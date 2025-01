L'approche AI Impact de DXC Technology aide les clients de tous les secteurs à innover grâce à l'IA

AI Impact s'appuie sur les services combinés de conseil, d'ingénierie et d'entreprise sécurisée de DXC

ASHBURN, Virginie, 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), fournisseur de services technologiques figurant au Fortune 500, présente aujourd'hui AI Impact, une approche conçue pour relever les défis les plus pressants des clients. En combinant ses services de conseil, d'ingénierie et d'entreprise sécurisée, DXC aidera les clients de tous les secteurs à innover en toute sécurité et à obtenir des résultats commerciaux tangibles grâce à l'IA.

DXC adopte une approche pragmatique de l'IA en se concentrant sur le développement de solutions qui résolvent les défis du monde réel et soutiennent la croissance de l'entreprise. Avec AI Impact de DXC, les clients bénéficient de la vaste expertise et de l'expérience technologique de DXC pour construire ensemble des solutions, des services et des expériences qui produiront des résultats commerciaux concrets en utilisant les dernières innovations technologiques. Pour en savoir plus sur l'approche de DXC, cliquez ici.

« L'IA a déjà capté l'attention et l'imagination des industries du monde entier. Depuis les agents IA jusqu'à la conduite autonome en passant par la médecine personnalisée, les entreprises prennent des mesures pour tirer parti de l'IA, qui promet de remodeler notre monde », déclare Howard Boville, vice-président exécutif des services de conseil et d'ingénierie - Powered by AI. « Avec l'approche AI Impact de DXC, nous contribuons à repousser les limites de ce que l'IA rend possible, guidés par notre équipe d'experts en conseil, en ingénierie et en technologie pour relever les défis les plus pressants de nos clients. »

Des clients de tous les secteurs tirent parti d'AI Impact, notamment :

Automobile : DXC aide ses clients à utiliser des outils de diagnostic alimentés par l'IA pour permettre aux constructeurs automobiles et aux prestataires de services d'identifier plus facilement les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. DXC aide également ses clients à utiliser l'IA pour personnaliser chaque aspect d'un véhicule, y compris les assistants personnels qui apprennent les préférences et les habitudes d'un conducteur au fil du temps pour faire des recommandations plus intuitives.

Secteur public : Pour offrir plus de transparence, les gouvernements utilisent AI Impact de DXC pour interagir efficacement avec les citoyens et leur faciliter l'accès aux services publics. Il s'agit notamment d'utiliser des agents IA et des processus optimisés par l'IA qui rationalisent et simplifient les procédures fiscales, les prêts nationaux et même les soins de santé publics.

Services financiers et assurances : DXC aide les clients à optimiser leurs opérations, depuis la souscription et l'évaluation des risques jusqu'au traitement des sinistres et au service à la clientèle. En travaillant avec DXC, les institutions financières utilisent les chatbots pour permettre aux agents humains de répondre plus rapidement et plus précisément aux demandes des clients en analysant des milliers de documents en quelques minutes grâce à l'IA générative.

Soins de santé : DXC a déployé une application optimisée par l'IA pour aider à mesurer les symptômes des patients en temps réel, en analysant les données pour fournir aux cliniciens des informations qui permettent des diagnostics et des plans de traitement plus précis, en améliorant la qualité des soins et en abordant de manière proactive la résistance à certains médicaments.

Pour plus d'informations sur DXC AI Impact et sur la façon dont nous travaillons avec les leaders industriels les plus innovants pour innover en toute sécurité, cliez ici.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et rien ne garantit que les résultats, les objectifs ou les plans énoncés dans les déclarations prospectives pourront être atteints ou le seront. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Facteurs de risques » dans le rapport annuel de DXC sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2024, ainsi que toutes les informations de mise à jour se trouvant dans les rapports déposés ultérieurement auprès de la SEC. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à publier des révisions des déclarations prospectives, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent document, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant les capacités IT, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client dans l'ensemble de leurs services informatiques. Découvrez comment nous offrons l'excellence à nos clients et collègues sur DXC.com.

PERSONNE-CONTACT : Mihir Bellamkonda, Relations avec les médias, [email protected] ; Roger Sachs, Relations avec les investisseurs, [email protected]

