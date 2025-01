AI Impact von DXC Technology hilft Kunden aus allen Branchen bei der Innovation mit KI

AI Impact nutzt kombinierte Beratungs-, Engineering- und Secure Enterprise-Dienste

ASHBURN, Virginia, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, kündigte heute AI Impact an – einen Ansatz, der zur Lösung der dringendsten Herausforderungen der Kunden beitragen soll. Durch die Kombination seiner Consulting-, Engineering- und Secure Enterprise-Serviceleistungen wird das Unternehmen Kunden aus verschiedenen Branchen dabei helfen, mit KI sicher zu innovieren und greifbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

DXC Technology’s AI Impact Helps Customers Across Industries Innovate with AI

DXC verfolgt einen pragmatischen KI-Ansatz und konzentriert sich auf die Entwicklung von Lösungen, die reale Herausforderungen lösen und das Geschäftswachstum unterstützen. Mit DXC AI Impact profitieren Kunden von der umfangreichen Branchenexpertise und Technologieerfahrung des Unternehmens, um gemeinsam Lösungen, Dienstleistungen und Erlebnisse zu entwickeln, die mithilfe der neuesten technologischen Innovationen messbare Geschäftsergebnisse liefern. Lesen Sie hier mehr über den Ansatz von DXC.

„KI hat bereits die Aufmerksamkeit und Begeisterung der weltweiten Industrie geweckt. Von KI-Agenten über autonomes Fahren bis hin zu personalisierter Medizin ergreifen Unternehmen Maßnahmen, um das Potenzial der KI zu erschließen, die unsere Welt ganz neu gestalten wird", so Howard Boville, EVP, Consulting & Engineering Services – Powered by AI. „Mit dem AI Impact-Ansatz von DXC tragen wir dazu bei, die Möglichkeiten der KI zu erweitern, und werden dabei von unserem Team aus Beratungs-, Engineering- und Technologieexperten unterstützt, um die dringendsten Herausforderungen unserer Kunden zu adressieren."

Kunden aus verschiedenen Branchen setzen bereits AI Impact ein:

Automobilindustrie: DXC unterstützt Kunden bei der Nutzung von KI-gestützten Diagnosetools, damit Automobilhersteller und -dienstleister potenzielle Probleme leichter erkennen können, bevor sie kritisch werden. DXC hilft seinen Kunden auch dabei, mithilfe von KI jeden Aspekt eines Fahrzeugs zu personalisieren, einschließlich persönlicher Assistenten, die die Vorlieben und Gewohnheiten eines Fahrers im Laufe der Zeit lernen, um intuitivere Empfehlungen zu geben.

DXC unterstützt Kunden bei der Nutzung von KI-gestützten Diagnosetools, damit Automobilhersteller und -dienstleister potenzielle Probleme leichter erkennen können, bevor sie kritisch werden. DXC hilft seinen Kunden auch dabei, mithilfe von KI jeden Aspekt eines Fahrzeugs zu personalisieren, einschließlich persönlicher Assistenten, die die Vorlieben und Gewohnheiten eines Fahrers im Laufe der Zeit lernen, um intuitivere Empfehlungen zu geben. Öffentlicher Sektor: Um mehr Transparenz zu schaffen, nutzen Regierungen DXC AI Impact, um effizient mit den Bürgern zu kommunizieren und ihnen den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen zu erleichtern. Dazu gehört auch der Einsatz von KI-Agenten und KI-gestützten Prozessen, die Steuer-, Kreditvergabe- und sogar öffentliche Gesundheitsprozesse rationalisieren und vereinfachen.

Um mehr Transparenz zu schaffen, nutzen Regierungen DXC AI Impact, um effizient mit den Bürgern zu kommunizieren und ihnen den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen zu erleichtern. Dazu gehört auch der Einsatz von KI-Agenten und KI-gestützten Prozessen, die Steuer-, Kreditvergabe- und sogar öffentliche Gesundheitsprozesse rationalisieren und vereinfachen. Finanzdienstleistungen und Versicherungen: DXC unterstützt seine Kunden bei der Optimierung ihrer Betriebsabläufe – vom Underwriting und der Risikobewertung bis hin zur Bearbeitung von Schadensfällen und dem Kundenservice. Durch die Zusammenarbeit mit DXC nutzen Finanzinstitute Chatbots, um es menschlichen Agenten zu erleichtern, schneller und präziser auf Kundenanfragen zu antworten, indem sie Tausende von Dokumenten innerhalb von Minuten mit generativer KI analysieren.

DXC unterstützt seine Kunden bei der Optimierung ihrer Betriebsabläufe – vom Underwriting und der Risikobewertung bis hin zur Bearbeitung von Schadensfällen und dem Kundenservice. Durch die Zusammenarbeit mit DXC nutzen Finanzinstitute Chatbots, um es menschlichen Agenten zu erleichtern, schneller und präziser auf Kundenanfragen zu antworten, indem sie Tausende von Dokumenten innerhalb von Minuten mit generativer KI analysieren. Gesundheitswesen: DXC hat eine KI-gestützte App implementiert, die dabei hilft, Patientensymptome in Echtzeit zu messen und Daten zu analysieren, um Klinikern Erkenntnisse zu liefern, die zuverlässigere Diagnosen und Behandlungspläne ermöglichen, die Qualität der Versorgung verbessern und proaktiv gegen Verschreibungsresistenz vorgehen.

Weitere Informationen zu DXC AI Impact und wie wir mit den innovativsten Branchenführern zusammenarbeiten, um sichere Innovationen zu ermöglichen, finden Sie hier.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Diese Aussagen stellen aktuelle Erwartungen und Überzeugungen dar, und es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnisse, Ziele oder Pläne erreicht werden können oder werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, wobei viele dieser Faktoren außerhalb unserer Kontrolle liegen. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren finden Sie im Abschnitt „Risk Factors" im Jahresbericht von DXC auf Form 10-K für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in allen aktualisierten Informationen in späteren SEC-Einreichungen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Wir sind nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen oder über Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieses Dokuments eingetreten sind, oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors setzen auf DXC, um Dienste zu implementieren, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen hervorragende Leistungen erbringen: DXC.com.

KONTAKT: Mihir Bellamkonda, Media Relations, [email protected]; Roger Sachs, Investor Relations, [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2590355/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_s_AI_Impact_Helps_Customer.jpg