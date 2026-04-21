Le DIFC va devenir le premier centre financier natif de l'IA au monde

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le Centre financier international de Dubaï (DIFC), principal centre financier international de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud, a annoncé aujourd'hui qu'il allait devenir le premier centre financier natif de l'IA au monde.

DIFC

En tant que zone et destination native de l'IA, le DIFC verra l'intelligence artificielle être intégrée au niveau fondamental dans ses cadres juridiques et réglementaires, ses opérations commerciales, ses systèmes de développement des talents, l'infrastructure de son écosystème et son environnement physique.

Le programme natif de l'IA du Centre générera 3,5 milliards d'USD (12,9 milliards d'AED) de retombées économiques et 25 000 emplois.

Le DIFC est particulièrement bien placé pour devenir un modèle en matière d'IA pour le secteur financier. Il a l'avantage d'une mise en œuvre rapide, car il est moins contraint par les processus et les réglementations en vigueur dans les centres financiers traditionnels.

Le DIFC permettra également aux sociétés financières d'accéder à des outils d'IA avancés pour soutenir leurs opérations et d'exporter des logiciels de gouvernance de l'IA et des talents formés vers les pays du Sud. La zone sera la première à offrir un campus d'IA complet alliant la réglementation, la formation, l'informatique et l'IA physique.

Son Excellence Essa Kazim, gouverneur du DIFC, a déclaré : « La transformation du DIFC en premier centre financier natif de l'IA au monde marque une étape décisive dans l'ascension de Dubaï en tant que capitale mondiale pour l'avenir de la finance. Alors que l'intelligence artificielle remodèle le paysage financier international, cette initiative renforce le rôle de Dubaï dans l'établissement de nouvelles normes en matière d'innovation, de confiance et de compétitivité. Conformément à l'agenda économique D33 de Dubaï, elle souligne notre engagement à construire une économie résiliente et tournée vers l'avenir et à positionner l'émirat à l'avant-garde de l'adoption responsable de l'IA dans les services financiers à l'échelle mondiale ».

Dans le cadre de son architecture juridique et réglementaire, le DIFC établira des cadres d'éthique et de gouvernance qui concernent non seulement l'activité humaine, mais aussi les agents d'IA et la robotique, se positionnant ainsi à l'avant-garde de l'innovation responsable. Dans l'ensemble des opérations commerciales, l'IA sera intégrée dans les flux de travail de l'entreprise, les systèmes de conformité et la prestation de services financiers, créant ainsi des écosystèmes financiers intelligents, automatisés et fiables.

Le DIFC a également l'intention de devenir la première destination mondiale pour les entreprises d'IA dans la finance, dépassant les autres centres financiers du top 10 en matière de densité de start-up, de financement par le capital-risque et de création de licornes.

L'engagement du DIFC à faire progresser la position de la ville en tant que centre mondial de l'IA est mis en évidence par le Dubai AI Festival, qui se tiendra au Dubai World Trade Centre (DWTC) les 26 et 27 octobre 2026 et réunira 20 000 personnes du monde entier.

Pour la vidéo : https://youtu.be/Al8rMWgBASM

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