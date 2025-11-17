Una nueva era para la información sobre el mercado del arte: en la era de la IA

PARÍS, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A finales de septiembre de 2025, Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte desde hace 28 años, dio un paso decisivo al lanzar Artprice News®: la primera agencia de prensa mundial dedicada al arte y su mercado, que se transmite en 122 países y 11 idiomas, en el marco de una integración operativa de gran alcance con Cision PR Newswire y Perplexity AI.

Artprice News® img2_Perplexity

Según Thierry Ehrmann, fundador de Artprice y director ejecutivo de Artmarket.com: "Con el lanzamiento de Artprice News®, estamos dando un paso histórico. Artprice by Artmarket, ya líder mundial en bases de datos del mercado del arte desde hace casi 30 años, se está convirtiendo en líder como agencia de noticias diaria a nivel mundialsobre arte y el mercado del arte. Este doble enfoque de datos confiables e información continua nos pone en una posición única para apoyar la transformación del mercado del arte en la era de la inteligencia artificial".

Seguimiento exhaustivo de noticias sobre arte a nivel mundial: la potencia de combinar Artprice y Perplexity AI

La capacidad de hacer seguimiento y documentar todas las noticias mundiales del mercado del arte de Artprice by Artmarket se basa en una infraestructura tecnológica muy sofisticada, producto de una alianza estratégica entre sus propias bases de datos históricas, su intranet privada conectada a 7.200 casas de subastas asociadas de todo el mundo y, ahora, también su propio servicio de IA y las capacidades de búsqueda en tiempo real de Perplexity AI. Al combinar Intuitive ArtMarket® AI de Artprice y su aplicación Blind Spot AI® con Perplexity AI, nuestro más reciente bot con IA es actualmente superior a Google en muchos aspectos, gracias a la calidad de las prompts patentadas (varios miles) que lo componen.

Artprice News: cobertura mundial 24 horas al día, los 7 días de la semana, en 122 países y 11 idiomas

Esta implementación estratégica representa un importante cambio de paradigma: Artprice está pasando de una programación semanal con su agencia de prensa ArtMarket Insight®, que seguirá vigente, a un flujo continuo y diario de noticias mundiales con Artprice News en 122 países y 11 idiomas, con su socio de larga data Cision PR Newswire.

A partir de ahora, los lectores de Artprice News tendrán acceso gratuito a miles de análisis históricos, artísticos, científicos y económicos de ArtMarket Insight® que, desde hace mucho tiempo, ha demostrado su valor:

Solo hay que registrarse de forma gratuita para ser miembro de Artprice y acceder a Artprice News. Para una agencia de prensa mundial como Artprice News, esta novedad representa una base editorial enriquecida por las voces más destacadas del mercado del arte, lo que le confiere una legitimidad editorial innegable, respaldada por miles de análisis históricos, artísticos, científicos y económicos de la agencia de prensa ArtMarket Insight®.

Gracias a Artprice News, Artprice by Artmarket ahora se beneficia de una amplia base de datos de alta calidad de miembros, en la que la transición de la membresía gratuita a la suscripción de pago se produce de forma natural.

En efecto, Artprice News incluye las últimas novedades sobre artistas con hipervínculos cifrados que dirigen a los lectores a las bases de datos de Artprice, lo que resulta eficaz en animar a los miembros a convertirse en suscriptores.

Este poder de distribución incomparable permite a Artprice by Artmarket llegar a una audiencia mundial de entusiastas y profesionales, incluidos coleccionistas, galerías de arte, casas de subastas, museos, tasadores, instituciones culturales, empresas de seguros, funcionarios de aduanas y fiscales, asesores legales, instituciones financieras y medios de comunicación internacionales, lo que consolida su papel como la agencia de noticias diaria sobre el mercado del arte líder en el mundo.

La transformación de Artprice no se limita a la magnitud de su distribución. Esta transformación se basa en una infraestructura tecnológica revolucionaria que integra sus aplicaciones de IA patentadas, Intuitive ArtMarket® y Blind Spot AI®, el producto de décadas de desarrollo algorítmico.

Estas IA patentada, desarrollada por Artprice y Artprice News, aprovecha un enorme volumen de datos procedentes de sus 180 bases de datos vectoriales propias. Los algoritmos de Artprice pueden analizar miles de millones de registros anónimos, decenas de millones de obras de arte e identificar tendencias artísticas extremadamente complejas e interrelacionadas que escapan al mundo académico, institucional y comercial.

Para supervisar decenas de miles de eventos diarios específicos del arte y su mercado, Artprice News se basa en Perplexity AI, que le permite orientarse con exactitud a lo que el usuario necesita gracias a las miles de prompts de gran precisión que genera su IA patentada Intuitive ArtMarket®.

Esta sinergia permite alcanzar un nivel de alcance de la información que ahora se ubica en la categoría de "certeza científica" en lugar de "alta probabilidad"

Perplexity AI, considerada de forma unánime como uno de los motores de búsqueda generativos con recuperación aumentada más importantes y potentes del mundo, indexa de manera continua varios cientos de miles de millones de páginas web a través de su infraestructura mundial.

Su tecnología de indexación híbrida, impulsada por inteligencia artificial, garantiza información de actualidad excepcional, gracias a un módulo de comprensión de contenidos basado en IA, que genera y mejora la lógica de análisis en tiempo real en un proceso de automejora basado en comentarios de millones de consultas cada hora.

En 2024, la plataforma registró más de 650 millones de consultas, lo que demuestra que la gran cantidad de profesionales que la utiliza exige información precisa y verificable. La capacidad de procesamiento de Perplexity AI se basa en usar de una forma dinámica varios modelos de lenguaje grandes (LLM, por sus siglas en inglés) líderes, como GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, Gemini y Grok, lo que le permite adaptarse de manera óptima a la naturaleza y la hipercomplejidad de cada prompt vertical de Artprice dentro de su profunda integración operativa.

El enfoque científico y la profunda integración operativa entre Artprice y Perplexity AI se alinea con la ambición nacional de las autoridades francesas de convertir a Francia en la tercera potencia mundial en inteligencia artificial después de Estados Unidos y China, y materializa una confluencia única entre experiencia histórica y capacidades tecnológicas de vanguardia.

Esta alianza forma parte del plan estratégico 2025-2030 de Artprice y prevé una integración progresiva y más profunda entre las 180 bases de datos propias de Artprice, incluidas sus tecnologías de IA Intuitive ArtMarket® y Blind Spot AI®, con las capacidades de búsqueda mundial avanzadas y en constante evolución de Perplexity AI, como su navegador agéntico Comet®.

En términos concretos, esta infraestructura permite al equipo editorial de la agencia de prensa mundial Artprice News y ArtMarket Insight®, conformado por escritores especializados, periodistas de investigación, historiadores del arte y econometristas, supervisar todos los acontecimientos macro y microeconómicos del mercado del arte de manera ininterrumpida.

Por lo tanto, Artprice News abarca, entre otras cosas, exposiciones internacionales en museos, ferias de arte, transacciones económicas y financieras en los mercados primario y secundario del arte, designaciones institucionales, descubrimientos de obras, tasaciones controvertidas, filtraciones de información sobre el mercado y novedades legales y fiscales que afectan de forma regular al mercado del arte en todo el mundo.

La cobertura geográfica mundial de Perplexity AI, con presencia especialmente destacada en EE. UU. (22,50 % del tráfico), Europa (13,84 % del tráfico) y más de 120 países, garantiza una diversidad de fuentes y perspectivas que ningún sistema centralizado podría igualar.

La experiencia editorial humana sigue siendo el filtro definitivo y la garantía de calidad.

Cada artículo publicado por Artprice News es el resultado del minucioso trabajo de sus editores, periodistas, historiadores y econometristas, que utilizan Perplexity AI como herramienta integral de seguimiento y documentación para aprovechar las bases de datos que conforman los canales de noticias de Artprice. Estos profesionales aplican de manera sistemática su pensamiento crítico, sus conocimientos del sector y su rigor analítico para producir contenidos editoriales originales y contextualizados, enriquecidos con los 28 años de experiencia de Artprice como líder mundial en información acerca del mercado del arte.

Thierry Ehrmann, fundador de Artprice y director ejecutivo de Artmarket.com, siempre ha afirmado "No puede haber inteligencia artificial sin inteligencia humana", y Artprice tiene la firme convicción de que este principio debe guiar el uso responsable e informado de estas tecnologías al servicio de la excelencia periodística.

El círculo virtuoso de la indexación mundial: cómo Artprice News, PR Newswire y Perplexity AI están creando el mejor ecosistema de información posible para el mercado del arte.

La profunda alianza operativa entre Artprice News, su socio histórico PR Newswire (Cision) y Perplexity AI crea un ecosistema de información sin igual, basado en un círculo virtuoso estratégico de indexación, difusión y mejora editorial que beneficia de manera simultánea a los tres operadores y, sobre todo, a los usuarios finales de todo el mundo.

Esta sinergia se basa en una sofisticada arquitectura técnica que garantiza que las noticias del mercado del arte, producidas a diario por los equipos de Artprice News, logran una visibilidad mundial óptima, a la vez que alimentan las capacidades de búsqueda de Perplexity AI con contenido de referencia excepcional, y respetan los derechos de autor de Artprice News.

Con casi 30 años de experiencia, Artprice by Artmarket se ha consolidado como la principal fuente mundial de información sobre el mercado del arte. Su fortaleza se basa en sus cimientos únicos e inigualables:

- Más de 35 millones de resultados de subastas e índices que abarcan más de 890.000 artistas

- El archivo documental más grande del mundo (propiedad de Artprice): 210 millones de imágenes y grabados de obras de arte procedentes de manuscritos y catálogos de subastas desde 1700 hasta la actualidad

- Una red mundial de 7.200 casas de subastas asociadas actualiza sus bases de datos de manera continua a través de su intranet dedicada, y llega a más de 9,3 millones de miembros en todo el mundo.

Esta posición única dentro del mercado mundial del arte fue reconocida, entre otras distinciones, por un estudio de reputación realizado durante el 36.º Congreso del Comité Internacional de Historia del Arte (CIHA, Lyon 2024), en el que Artprice fue calificada como la fuente de información sobre el mercado del arte más reconocida entre más de 1.000 participantes de 60 países.

La inteligencia artificial en el centro de una revolución editorial

La transformación de Artprice no se limita a la magnitud de su distribución. Esta transformación se basa en una infraestructura tecnológica revolucionaria que integra sus aplicaciones de IA patentadas, Intuitive ArtMarket® y Blind Spot AI®, el producto de décadas de desarrollo algorítmico.

Esta IA patentada, desarrollada por Artprice News para optimizar sus fuentes de noticias verticales (entre otros usos) y estructuradas con datos altamente sofisticados de Perplexity AI, aprovecha un enorme volumen de datos procedentes de sus 180 bases de datos vectoriales propias. Los algoritmos de Artprice pueden analizar miles de millones de registros anónimos, decenas de millones de obras de arte e identificar tendencias artísticas extremadamente complejas e interrelacionadas que escapan al mundo académico, institucional y comercial.

Tokenización de datos históricos para el informe anual sobre el mercado del arte 2026 de Artprice

Artprice posee la mayor colección del mundo de manuscritos y catálogos de subastas, que datan desde 1700 hasta la actualidad. Valorada por un destacado especialista en 2025, esta colección única ha sido tasada en 43 millones de euros y es el equivalente en el mercado del arte de la Gran Biblioteca de Alejandría, lo que representa un patrimonio excepcional que actualmente se está integrando en su IA patentada, Intuitive ArtMarket®, con una tokenización sistemática de la información histórica, notablemente por delante del 32.º Informe anual sobre el mercado mundial del arte de Artprice, cuya publicación está prevista para marzo de 2026.

Este proceso de tokenización ya se ha completado para 18 millones de imágenes de alta calidad, todas ellas analizadas y comentadas por historiadores y expertos de Artprice, lo que ha contribuido a crear un colección única de información histórica que permite a nuestros fieles usuarios descubrir nuevas dimensiones del mercado del arte hasta ahora inexploradas.

Reconocimiento institucional y nuestra visión para 2025-2030

Artprice by Artmarket ha sido galardonada en dos ocasiones con la etiqueta estatal de "Empresa innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI) de Francia. La empresa aspira a obtener un tercer premio en 2026, lo que confirmaría su liderazgo en innovación tecnológica aplicada al mercado del arte.

En la Cumbre Mundial de Acción sobre Inteligencia Artificial, celebrada en Francia en febrero de 2025, Artprice presentó su plan estratégico 2025-2030, que posiciona a la empresa como líder mundial en IA para la información sobre el mercado del arte. Este plan prevé desarrollar múltiples sistemas de IA altamente especializados y eficientes desde el punto de vista energético, cada uno de ellos adaptado a uno de los departamentos de Artprice, lo que crea un ecosistema de IA inigualable en su sector.

Infraestructura mundial de PR Newswire: 122 países, 11 idiomas: una red sin igual

Tras 28 años de colaboración con PR Newswire (Cision) para distribuir sus comunicados de prensa, la implementación de Artprice News en 122 países y 11 idiomas se basa principalmente en la infraestructura mundial de PR Newswire, la red de distribución de comunicados de prensa más grande del mundo desde hace más de 70 años. Este poder de distribución se basa en sus incomparables fundamentos técnicos y relacionales en la industria:

Una red mundial de medios con más de 500.000 puntos de emisión.

PR Newswire cuenta con la red de distribución más grande del mundo, que abarca más de 440.000 redacciones, fuentes de noticias y suscriptores profesionales. Esta red incluye alianzas directas con las principales agencias de noticias del mundo, como AFP, DPA, Associated Press, Reuters y Bloomberg, lo que garantiza la redistribución completa de las noticias mediante la plataforma. Estas historias luego se difunden a más de 8.000 sitios web de noticias, incluido Yahoo! Finance, Google News, MSN, Wall Street Online y cientos de otras plataformas de noticias de alto tráfico.



Amplia cobertura lingüística y regional.

A diferencia de otros servicios de distribución que se limitan a unos pocos mercados, PR Newswire abarca más de 122 países y 11 idiomas, lo que permite a Artprice, y ahora a Artprice News, difundir sus análisis y noticias en los 11 idiomas estratégicos del mercado mundial del arte durante los últimos 28 años: francés, inglés, español, alemán, italiano, portugués, chino, japonés, coreano, árabe y ruso. Esta capacidad multilingüe es esencial para llegar a coleccionistas, instituciones y profesionales en sus idiomas nativos, desde el Golfo Pérsico hasta la región Asia-Pacífico, y desde América Latina hasta Europa del Este.



Alertas en tiempo real a más de 440.000 salas de redacción, sitios web, canales en directo, periodistas y 270.000 blogueros e influencers.



Todas las noticias publicadas por Artprice durante más de 28 años, y ahora Artprice News por medio de PR Newswire, se notifican al instante a más de 710.000 periodistas, salas de redacciones, blogueros e influencers que figuran en la base de datos propiedad de Cision, segmentadas en alrededor de 200 sectores y áreas de especialización.



Estos profesionales de los medios de comunicación reciben alertas en tiempo real por medio de la plataforma PRNewswire For Journalists (PRNJ) según sus criterios de selección personalizados (tema, país, idioma y sector). Para el mercado del arte, este alcance significa que cada anuncio de venta récord, cada tendencia emergente, cada designación institucional identificada por Artprice News llega de inmediato a periodistas especializados en medios de comunicación artísticos, a secciones culturales de los periódicos nacionales, a revistas de lujo y a publicaciones financieras internacionales.

Excelencia en optimización de motores de búsqueda (SEO) e indexación basada en IA: dominio técnico de PR Newswire

Además de la difusión humana, la infraestructura técnica de PR Newswire garantiza visibilidad excepcional en motores de búsqueda tradicionales y en nuevos motores de búsqueda mejorados con IA, lo que genera una conexión esencial entre Perplexity AI y sus usuarios.

Liderazgo absoluto en SEO y búsqueda con IA:

Un exhaustivo análisis independiente realizado por Semrush (considerado el mejor paquete de software de SEO por el 35 % de sus clientes del S&P 500) en octubre de 2025 demostró el abrumador dominio de PR Newswire sobre todos sus competidores en áreas críticas de visibilidad digital.

Este rendimiento técnico explica por qué los comunicados de Artprice News, una vez distribuidos por medio de PR Newswire, se benefician de una rápida indexación, óptima clasificación y visibilidad sostenida en los resultados de búsqueda. Desde 1999, los comunicados de prensa de Artprice y ahora la misma Artprice News, distribuidos vía PR Newswire, aparecen con frecuencia en fragmentos destacados en Google, Google Noticias y Google Discover, lo que aumenta de forma considerable su visibilidad orgánica.

Durante más de 28 años, Artprice ha construido y ampliado con paciencia su red a nivel mundial, al dedicar miles de horas con sus equipos y los de Cision PR Newswire.

El contenido de Artprice News, que se centra en el mercado del arte, un ámbito "Your Money, Your Life" (tu dinero, tu vida) o su siglas YMYL, en el que la precisión de la información es fundamental para las decisiones financieras de coleccionistas e inversores, se beneficia así de un considerable aumento en su autoridad y credibilidad simplemente por su alianza con la plataforma PR Newswire.

Perplexity AI: indexación en tiempo real y acceso gratuito a los comunicados de Artprice News

*Es precisamente este excelente rendimiento SEO, la distribución multicanal y la autoridad editorial lo que hace que los comunicados de Artprice News resulten especialmente atractivos para los motores de búsqueda mejorados con IA como Perplexity AI.

Indexación híbrida impulsada por Perplexity AI

A diferencia de los modelos tradicionales de IA generativa, que se basan únicamente en datos previamente entrenados (y a menudo obsoletos), Perplexity AI realiza búsquedas web en tiempo real al utilizar su infraestructura de indexación híbrida impulsada por IA.

Esta actualidad de la información es excepcional: casi 780 millones de búsquedas mensuales inmediatamente disponibles para sus usuarios, lo que garantiza la información más reciente, incluidos los comunicados de Artprice News que se han publicado hace unos pocos minutos.



Criterios de selección y uso de citas de Perplexity AI.

Cuando aparece la consulta de un usuario, Perplexity AI no se limita a encontrar páginas relevantes: selecciona, prioriza y cita las fuentes que considera más confiables y relevantes.

Autoridad de alto dominio: Perplexity AI prioriza fuentes de autoridad de alto dominio. Artprice.com, Artmarket.com y PRNewswire.com, con su excepcional autoridad, tal y como demuestra Semrush (más dominios de referencia que todos sus competidores), se benefician de un "puntaje de autoridad" que ubica su contenido en una posición favorable de forma automática.





Fuentes confiables y verificables: los estudios sobre Perplexity AI demuestran que favorece exclusivamente a fuentes académicas, institucionales y periodísticas reconocidas. Artprice, con sus 28 años de autoridad mundial en el mercado del arte y sus 180 bases de datos propias y confiables, es perfecta para el perfil de una fuente extremadamente confiable que Perplexity AI busca de forma natural.

Acceso gratuito a los comunicados de Artprice News: una estrategia favorable para todos

Para Perplexity AI: acceso a contenidos excepcionalmente confiables y actualizados de forma constante que abarcan un campo especializado (el mercado del arte) con una experiencia sin precedentes. Los comunicados de Artprice News permiten a Perplexity AI responder de forma precisa, confiable y actualizada a decenas de miles de consultas diarias sobre subastas, récords de ventas, tendencias artísticas, grandes exposiciones y economía del mercado del arte, a la vez que respeta los derechos de autor de Artprice. Por lo tanto, Perplexity AI puede ofrecer a sus usuarios información de primer nivel de forma gratuita, lo que mejora la calidad de su servicio y la fidelidad de sus 300 millones de usuarios activos, y los anima a suscribirse a Artprice, en particular a través de su navegador Comet®.

Para los usuarios de Perplexity AI: cuando un usuario hace una pregunta a Perplexity AI relacionada con el mercado del arte – como "¿Cuáles son los récords de ventas recientes de Basquiat?", "¿Cuáles son las principales tendencias del mercado del arte contemporáneo en 2025?" o "¿Quién ha ganado el Premio Marcel Duchamp este año?" – la IA escaneará, seleccionará y citará de manera sistemática los comunicados de Artprice News distribuidos mediante PR Newswire, ya que estos representan las fuentes más autorizadas, actualizadas y confiables disponibles en la web. De este modo, los usuarios se benefician de respuestas con una calidad excepcional procedentes del líder mundial en información sobre el mercado del arte, con citas en las que se puede hacer clic y que les permiten acceder de forma directa a los comunicados completos para hacer investigaciones más exhaustivas.

Para Artprice News: cada cita de Perplexity AI representa la validación editorial por parte de la IA, e indica a cientos de millones de usuarios mensuales que la información fidedigna sobre el mercado del arte proviene de Artprice. Esta enorme visibilidad, combinada con los vínculos externos de respaldo de calidad generados por las citas (tanto dentro de la interfaz de Perplexity AI como en artículos de periodistas que utilizan Perplexity AI y su navegador agéntico Comet® para sus investigaciones), genera un círculo virtuoso de reputación y autoridad.

Distribución mundial a través de PR Newswire → indexación óptima por parte de Google, Bing y otros motores de búsqueda tradicionales y alertas a 710.000 periodistas. Excelente rendimiento SEO → alta visibilidad en búsquedas orgánicas e indexación prioritaria de Perplexity AI. Citas frecuentes de Perplexity AI → exposición masiva a más de 100 millones de usuarios mensuales y tráfico cualificado a las noticias completas. Tráfico y compromiso altamente cualificados → nuevos suscriptores potenciales para los servicios por suscripción de Artprice y mayor autoridad de dominio. Mayor autoridad → citas aún más frecuentes por parte de Perplexity AI y cobertura mediática acumulada → el círculo virtuoso se perpetúa y amplía.

Evidencia del círculo virtuoso: medidas de rendimiento y validación empírica

Este círculo virtuoso no es teórico: se mide, documenta y cuantifica mediante datos independientes:

Hubo 12.600 menciones en los medios en 6 meses: un estudio de caso publicado por Cision PR Newswire demuestra que Artprice obtuvo más de 12.600 menciones en los medios de comunicación de todo el mundo en seis meses gracias a su distribución por medio de PR Newswire, con quien colabora desde 1999, una cifra excepcionalmente alta que da testimonio del uso masivo de su contenido por parte de los medios internacionales.

El doble de menciones en búsquedas con IA: PR Newswire genera el doble de menciones en búsquedas asistidas por IA que sus competidores, lo que confirma de una forma empírica que el contenido distribuido mediante esta plataforma, incluidos los comunicados de Artprice, se beneficia de la máxima visibilidad en motores de búsqueda como Perplexity AI.

Tráfico más cualificado: los estudios sobre el comportamiento de los usuarios muestran que el tráfico procedente de Perplexity AI tiene un tiempo de sesión y un nivel de interacción superiores al promedio, ya que los usuarios están convencidos de la relevancia y confiabilidad de la fuente citada.

El crecimiento exponencial de Perplexity AI: con un aumento de 650 millones de consultas anuales en 2024 a 780 millones de consultas mensuales en 2025, y una valoración de 9.000 millones de dólares tras solo tres años de existencia, Perplexity AI se está consolidando como el tercer ecosistema de búsqueda más grande del mundo, lo que multiplica en consecuencia la exposición potencial de Artprice News.

Triángulo de excelencia dedicado a brindar información fidedigna sobre el mercado del arte

En conclusión, el ecosistema formado por Artprice News (28 años de experiencia editorial y su IA patentada), PR Newswire (infraestructura mundial y excelencia en SEO) y Perplexity AI (indexación en tiempo real y búsqueda aumentada por IA) constituyen un modelo único en la industria de la información.

Un triángulo altamente virtuoso:

Al permitir a Perplexity AI el libre acceso a sus comunicados, Artprice News no realiza una labor filantrópica, sino que invierte de manera estratégica en su posición como fuente de referencia mundial citada por inteligencia artificial, lo que garantiza que todos los profesionales, coleccionistas, inversores o aficionados al arte que consulten en una aplicación de IA sobre asuntos relacionados con el mercado del arte reciban una respuesta que cite a Artprice by Artmarket como fuente de autoridad mundial. Esta excepcional visibilidad se traducirá inevitablemente en mayores suscripciones de pago a los servicios de Artprice.

De este modo, cientos de millones de usuarios en todo el mundo, ya sea por medio de Google, Bing, Perplexity AI u otras plataformas, tienen acceso a información más confiable, actualizada y completa sobre el mercado del arte, procedente de manera exclusiva de Artprice.

Este posicionamiento, imposible de reproducir para los competidores que no cuentan con la experiencia histórica, la práctica y los conocimientos de infraestructura de PR Newswire y todos los nuevos motores de búsqueda con IA, constituye una ventaja competitiva decisiva para la década 2025-2035, un período durante el cual la búsqueda de información migrará de forma masiva a interfaces conversacionales impulsadas por inteligencia artificial y navegadores agénticos.

Copyright 1987-2025 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

El departamento de econometría de Artprice puede responder a todas sus preguntas relacionadas con estadísticas y análisis personalizados: [email protected]

Descubra más sobre nuestros servicios con el artista en una demostración gratuita: https://artprice.com/demo

Nuestros servicios: https://artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket.com:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris. El último análisis de TPI incluye más de 18.000 accionistas individuales, excluidos accionistas extranjeros, empresas, bancos, FCP y OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Mire un video sobre Artmarket.com y su departamento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por Thierry Ehrmann, director general de la empresa. Están controladas por Groupe Serveur (creado en 1987). cf. la biografía certificada de Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/02/2025-Biographie_de_Thierry_Ehrmann-Who-s-Who-In-France.pdf

Artmarket es un operador a nivel mundial del mercado del arte que cuenta, entre otras estructuras, con su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte (archivos documentales originales, manuscritos en códice, libros anotados y catálogos de subastas adquiridos a lo largo de los años) en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, que abarcan más de 879.900 artistas.

Artprice Images® permite acceder de forma ilimitada al mayor banco de imágenes del mercado del arte del mundo, con no menos de 181 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores del arte.

Artmarket, con su departamento Artprice, enriquece de manera constante sus bases de datos de 7.200 casas de subastas y publica continuamente las tendencias del mercado del arte para las principales agencias y titulares de prensa del mundo en 121 países y 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com pone a disposición de sus 9,3 millones de miembros (con sesión iniciada) los anuncios publicados por sus miembros, que constituyen actualmente el primer mercado mundial estandarizado (Standardized Marketplace®) para la compraventa de obras de arte a precios fijos.

Ahora, hay futuro para el mercado del arte con la IA Intuitive Artmarket® de Artprice.

Artmarket, con su departamento Artprice, ha sido galardonada en dos ocasiones con la etiqueta estatal de "Empresa innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI) de Francia, que apoyó a la empresa en su proyecto de consolidar su posición como operador a nivel mundial en el mercado del arte.

Artprice by Artmarket publica su Informe del mercado del arte contemporáneo 2025:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Consulte nuestro Informe anual sobre el mercado mundial del arte 2024, publicado en marzo de 2025 por Artprice by Artmarket: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024

Resumen de los comunicados de prensa de Artmarket con su departamento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Siga toda la actualidad del mercado del arte en tiempo real con Artmarket y su departamento Artprice en Facebook y Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (más de 6,5 millones de suscriptores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento Artprice: https://www.artprice.com/video cuya sede principal es el famoso Museo de Arte Contemporáneo, Abode of Chaos, La Demeure of Chaos, según The New York Times: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Madame Rachida Dati, ministra de Cultura de Francia, ha concedido el reconocimiento oficial a la Abode of Chaos de Thierry Ehrmann como una "obra de arte total", la sede mundial de Artprice by Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos: Obra de arte total y arquitectura singular.

Trabajo bilingüe confidencial, ahora hecho público: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - El museo del futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (más de 4,1 millones de suscriptores)

https://vimeo.com/124643720

Visite Artmarket.com y su departamento Artprice, contacto: Thierry Ehrmann, [email protected]

