Sceye garante fundos na rodada da Série C liderada pela Mawarid Holding Company

Sceye avaliada em US$ 525 milhões e pronta para o lançamento comercial em 2025

PARIS, 17 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Na World Space Business Week (WSBW) de hoje, a Sceye, uma empresa aeroespacial líder dos EUA especializada em Sistemas de Plataforma de Alta Altitude (HAPS), anunciou o fechamento bem-sucedido de sua rodada de financiamento da Série C.. A rodada foi liderada pela Mawarid Holding Company ("Mawarid"), uma importante corporação saudita com presença estabelecida em tecnologia da informação e comunicação, satélite e soluções digitais.

Voo de teste a partir de novembro de 2023 (PRNewsfoto/Sceye)

A Sceye fortaleceu seu balanço patrimonial fechando a rodada de financiamento da Série C, que avalia a empresa em uma avaliação pré-dinheiro de US$ 525 milhões. Isso proporciona uma liquidez suficiente para financiar atividades de P&D, programas de voo e lançar as operações comerciais iniciais em 2025.

Essa aliança estratégica dá continuidade à bem-sucedida estratégia de parceria da Sceye, após a participação da América Móvil como o maior investidor em sua rodada da Série B com foco na América Latina.

"A rodada da Série C é um marco crítico para a Sceye. Esses fundos acelerarão o desenvolvimento de nossa plataforma e o roteiro comercial, abrindo caminho para a comercialização de nossa tecnologia HAPS em 2025. Nossa parceria com a Mawarid abre novos territórios e oportunidades de mercado para nossas soluções inovadoras ", disse Mikkel Vestergaard Frandsen, CEO e fundador da Sceye.

Ghassan Itani, presidente assistente da Mawarid, acrescentou: "Esta parceria reforça o compromisso da Mawarid com os avanços tecnológicos pioneiros e o fornecimento de soluções digitais que atendem a setores críticos da indústria. Ao incorporar a tecnologia HAPS, melhoramos nossa posição como um fornecedor abrangente de soluções estratégicas do setor."

Este anúncio de investimento da Série C segue o sucesso do programa de voo 2024 da Sceye, onde a empresa obteve uma conquista importante ao demonstrar capacidades de voo perpétuas enquanto permanecia em uma área de operação. O voo de teste provou que os HAPS de Sceye podem operar continuamente, com energia solar alimentando o sistema durante o dia e com o armazenamento em baterias garantindo o voo noturno.

Esse feito marca o advento de uma nova camada de infraestrutura entre os sistemas terrestres e espaciais. Destaca o potencial transformador da tecnologia HAPS na ampliação do acesso à conectividade, no gerenciamento da resposta a desastres, no monitoramento de mudanças ambientais e na detecção de desastres relacionados ao clima em tempo real.

Sobre a Sceye

Fundada em 2014, a Sceye é uma empresa aeroespacial dedicada ao avanço da tecnologia estratosférica para conectar pessoas e proteger o planeta. A Sceye lidera o setor de Sistemas de Plataforma de Alta Altitude (HAPS), com foco em conectividade universal, monitoramento climático, gerenciamento de recursos naturais e prevenção de desastres.

Sobre a Mawarid:

Fundada em 1968, a Mawarid Holding Company (MHC) é uma empresa saudita líder com um portfólio diversificado que abrange, mas não se limita a TIC, satélite e soluções digitais. A MHC tem participado do cenário global de comunicações, incluindo seu papel como fundadora e acionista da Iridium Communications Inc. (Nasdaq: IRDM) desde o início dos anos 1990 e suas operações em vários setores de TIC e mídia em todo o Oriente Médio (por exemplo, Salam, TLS, ATSS, "Noorsat: Geo-operator").

Contato com amídia:

Jasmine Wallsmith

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2507386/AD6_Wide.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2484213/sceye_logo_suitcase_logo_full_colour_rgb_1000px_72ppi_ID_a12cb870d06f_Logo.jpg

FONTE Sceye