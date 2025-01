O AI Impact da DXC Technology ajuda clientes de todos os setores a inovar com a IA

O AI Impact impulsiona os serviços combinados de consultoria, engenharia e serviços empresariais seguros da DXC

ASHBURN, Virgínia, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma das principais fornecedoras globais de serviços de tecnologia da Fortune 500, anunciou hoje o AI Impact, uma abordagem desenvolvida para ajudar a resolver os desafios mais urgentes dos clientes. Por meio da combinação de consultoria, engenharia e serviços empresariais seguros, a DXC ajudará clientes de todos os setores a inovar com segurança e gerar resultados comerciais reais com IA.

A DXC adota uma abordagem pragmática de IA, concentrando-se no desenvolvimento de soluções que resolvam desafios do mundo real e apoiem a expansão dos negócios. Com o AI Impact da DXC, os clientes se beneficiam do vasto conhecimento do setor e da experiência em tecnologia da DXC para criar juntos soluções, serviços e experiências que proporcionarão resultados comerciais reais, utilizando as mais recentes inovações tecnológicas. Leia mais sobre a abordagem da DXC aqui.

"A IA já atraiu a atenção e a imaginação de todos os setores. De agentes de IA a direção autônoma e medicina personalizada, as empresas estão tomando medidas para destravar valor com IA, que promete transformar nosso mundo", disse Howard Boville, EVP, serviços de engenharia e consultoria – Powered by AI. "Com a abordagem AI Impact da DXC, estamos ajudando a ampliar os limites do que a IA torna possível, guiados por nossa equipe de especialistas em consultoria, engenharia e tecnologia para enfrentar os desafios mais urgentes de nossos clientes".

Clientes de todos os setores estão aproveitando o AI Impact, incluindo:

Automotivo: a DXC está ajudando clientes a aproveitarem as ferramentas de diagnóstico baseadas em IA para facilitar aos fabricantes automotivos e prestadores de serviços a identificação de possíveis problemas antes que se tornem críticos, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de manutenção. A DXC também está ajudando clientes a alavancarem a IA para personalizar todos os aspectos de veículos, inclusive assistentes pessoais que aprendem as preferências e os hábitos dos motoristas ao longo do tempo para fazer recomendações mais intuitivas.





a DXC está ajudando clientes a otimizar suas operações, desde a subscrição e a análise de riscos até o processamento de sinistros e o atendimento ao cliente. Ao trabalhar com a DXC, as instituições financeiras estão aproveitando os chatbots para facilitar a resposta mais rápida e precisa dos agentes humanos às consultas dos clientes, analisando milhares de documentos em minutos com a IA generativa. Saúde: a DXC implementou um aplicativo impulsionado por IA para ajudar a medir sintomas de pacientes em tempo real, analisando dados para disponibilizar aos médicos insights que permitam diagnósticos e planos de tratamento mais precisos, melhorando a qualidade do atendimento e abordando proativamente a resistência à prescrição.

Para obter mais informações sobre o AI Impact da DXC e como estamos trabalhando com os líderes mais inovadores do setor para inovar com segurança, acesse aqui.

Declarações prospectivas

Todas as declarações neste comunicado à imprensa que não se relacionam direta e exclusivamente a fatos históricos constituem "declarações prospectivas". Essas declarações representam expectativas e crenças atuais, e nenhuma garantia pode ser dada de que qualquer resultado, meta ou plano estabelecido em qualquer declaração prospectiva possa, ou seja alcançado. Tais declarações estão sujeitas a inúmeras suposições, riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles descritos em tais declarações, muitos dos quais estão fora de nosso controle. Para uma descrição escrita desses fatores, consulte a seção intitulada "Fatores de risco" no Relatório anual da DXC no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2024, e qualquer informação atualizada nos arquivos subsequentes da SEC. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações, que se referem apenas à data em que foram feitas. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou divulgar quaisquer revisões de qualquer declaração prospectiva, ou de relatar quaisquer eventos, ou circunstâncias após a data deste documento, ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crítica, modernizando a TI, otimizando as arquiteturas de dados e garantindo a segurança e a escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas e organizações do setor público do mundo confiam na DXC para implantar serviços que impulsionam novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente em suas propriedades de TI. Saiba mais sobre como entregamos excelência para nossos clientes e colegas em DXC.com.

