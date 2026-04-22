DIFC, 세계 최초 AI 네이티브 금융 센터로 도약

두바이, 아랍에미리트, 2026년 4월 22일 /PRNewswire/ -- 중동, 아프리카, 남아시아 지역의 선도적인 글로벌 금융 센터인 두바이 국제금융센터(Dubai International Financial Centre, DIFC)가 4월 21일, 세계 최초의 AI 네이티브 금융 센터가 될 것이라고 발표했다.

AI 네이티브 관할권 및 목적지로서 인공지능은 법적 및 규제 프레임워크, 비즈니스 운영, 인재 개발 시스템, 생태계 인프라, 지구의 물리적 환경 전반에 걸쳐 근본적인 수준에서 내재할 것이다.

DIFC

DIFC의 네이티브 AI(Native AI) 프로그램은 35억 달러(129억 디르함)의 경제적 효과와 2만 5000개의 일자리를 창출할 것이다.

금융 업계의 AI 롤 모델이 될 독보적인 위치에 있는 DIFC는 전통적인 금융 센터들이 경험하는 레거시 프로세스와 규제의 제약이 적어 빠른 실행이 가능하다는 강점을 보유하고 있다.

DIFC는 또한 금융 기업에 운영을 지원하는 첨단 AI 툴에 대한 접근을 제공하고 AI 거버넌스 소프트웨어와 훈련된 인재를 글로벌 사우스(Global South)로 수출할 예정이다. 이 관할권은 규제, 교육, 컴퓨팅, 물리적 AI를 결합한 풀스택 AI 캠퍼스를 제공하는 세계 최초의 곳이 될 것이다.

DIFC 총재 에사 카짐(Essa Kazim) 각하는 다음과 같이 말했다. "DIFC의 세계 최초 AI 네이티브 금융 센터로의 진화는 두바이가 금융의 미래를 위한 글로벌 수도로 부상하는 데 있어 결정적인 단계를 의미한다. 인공지능이 국제 금융 환경을 재편하는 가운데, 이 이니셔티브는 혁신, 신뢰, 경쟁력의 새로운 기준을 수립하는 데 있어 두바이의 역할을 강화한다. 두바이 경제 어젠다 D33(Dubai Economic Agenda D33)에 발맞춰, 이는 회복력 있고 미래 지향적인 경제를 구축하고 전 세계 금융 서비스에서 책임감 있는 AI 도입의 최전선에 에미리트를 위치시키려는 우리의 의지를 강조한다."

법적 및 규제 구조 내에서 DIFC는 인간 활동뿐만 아니라 AI 에이전트와 로보틱스까지 다루는 윤리 및 거버넌스 프레임워크를 구축해 책임감 있는 혁신의 최전선에 설 예정이다. 비즈니스 운영 전반에 걸쳐 AI는 엔터프라이즈 워크플로, 컴플라이언스 시스템, 금융 서비스 제공에 내재해 지능적이고 자동화되며 신뢰할 수 있는 금융 생태계를 구축할 것이다.

DIFC는 또한 스타트업 밀도, 벤처 캐피털 펀딩, 유니콘 창출 면에서 다른 상위 10대 금융 센터를 능가하는 금융 분야 AI 기업의 세계 최고 목적지가 될 계획이다.

글로벌 AI 허브로서 도시의 위상을 강화하려는 DIFC의 의지는 2026년 10월 26일과 27일 두바이 세계무역센터(Dubai World Trade Centre, DWTC)에서 개최되어 전 세계 2만 명이 모이는 두바이 AI 페스티벌(Dubai AI Festival)을 통해 부각된다.

동영상: https://youtu.be/Al8rMWgBASM

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2961727/DIFC.jpg

SOURCE DIFC