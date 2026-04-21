DIFC se convertirá en el primer centro financiero nativo de IA del mundo

DUBAI, EAU, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El Dubai International Financial Centre (DIFC), el principal centro financiero mundial de la región de Oriente Medio, África y Asia Meridional anunció hoy que se convertirá en el primer centro financiero nativo de IA del mundo.

Como jurisdicción y destino nativo de IA, la inteligencia artificial se integrará desde la base en los marcos legales y regulatorios, las operaciones comerciales, los sistemas de desarrollo de talento, la infraestructura del ecosistema y el entorno físico del distrito.

DIFC

El programa de IA nativa del Centro generará 3.500 millones de dólares (12.900 millones de AED) en beneficios económicos y 25.000 puestos de trabajo.

Con una posición privilegiada para convertirse en un modelo a seguir en IA para el sector financiero, el DIFC cuenta con la ventaja de una rápida implementación, al estar menos limitado por los procesos y regulaciones heredados que afectan a los centros financieros tradicionales.

El DIFC también proporcionará a las empresas financieras acceso a herramientas avanzadas de IA para respaldar sus operaciones y exportará software de gobernanza de IA y talento capacitado al Sur Global. La jurisdicción será la primera en ofrecer un Campus de IA integral que combine regulación, formación, computación e IA física.

Su Excelencia Essa Kazim, gobernador de DIFC comentó: "La transformación del DIFC en el primer centro financiero nativo de IA del mundo marca un hito en el ascenso de Dubái como capital global del futuro de las finanzas. A medida que la inteligencia artificial redefine el panorama financiero internacional, esta iniciativa refuerza el papel de Dubái en el establecimiento de nuevos estándares de innovación, confianza y competitividad. En consonancia con la Agenda Económica D33 de Dubái, subraya nuestro compromiso con la construcción de una economía resiliente y con visión de futuro, y con el posicionamiento del emirato a la vanguardia de la adopción responsable de la IA en los servicios financieros a nivel mundial".

Dentro de su marco legal y regulatorio, el DIFC establecerá marcos éticos y de gobernanza que aborden no solo la actividad humana, sino también los agentes de IA y la robótica, posicionándose así a la vanguardia de la innovación responsable. En todas las operaciones comerciales, la IA se integrará en los flujos de trabajo empresariales, los sistemas de cumplimiento y la prestación de servicios financieros, creando ecosistemas financieros inteligentes, automatizados y fiables.

El DIFC también aspira a convertirse en el principal destino mundial para empresas de IA en finanzas, superando a otros de los diez centros financieros más importantes en densidad de empresas emergentes, financiación de capital de riesgo y creación de unicornios.

El compromiso del DIFC con el avance de la ciudad como centro global de IA se pone de manifiesto en el Festival de IA de Dubái, que se celebrará en el Dubai World Trade Centre (DWTC) los días 26 y 27 de octubre de 2026, reuniendo a 20.000 personas de todo el mundo.

Para ver el vídeo: https://youtu.be/Al8rMWgBASM