BUDÚCNOSŤ MIMOZEMSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY: SCEYE PREDVÁDZA PRELOMOVÝ DENNÝ LET V STRATOSFÉRE POHÁŇANÝ OBNOVITEĽNOU ENERGIOU

ROSWELL, N.M., 19. augusta 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Sceye, letecká firma so zameraním na vedu o materiáloch a výrobca vysokovýškových platformových systémov (HAPS), dnes oznámila, že dokončila úplný denný let v stratosfére, pričom zostala nad prevádzkovou oblasťou. Ide o kľúčový míľnik smerom k dlhodobým letom trvajúcim mesiace alebo roky, s využitím solárnej energie počas denných hodín a kapacity batérií pri lete v noci, so solárnym dobitím nasledujúce ráno. HAPS vzlietol 15. augusta o 7:36 MST zo základne spoločnosti v Novom Mexiku a pristál nasledujúci deň o 12:21 MST po splnení letových testov.

THE FUTURE OF NON-TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE: SCEYE DEMONSTRATES BREAKTHROUGH DIURNAL FLIGHT IN THE STRATOSPHERE WITH RENEWABLE ENERGY

„Je to významný míľnik pre tím Sceye, smerom k otvoreniu obrovských príležitostí v stratosfére, budovaniu úplne novej vrstvy infraštruktúry medzi dronmi a satelitmi," povedal generálny riaditeľ a zakladateľ Sceye, Mikkel Vestergaard Frandsen. Schopnosť udržať sa v stratosfére dlhodobo nad prevádzkovou oblasťou ponúka jedinečný uhol pohľadu na detekciu klimatických katastrof ako sú lesné požiare a úniky metánu v reálnom čase, ako aj pripojenie pre miliardy nepripojených obyvateľov, ktorí nemôžu využívať konvenčné infraštruktúry.

Dnešný štart podporil všetky kľúčové stratosférické ciele testovacieho programu Sceye 2024, vrátane demonštrácie denného letu, kontrolovanej relokácie a schopnosti zostať nad prevádzkovou oblasťou. Splnenie týchto cieľov umožní spoločnosti Sceye iniciovať možnosti komerčného využitia.

„Let bol dôležitou ukážkou výkonu a odolnosti našej platformy. Teším sa na rast a rozširovanie schopností s každým nasledujúcim letom," povedala Stephanie Luongo, šéfka letových operácií Sceye.

Sceye dokončila dvadsať testovacích letov, pričom na rok 2024 sú naplánované dva ďalšie testovacie lety, ktoré ďalej zdokonalia platformu v príprave na komercionalizáciu.

Let niesol pokročilú súpravu užitočného zaťaženia pozostávajúcu z prístrojov na riešenie niektorých z najdôležitejších problémov ľudstva: stereo-optické kamery na vytváranie presných výškových modelov používaných na pochopenie katastrof, ako sú záplavy a zemetrasenia, a ako ich zmierniť; infračervené kamery na predpoveď a detekciu lesných požiarov a detekciu únikov metánu v reálnom čase, ktoré predstavujú dva významné zdroje globálneho otepľovania. Užitočné zaťaženie zahŕňalo aj radar so syntetickou apertúrou, ktorý platforme umožňuje vidieť cez mraky a pozorovať najdôležitejšie systémy planéty za každého počasia a v ktorúkoľvek dennú dobu.

O spoločnosti Sceye

Sceye je letecká spoločnosť založená v roku 2014 s cieľom naštartovať využívanie možností v stratosfére nadnášaním a spájaním všetkých ľudí a ochranou našej planéty. Spoločnosť je lídrom v odvetví vysokovýškových platformových systémov (HAPS) s cieľom poskytnúť univerzálne a rovnocenné pripojenie, zlepšiť monitorovanie klimatických zmien, dohľad nad prírodnými zdrojmi, detekciu lesných požiarov a lepšie odhalenie a zvládnutie katastrof skôr, ako sa vymknú spod kontroly.

Otázky pre tlač:

Kristian Ullum Vind

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484212/Sceye_August_Flight_ID_159d87dc6eda.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2484213/sceye_logo_suitcase_logo_full_colour_rgb_1000px_72ppi_ID_a12cb870d06f_Logo.jpg