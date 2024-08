L'AVENIR DES INFRASTRUCTURES NON TERRESTRES : SCEYE EFFECTUE UN VOL DIURNE DANS LA STRATOSPHÈRE GRÂCE À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE

ROSWELL, Nouveau-Mexique, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- Sceye, une société aérospatiale spécialisée dans la science des matériaux et fabricant de systèmes de plateforme à haute altitude (HAPS), annonce ce jour avoir effectué un vol diurne complet dans la stratosphère tout en restant au-dessus d'une zone d'opération. Il s'agit d'une étape cruciale vers des vols de longue durée, de plusieurs mois ou années, grâce à l'utilisation de l'énergie solaire pendant la journée et à la capacité de la batterie qui permet de voler pendant la nuit en se rechargeant à l'énergie solaire le lendemain matin. Le HAPS a été lancé à 7h36 MST le 15 août depuis les installations de la société au Nouveau-Mexique et a atterri à 12h21 MST le jour suivant, après que les points d'essai en vol aient été complétés.

« Il s'agit d'une étape importante pour l'équipe de Sceye, qui ouvre de vastes perspectives dans la stratosphère, en construisant une couche d'infrastructure entièrement nouvelle entre les drones et les satellites », déclare Mikkel Vestergaard Frandsen, CEO et fondateur, Sceye. La capacité de rester dans la stratosphère pendant de longues périodes au-dessus d'une zone d'opération offre un point de vue unique pour détecter les catastrophes climatiques en temps réel, comme les incendies de forêt et les fuites de méthane, ainsi qu'une connectivité avec les milliards de personnes non connectées que les infrastructures conventionnelles ne peuvent pas desservir.

Le lancement d'aujourd'hui a permis d'atteindre tous les objectifs stratosphériques clés du programme d'essai Sceye 2024, notamment la démonstration du vol diurne, la relocalisation contrôlée et la capacité à rester au-dessus d'une zone d'opération. La réalisation de ces objectifs permettra à Sceye de lancer des cas d'utilisation commerciale.

« Ce vol a été une démonstration importante des performances et de la résilience de notre plateforme. Je me réjouis à la perspective de voir le développement des capacités à chaque vol suivant », déclare Stephanie Luongo, Chief of Mission Operations, Sceye.

Sceye a effectué vingt vols d'essai, et deux vols d'essai supplémentaires sont prévus pour 2024, ce qui permettra à la plateforme de mûrir en vue de sa commercialisation.

Le vol transportait une charge utile avancée composée d'instruments permettant de répondre à certaines des questions les plus critiques de l'humanité : des caméras stéréo-optiques, pour créer des modèles d'élévation précis utilisés pour comprendre les catastrophes telles que les inondations et les tremblements de terre et la manière de les atténuer ; des caméras infrarouges pour permettre la prévision et la détection des incendies de forêt et pour détecter en temps réel les fuites de méthane, qui représentent deux sources importantes de réchauffement de la planète. La charge utile comprenait également un radar à synthèse d'ouverture qui permet à la plateforme de voir à travers les nuages et d'observer les systèmes les plus vitaux de la planète, quels que soient le temps et l'heure de la journée.

Sceye est une entreprise aérospatiale fondée en 2014 pour libérer les possibilités dans la stratosphère en élevant et en connectant tous les gens et en protégeant notre planète. L'entreprise est à la pointe de l'industrie des systèmes de plateforme à haute altitude (HAPS) pour fournir une connectivité universelle et équitable, améliorer la surveillance du changement climatique, la gestion des ressources naturelles, la détection des incendies de forêt et mieux détecter et contenir les catastrophes avant qu'elles ne deviennent incontrôlables.

