticos, científicos y económicos de ArtMarket Insight®, que ha demostrado su valía desde hace mucho tiempo:

Un sencillo registro gratuito es todo lo que se necesita para convertirse en miembro de Artprice y acceder a Artprice News. Para una agencia de prensa global como Artprice News, esto representa una base editorial enriquecida por las voces más destacadas del mercado del arte, lo que le confiere una indiscutible legitimidad editorial, respaldada por miles de análisis históricos, artísticos, científicos y económicos de la agencia de prensa ArtMarket Insight®.

Gracias a Artprice News, Artprice de Artmarket ahora se beneficia de una base de datos de miembros amplia y de alta calidad, donde la transición de la membresía gratuita a la suscripción de pago se produce de forma natural.

De hecho, Artprice News presenta las últimas novedades sobre artistas, incluyendo hipervínculos encriptados que dirigen a los lectores a las bases de datos de Artprice, lo que anima a los miembros a convertirse en suscriptores.

Este poder de distribución sin parangón permite a Artprice by Artmarket llegar a una audiencia global de entusiastas y profesionales, incluyendo coleccionistas, galerías de arte, casas de subastas, museos, tasadores, instituciones culturales, compañías de seguros, funcionarios de aduanas e impuestos, asesores legales, instituciones financieras y medios de comunicación internacionales, consolidando así su papel como la agencia de noticias diaria líder en el mundo sobre el mercado del arte.

La transformación de Artprice no se limita a la escala de su distribución. Se basa en una infraestructura tecnológica revolucionaria que integra sus aplicaciones de IA propias, Intuitive ArtMarket® y Blind Spot AI®, fruto de décadas de desarrollo algorítmico.

Esta IA patentada —desarrollada para Artprice y Artprice News— aprovecha un enorme volumen de datos procedentes de sus 180 bases de datos vectoriales propias. Los algoritmos de Artprice son capaces de analizar miles de millones de registros anonimizados, decenas de millones de obras de arte e identificar tendencias artísticas transversales extremadamente complejas que escapan a los ámbitos académico, institucional y comercial.

Para monitorizar decenas de miles de eventos diarios específicos del arte y su mercado, Artprice News se basa en Perplexity AI, que le permite dirigirse exactamente a lo que el usuario necesita gracias a los miles de avisos muy incisivos producidos por su IA patentada Intuitive ArtMarket®.

Esta sinergia permite alcanzar un nivel de cobertura informativa que ahora se encuadra en la categoría de "certeza científica" en lugar de "alta probabilidad".

Perplexity AI, considerada unánimemente como uno de los motores de búsqueda generativa con recuperación aumentada líderes y más potentes del mundo, indexa continuamente varios cientos de miles de millones de páginas web a través de su infraestructura global.

Su tecnología de indexación híbrida, impulsada por Inteligencia Artificial, garantiza una frescura de la información excepcional gracias a un módulo de comprensión de contenido basado en IA, que genera y mejora la lógica de análisis en tiempo real en un proceso de autoaprendizaje basado en la retroalimentación de millones de consultas cada hora.

En 2024, la plataforma registró más de 650 millones de consultas, lo que demuestra su amplia adopción por parte de profesionales que exigen información precisa y verificable. La capacidad de procesamiento de Perplexity AI se basa en el uso dinámico de varios modelos de lenguaje grandes (LLM) líderes: GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, Gemini y Grok, lo que permite una adaptación óptima a la naturaleza y la hipercomplejidad de cada consulta vertical de Artprice dentro de su profunda integración operativa.

El enfoque científico y la profunda integración operativa entre Artprice y Perplexity AI se alinean con la ambición nacional de las autoridades francesas de convertir a Francia en la tercera potencia mundial en Inteligencia Artificial después de Estados Unidos y China, lo que representa una convergencia única entre la experiencia histórica y las capacidades tecnológicas de vanguardia.

Esta asociación forma parte del plan estratégico 2025-2030 de Artprice y prevé integraciones progresivas más profundas entre las 180 bases de datos propias de Artprice —incluidas sus tecnologías Intuitive ArtMarket® AI y Blind Spot AI®— con las capacidades de búsqueda global avanzadas en constante evolución de Perplexity AI, incluido su navegador agentivo Comet®.

En términos concretos, esta infraestructura permite al equipo editorial de la agencia de prensa global Artprice News y ArtMarket Insight® –compuesto por escritores especializados, periodistas de investigación, historiadores del arte y econometristas– monitorear todos los eventos macro y microeconómicos del mercado del arte las 24 horas del día.

Así pues, Artprice News cubre, entre otras cosas, exposiciones internacionales de museos, ferias de arte, movimientos económicos y financieros en los mercados primarios y secundarios del arte, nombramientos institucionales, descubrimientos de obras, tasaciones controvertidas, filtraciones de información de mercado y novedades legales y fiscales que afectan regularmente al mercado del arte en todo el mundo.

La cobertura geográfica global de Perplexity AI, con una presencia particularmente fuerte en Estados Unidos (22,50% del tráfico), Europa (13,84% del tráfico) y más de 120 países, garantiza una diversidad de fuentes y perspectivas que ningún sistema centralizado podría igualar.

La experiencia editorial humana sigue siendo el filtro definitivo y la garantía de calidad.

Cada artículo publicado por Artprice News es fruto de un exhaustivo trabajo de sus editores, periodistas, historiadores y econometristas, quienes utilizan Perplexity AI como una completa herramienta de seguimiento y documentación, basándose en las bases de datos que conforman los canales de noticias de Artprice. Aplican sistemáticamente su criterio crítico, su conocimiento del sector y su rigor analítico para producir contenido editorial original y contextualizado, enriquecido por los 28 años de experiencia de Artprice como líder mundial en información del mercado del arte.

Thierry Ehrmann, fundador de Artprice y consejero delegado de Artmarket.com , siempre ha afirmado que "no puede haber inteligencia artificial sin inteligencia humana", y Artprice cree firmemente que este principio debe guiar el uso responsable e ilustrado de dichas tecnologías al servicio de la excelencia periodística.

El círculo virtuoso de la indexación global: cómo Artprice News, PR Newswire y Perplexity AI están creando el mejor ecosistema de información posible para el mercado del arte.

La profunda alianza operativa entre Artprice News, su socio histórico PR Newswire (Cision) y Perplexity AI crea un ecosistema de información sin precedentes, basado en un círculo virtuoso estratégico de indexación, difusión y mejora editorial que beneficia simultáneamente a los tres actores y, sobre todo, a los usuarios finales de todo el mundo.

Esta sinergia se basa en una sofisticada arquitectura técnica que garantiza que las noticias del mercado del arte —producidas diariamente por los equipos de Artprice News— alcancen una visibilidad global óptima, al tiempo que alimenta las capacidades de búsqueda de Perplexity AI con contenido de referencia excepcional, respetando los derechos de autor de Artprice News.

Con casi 30 años de experiencia, Artprice by Artmarket se ha consolidado como la principal fuente mundial de información sobre el mercado del arte. Su fortaleza reside en sus fundamentos únicos e inigualables:

- Más de 35 millones de resultados de subastas e índices que abarcan a más de 890.000 artistas.

- El mayor archivo documental del mundo (propiedad de Artprice): 210 millones de imágenes y grabados de obras de arte procedentes de manuscritos y catálogos de subastas desde el año 1700 hasta la actualidad.

- Una red global de 7.200 casas de subastas asociadas actualiza continuamente sus bases de datos a través de su intranet, alcanzando a más de 9,3 millones de miembros en todo el mundo.

Esta posición única dentro del mercado global del arte fue reconocida, entre otras distinciones, por un estudio de reputación realizado durante el XXXVI Congreso del Comité Internacional de Historia del Arte (CIHA, Lyon 2024), donde Artprice se posicionó como la principal fuente de información sobre el mercado del arte entre más de 1.000 participantes de 60 países.

La inteligencia artificial en el centro de una revolución editorial

La transformación de Artprice no se limita a la escala de su distribución. Se basa en una infraestructura tecnológica revolucionaria que integra sus aplicaciones de IA propias, Intuitive ArtMarket® y Blind Spot AI®, fruto de décadas de desarrollo algorítmico.

Esta IA patentada, desarrollada para Artprice News con el fin de optimizar sus canales de noticias verticales (entre otros usos) y estructurada con datos altamente sofisticados de Perplexity AI, aprovecha un volumen masivo de datos provenientes de sus 180 bases de datos vectoriales propias. Los algoritmos de Artprice son capaces de analizar miles de millones de registros anonimizados, decenas de millones de obras de arte e identificar tendencias artísticas transversales extremadamente complejas que escapan a los ámbitos académico, institucional y comercial.

Tokenización de datos históricos para el Informe Anual del Mercado del Arte de Artprice de 2026

Artprice posee la mayor colección del mundo de manuscritos y catálogos de subastas, que abarca desde 1700 hasta la actualidad. Tasada por un reconocido especialista en 2025, esta colección única ha sido valorada en 43 millones de euros y constituye el equivalente en el mercado del arte a la Gran Biblioteca de Alejandría, representando un patrimonio excepcional que actualmente se está integrando en su sistema de inteligencia artificial propio, Intuitive ArtMarket®, mediante la tokenización sistemática de información histórica, especialmente de cara al 32º Informe Anual de Artprice sobre el Mercado Global del Arte, cuya publicación está prevista para marzo de 2026.

Este proceso de tokenización ya se ha completado para 18 millones de imágenes de alta calidad, todas ellas analizadas y anotadas por historiadores y expertos de Artprice, contribuyendo a un corpus único de información histórica que permite a nuestros usuarios fieles descubrir dimensiones nuevas e inexploradas del mercado del arte.

Reconocimiento institucional y nuestra visión 2025-2030

Artprice, de Artmarket, ha recibido en dos ocasiones el sello de "Empresa Innovadora" del Banco Público de Inversiones francés (BPI). La compañía aspira a un tercer galardón en 2026, lo que confirmará su liderazgo en innovación tecnológica aplicada al mercado del arte.

En la Cumbre Mundial sobre Acción en Inteligencia Artificial, celebrada en Francia en febrero de 2025, Artprice presentó su plan estratégico 2025-2030, que la posiciona como líder mundial en IA para la información del mercado del arte. Esta hoja de ruta prevé el desarrollo de múltiples sistemas de IA energéticamente eficientes y altamente especializados, cada uno adaptado a un departamento de Artprice, creando así un ecosistema de IA sin precedentes en su sector.

Infraestructura global de PR Newswire: 122 países, 11 idiomas: una red sin parangón.

Tras 28 años de colaboración con PR Newswire (Cision) para la distribución de sus comunicados de prensa, la difusión de Artprice News en 122 países y 11 idiomas se basa principalmente en la infraestructura global de PR Newswire, la mayor red de distribución de comunicados de prensa del mundo desde hace más de 70 años. Esta capacidad de distribución se fundamenta en sus incomparables bases técnicas y relacionales en el sector:

Una red global de medios con más de 500.000 puntos de transmisión.

PR Newswire cuenta con la mayor red de distribución del mundo, que abarca más de 440.000 redacciones, fuentes de noticias y suscriptores profesionales. Esta red incluye alianzas directas con las principales agencias de noticias del mundo, como AFP, DPA, Associated Press, Reuters y Bloomberg, lo que garantiza la redistribución completa de las noticias a través de la plataforma. Estas noticias se difunden posteriormente a más de 8.000 sitios web de noticias, entre ellos Yahoo! Finance, Google News, MSN, Wall Street Online y cientos de otras plataformas de noticias con gran volumen de tráfico.



Cobertura lingüística y geográfica integral.

A diferencia de otros servicios de distribución que se limitan a unos pocos mercados, PR Newswire cubre más de 122 países y 11 idiomas, lo que permite a Artprice, y ahora a Artprice News, difundir sus análisis y noticias en los 11 idiomas estratégicos del mercado mundial del arte desde hace 28 años: francés, inglés, español, alemán, italiano, portugués, chino, japonés, coreano, árabe y ruso. Esta capacidad multilingüe es fundamental para llegar a coleccionistas, instituciones y profesionales en sus idiomas nativos, desde el Golfo Pérsico hasta la región de Asia-Pacífico, y desde Latinoamérica hasta Europa del Este.



Alertas en tiempo real para más de 440.000 redacciones, sitios web, transmisiones en directo, periodistas y 270.000 blogueros e influencers.



Cada noticia publicada por Artprice durante más de 28 años, y ahora también por Artprice News a través de PR Newswire, se notifica instantáneamente a más de 710.000 periodistas, redacciones, blogueros e influencers que figuran en la base de datos propia de Cision, segmentada por casi 200 sectores y áreas de especialización.



Estos profesionales de los medios reciben alertas en tiempo real a través de la plataforma PRNewswire For Journalists (PRNJ) según sus criterios de selección personalizados (tema, país, idioma, sector). Para el mercado del arte, esto significa que cada anuncio de venta récord, cada tendencia emergente y cada nombramiento institucional identificado por Artprice News llega de inmediato a periodistas especializados en medios de arte, las secciones de cultura de periódicos nacionales, revistas de lujo y publicaciones financieras internacionales.

Excelencia en SEO e indexación impulsada por IA: el dominio técnico de PR Newswire

Más allá de la difusión humana, la infraestructura técnica de PR Newswire garantiza una visibilidad excepcional en los motores de búsqueda tradicionales y en los nuevos motores de búsqueda con inteligencia artificial, creando el puente esencial entre Perplexity AI y sus usuarios.

Liderazgo absoluto en SEO y búsqueda con IA:

Un exhaustivo análisis independiente realizado por Semrush (considerada la mejor suite de software SEO por el 35% de sus clientes del S&P 500) en octubre de 2025, demostró el abrumador dominio de PR Newswire sobre todos sus competidores en áreas críticas de visibilidad digital.

Este rendimiento técnico explica por qué las noticias de Artprice, una vez distribuidas a través de PR Newswire, se benefician de una indexación rápida, un posicionamiento óptimo y una visibilidad sostenida en los resultados de búsqueda. Los comunicados de prensa de Artprice desde 1999, y ahora también las propias noticias de Artprice, distribuidas a través de PR Newswire, aparecen con frecuencia en los fragmentos destacados de Google, Google News y Google Discover, lo que aumenta significativamente su visibilidad orgánica.

Durante más de 28 años, Artprice ha construido y expandido pacientemente su red global con miles de horas dedicadas por sus equipos y los de Cision PR Newswire.

El contenido de Artprice News, que se centra en el mercado del arte —un ámbito donde el dinero y la vida de cada uno tienen un gran peso—, en el que la precisión de la información es fundamental para las decisiones financieras de coleccionistas e inversores, se beneficia así de un considerable aumento de autoridad y credibilidad simplemente por su asociación con la plataforma PR Newswire.

Perplexity AI: indexación en tiempo real y acceso gratuito a los comunicados de Artprice News

Es precisamente este excelente rendimiento en SEO, la distribución multicanal y la autoridad editorial lo que hace que los boletines de Artprice News sean particularmente atractivos para los motores de búsqueda mejorados con IA como Perplexity AI.

Indexación híbrida con tecnología Perplexity AI.

A diferencia de los modelos de IA generativos tradicionales que se basan únicamente en datos preentrenados (y a menudo obsoletos), Perplexity AI realiza búsquedas web en tiempo real utilizando su infraestructura de indexación híbrida impulsada por IA.

Esta frescura informativa es excepcional: casi 780 millones de búsquedas mensuales, lo que garantiza que la información más reciente, incluyendo las noticias de Artprice publicadas hace apenas unos minutos, esté disponible de inmediato para sus usuarios.



Criterios de selección y citación de Perplexity AI.

Ante la consulta de un usuario, Perplexity AI no se limita a encontrar páginas relevantes: selecciona, prioriza y cita las fuentes que considera más fiables y relevantes. Alta autoridad de dominio: Perplexity AI prioriza las fuentes de dominios con alta autoridad. Artprice.com, Artmarket.com y PRNewswire.com, con su excepcional autoridad demostrada por Semrush (más dominios de referencia que todos sus competidores), se benefician de una «puntuación de autoridad» que automáticamente posiciona su contenido de forma favorable.

Fiabilidad y verificabilidad de las fuentes: los estudios sobre Perplexity AI demuestran que prioriza exclusivamente fuentes académicas, institucionales y periodísticas reconocidas. Artprice, con sus 28 años de autoridad global en el mercado del arte y sus 180 bases de datos propias y autorizadas, se ajusta perfectamente al perfil de fuente extremadamente fiable que Perplexity AI busca.

El acceso gratuito de Perplexity AI a los boletines de Artprice News: una estrategia beneficiosa para todos.

Para Perplexity AI: acceso a contenido excepcionalmente autorizado y constantemente actualizado sobre un campo especializado (el mercado del arte) con una experiencia sin igual. Los boletines de Artprice News permiten a Perplexity AI —respetando los derechos de autor de Artprice— responder con precisión, fiabilidad y actualidad a las decenas de miles de consultas diarias sobre subastas, récords de ventas, tendencias artísticas, grandes exposiciones y la economía del mercado del arte. De este modo, Perplexity AI puede ofrecer a sus usuarios información de primer nivel, de forma gratuita, lo que mejora la calidad de su servicio y la fidelización de sus 300 millones de usuarios activos, animándolos a suscribirse a Artprice, especialmente a través de su navegador interactivo Comet®.

Para los usuarios de Perplexity AI: cuando un usuario le hace a Perplexity AI una pregunta relacionada con el mercado del arte, como "¿Cuáles son los récords de ventas recientes de Basquiat?", "¿Cuáles son las principales tendencias del mercado del arte contemporáneo en 2025?" o "¿Quién ganó el Premio Marcel Duchamp este año?", la IA escanea, selecciona y cita sistemáticamente los comunicados de Artprice News distribuidos a través de PR Newswire, ya que representan las fuentes más autorizadas, actualizadas y fiables disponibles en la web. De esta forma, los usuarios se benefician de respuestas de excepcional calidad procedentes del líder mundial en información del mercado del arte, con citas interactivas que les permiten acceder directamente a los comunicados completos para una investigación más profunda.

Para Artprice News: cada mención de Perplexity AI representa una validación editorial mediante IA, lo que indica a cientos de millones de usuarios mensuales que la información autorizada sobre el mercado del arte proviene de Artprice. Esta enorme visibilidad, junto con los enlaces de calidad generados por las menciones (tanto dentro de la interfaz de Perplexity AI como en artículos de periodistas que utilizan Perplexity AI y su navegador Comet® basado en agentes para sus investigaciones), crea un círculo virtuoso de reputación y autoridad.

Distribución global a través de PR Newswire → indexación óptima en Google, Bing y otros buscadores tradicionales + alertas a 710.000 periodistas. Excelente posicionamiento SEO → alta visibilidad en búsquedas orgánicas + indexación prioritaria por parte de Perplexity AI. Menciones frecuentes por parte de Perplexity AI → exposición masiva a más de 100 millones de usuarios mensuales + tráfico cualificado a las noticias completas. Tráfico y participación altamente cualificados → potenciales nuevos suscriptores para los servicios de suscripción de Artprice + mayor autoridad de dominio. Mayor autoridad → menciones aún más frecuentes por parte de Perplexity AI y mayor cobertura mediática → el círculo virtuoso se perpetúa y se amplifica.

Evidencia del círculo virtuoso: medidas de desempeño y validación empírica

Este círculo virtuoso no es teórico: está medido, documentado y cuantificado mediante datos independientes:

12.600 menciones en medios de comunicación en 6 meses: un estudio de caso publicado por Cision PR Newswire demuestra que Artprice obtuvo más de 12.600 menciones en medios de comunicación en todo el mundo en seis meses gracias a su distribución a través de PR Newswire, con quien ha sido socio preferente desde 1999, una cifra excepcionalmente alta que atestigua el uso masivo de su contenido por parte de los medios internacionales.

Duplica las menciones en búsquedas con IA: PR Newswire genera el doble de menciones en búsquedas asistidas por IA que sus competidores, lo que confirma empíricamente que el contenido distribuido a través de esta plataforma, incluidos los despachos de Artprice, se beneficia de la máxima visibilidad en motores de búsqueda como Perplexity AI.

Tráfico de mayor calidad: los estudios sobre el comportamiento de los usuarios muestran que el tráfico procedente de Perplexity AI tiene un tiempo de sesión y una participación superiores a la media, ya que los usuarios llegan convencidos de la relevancia y la fiabilidad de la fuente citada.

El crecimiento exponencial de Perplexity AI: con un crecimiento de 650 millones de consultas anuales en 2024 a 780 millones de consultas mensuales en 2025, y una valoración de 9.000 millones de dólares después de solo tres años de existencia, Perplexity AI se está estableciendo como el tercer ecosistema de búsqueda global más grande, multiplicando en consecuencia la exposición potencial de Artprice News.

Un triángulo de excelencia dedicado a proporcionar información fidedigna sobre el mercado del arte.

En conclusión, el ecosistema formado por Artprice News (28 años de experiencia editorial y su IA propia), PR Newswire (infraestructura global y excelencia en SEO) y Perplexity AI (indexación en tiempo real y búsqueda aumentada por IA) constituye un modelo único en la industria de la información.

Un triángulo sumamente virtuoso:

Al permitir que Perplexity AI acceda gratuitamente a sus informes, Artprice News no realiza obras de filantropía; la empresa invierte estratégicamente en consolidarse como fuente de referencia global citada por la Inteligencia Artificial, garantizando que todo profesional, coleccionista, inversor o aficionado al arte que consulte a una aplicación de IA sobre asuntos relacionados con el mercado del arte reciba una respuesta que cite a Artprice by Artmarket como fuente autorizada a nivel mundial. Esta excepcional visibilidad se traducirá inevitablemente en un aumento de las suscripciones de pago a los servicios de Artprice.

Cientos de millones de usuarios en todo el mundo, ya sea que utilicen Google, Bing, Perplexity AI u otras plataformas, obtienen así acceso a la información más fiable, actualizada y completa sobre el mercado del arte, procedente exclusivamente de Artprice.

Este posicionamiento —imposible de reproducir para los competidores que no cuentan con la experiencia histórica de Artprice, la práctica y el conocimiento de la infraestructura de PR Newswire y todos los nuevos motores de búsqueda de IA— constituye una ventaja competitiva decisiva para la década de 2025-2035, un período durante el cual la búsqueda de información migrará masivamente a interfaces conversacionales impulsadas por Inteligencia Artificial y navegadores con agentes.

