杜拜國際金融中心將成為全球首個人工智能原生金融中心

該中心的人工智能原生計劃將帶來 35 億美元（129 億阿聯酋迪拉姆）的經濟效益，並創造 25,000 個職位。

杜拜國際金融中心具備獨特條件，能夠成為金融業的人工智能典範，其優勢在於推行速度快，而且不像傳統金融中心那樣受制於既有流程及監管框架。

杜拜國際金融中心亦會為金融公司提供先進的人工智能工具以助其營運，並向全球南方輸出人工智能治理軟件及受訓人才。 此司法管轄區將開創先河，設立全棧人工智能園區，融合監管、培訓、算力與實體人工智能於一身。

杜拜國際金融中心總裁 Essa Kazim 閣下表示：「杜拜國際金融中心演變為全球首個人工智能原生金融中心，標誌着杜拜在邁向全球未來金融之都的進程中，踏出了決定性的一步。 隨着人工智能重塑國際金融面貌，此項舉措進一步鞏固杜拜在訂立創新、信任及競爭力新標準方面的地位。 這亦與杜拜經濟議程 (D33) 相呼應，彰顯我們矢志構建既穩健又具前瞻性的經濟體，並推動該酋長國在全球金融服務中，引領負責任採用人工智能的浪潮。」

在自身的法律與監管架構中，杜拜國際金融中心將建立一套倫理與治理框架，不僅規範人類活動，亦涵蓋人工智能代理及機械人，藉此立足於負責任創新的先鋒位置。 在業務營運層面，人工智能將融入企業工作流程、合規系統及金融服務交付過程，從而締造值得信賴的自動化智能金融生態系統。

杜拜國際金融中心亦打算成為全球金融人工智能公司的首選匯聚地，在初創企業密度、風險投資金額及獨角獸企業數目上超越其他十大金融中心。

杜拜國際金融中心致力提升杜拜作為全球人工智能樞紐的地位，這份承諾將在杜拜人工智能節 (Dubai AI Festival) 上充分體現。該節將於 2026 年 10 月 26 及 27 日在杜拜世界貿易中心 (DWTC) 舉辦，屆時將匯聚全球 20,000 人參與。

影片：https://youtu.be/Al8rMWgBASM

SOURCE DIFC