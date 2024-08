ROSWELL, Novo México, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Sceye, uma empresa aeroespacial com experiência em ciência de materiais e fabricante de sistemas de plataforma de alta altitude (HAPS), anunciou hoje que completou um voo diurno completo na estratosfera enquanto permanecia sobre uma área de operação. Este é um marco crítico para voos de longa duração de meses ou anos, usando energia solar durante o dia e a capacidade da bateria, permitindo o voo noturno através da recarga solar na manhã seguinte. O HAPS FOI lançado às 7h36 MST em 15 de agosto a partir das instalações da empresa no Novo México e pousou às 12h21 MST no dia seguinte após a conclusão dos pontos de teste de voo.

O FUTURO DA INFRAESTRUTURA NÃO TERRESTRE: A SCEYE DEMONSTRA UM VOO DIURNO INOVADOR NA ESTRATOSFERA COM ENERGIA RENOVÁVEL

"Este é um marco significativo para a equipe Sceye, no sentido de abrir vastas oportunidades na estratosfera, construindo uma camada inteiramente nova de infraestrutura entre drones e satélites", disse o CEO e fundador da Sceye, Mikkel Vestergaard Frandsen. A capacidade de permanecer na estratosfera por longos períodos em uma área de operação oferece um ponto Vantage exclusivo para detectar desastres climáticos em tempo real, como incêndios florestais e vazamentos de metano, bem como conectividade com os bilhões de desconectados que as infraestruturas convencionais não podem atender.

O lançamento de hoje promoveu todos os principais objetivos estratosféricos do programa de testes Sceye 2024, incluindo a demonstração de voo diurno, realocação controlada e a capacidade de permanecer sobre uma área de operação. A conclusão desses objetivos permitirá que a Sceye inicie casos de uso comercial.

"O voo foi uma demonstração importante do desempenho e resiliência da nossa plataforma. Estou ansiosa para ver o crescimento e a escala de capacidades com cada voo que se segue ", disse Stephanie Luongo, Chefe de Operações de Missão da Sceye.

Sceye completou vinte voos de teste, com dois voos de teste adicionais planejados para 2024, amadurecendo ainda mais a plataforma em preparação para a comercialização.

O voo transportou um conjunto avançado de carga útil composto por instrumentos para abordar algumas das questões mais críticas da humanidade: câmeras estéreo-ópticas, para criar modelos precisos de elevação usados para entender desastres como inundações e terremotos e como mitigá-los; câmeras infravermelhas para permitir a previsão e detecção de incêndios florestais e detectar vazamentos de metano em tempo real, representando duas fontes significativas de aquecimento global. A carga útil também incluiu um radar de abertura sintética que permite que a plataforma veja através das nuvens e observe os sistemas mais vitais do planeta em qualquer clima e hora do dia.

A Sceye é uma empresa aeroespacial fundada em 2014 para liberar as possibilidades na estratosfera, elevando e conectando todas as pessoas e protegendo nosso planeta. A empresa está liderando o setor de Sistemas de Plataforma de Alta Altitude (HAPS) para fornecer conectividadeVersa universal e equitativa, melhorar o monitoramento das mudanças climáticas, a gestão de recursos naturais, a detecção de incêndios florestais e detectar e conter melhor os desastres antes que eles fiquem fora de controle.

