El impacto de la IA de DXC Technology ayuda a los clientes de todas las industrias a innovar con IA

ASHBURN, Va., 7 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un proveedor líder de servicios tecnológicos globales de la lista Fortune 500, anunció hoy AI Impact, un enfoque diseñado para ayudar a resolver los desafíos más urgentes de los clientes. Al combinar la consultoría, la ingeniería y los servicios empresariales seguros de DXC, DXC ayudará a los clientes de todas las industrias a innovar de forma segura e impulsar resultados comerciales reales con IA.

DXC adopta un enfoque pragmático en materia de IA, centrándose en el desarrollo de soluciones que resuelvan desafíos del mundo real y respalden el crecimiento empresarial. Con AI Impact de DXC, los clientes se benefician de la vasta experiencia en la industria y la tecnología de DXC para crear soluciones, servicios y experiencias en conjunto que ofrecerán resultados comerciales reales utilizando la última innovación tecnológica. Lea más sobre el enfoque de DXC aquí.

"La IA ya ha captado la atención y la imaginación de las industrias en todas partes. Desde los agentes de IA hasta la conducción autónoma y la medicina personalizada, las empresas están tomando medidas para liberar valor de la IA, que promete transformar nuestro mundo", dijo Howard Boville, vicepresidente ejecutivo de Servicios de consultoría e ingeniería - Powered by AI. "Con el enfoque AI Impact de DXC, estamos ayudando a ampliar los límites de lo que la IA hace posible, guiados por nuestro equipo de expertos en consultoría, ingeniería y tecnología para abordar los desafíos más urgentes de nuestros clientes".

Los clientes de todas las industrias están aprovechando el impacto de la IA, entre ellos:

Automotriz : DXC está ayudando a los clientes a aprovechar las herramientas de diagnóstico impulsadas por IA para que los fabricantes de automóviles y los proveedores de servicios puedan identificar problemas potenciales antes de que se vuelvan críticos, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento. DXC también está ayudando a los clientes a aprovechar la IA para personalizar cada aspecto de un vehículo, incluidos los asistentes personales que aprenden las preferencias y los hábitos del conductor con el tiempo para hacer recomendaciones más intuitivas.

: DXC está ayudando a los clientes a aprovechar las herramientas de diagnóstico impulsadas por IA para que los fabricantes de automóviles y los proveedores de servicios puedan identificar problemas potenciales antes de que se vuelvan críticos, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento. DXC también está ayudando a los clientes a aprovechar la IA para personalizar cada aspecto de un vehículo, incluidos los asistentes personales que aprenden las preferencias y los hábitos del conductor con el tiempo para hacer recomendaciones más intuitivas. Sector público : para ofrecer más transparencia, los gobiernos están utilizando DXC AI Impact para interactuar de manera eficiente con los ciudadanos y facilitarles el acceso a los servicios públicos. Esto incluye el uso de agentes de IA y procesos mejorados con IA que agilizan y simplifican los procesos impositivos, de préstamos nacionales e incluso de atención médica pública.

: para ofrecer más transparencia, los gobiernos están utilizando DXC AI Impact para interactuar de manera eficiente con los ciudadanos y facilitarles el acceso a los servicios públicos. Esto incluye el uso de agentes de IA y procesos mejorados con IA que agilizan y simplifican los procesos impositivos, de préstamos nacionales e incluso de atención médica pública. Servicios financieros y seguros : DXC ayuda a los clientes a optimizar las operaciones, desde la suscripción y la evaluación de riesgos hasta el procesamiento de reclamaciones y el servicio al cliente. Al trabajar con DXC, las instituciones financieras están aprovechando los chatbots para facilitar que los agentes humanos respondan con mayor rapidez y precisión a las consultas de los clientes mediante el análisis de miles de documentos en minutos con inteligencia artificial generativa.

: DXC ayuda a los clientes a optimizar las operaciones, desde la suscripción y la evaluación de riesgos hasta el procesamiento de reclamaciones y el servicio al cliente. Al trabajar con DXC, las instituciones financieras están aprovechando los chatbots para facilitar que los agentes humanos respondan con mayor rapidez y precisión a las consultas de los clientes mediante el análisis de miles de documentos en minutos con inteligencia artificial generativa. Atención médica: DXC implantó una aplicación impulsada por IA para ayudar a medir los síntomas de los pacientes en tiempo real, analizando datos para proporcionar a los médicos información que permita diagnósticos y planes de tratamiento más precisos, mejorando la calidad de la atención y abordando de manera proactiva la resistencia a las prescripciones.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones de este comunicado de prensa que no se relacionen directa y exclusivamente con hechos históricos constituyen "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones representan expectativas y creencias actuales, y no se puede garantizar que cualquier resultado, objetivo o plan establecido en cualquier declaración prospectiva pueda o vaya a lograrse. Dichas declaraciones están sujetas a numerosos supuestos, riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en dichas declaraciones, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Para obtener una descripción escrita de estos factores, consulte la sección titulada "Factores de riesgo" en el Informe anual de DXC en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2024 y cualquier información de actualización en presentaciones posteriores ante la SEC. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en dichas declaraciones que solo se refieren a la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar ninguna revisión de ninguna declaración prospectiva ni de informar ningún evento o circunstancia posterior a la fecha de este documento ni de reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto según lo exija la ley.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas globales a gestionar sus sistemas y operaciones de misión crítica, al mismo tiempo que moderniza la TI, optimiza las arquitecturas de datos y garantiza la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas y organizaciones del sector público más grandes del mundo confían en DXC para implementar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en sus instalaciones de TI. Obtenga más información sobre cómo brindamos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

