DIE ZUKUNFT DER NICHT-TERRESTRISCHEN INFRASTRUKTUR: SCEYE DEMONSTRIERT BAHNBRECHENDEN TAGESFLUG IN DER STRATOSPHÄRE MIT ERNEUERBARER ENERGIE

ROSWELL, New Mexico, 19. August 2024 /PRNewswire/ -- Sceye, ein Luft- und Raumfahrtunternehmen mit materialwissenschaftlichem Hintergrund und Hersteller von High-Altitude Platform Systems (HAPS), gab heute bekannt, dass es einen vollständigen Tagesflug in der Stratosphäre absolviert hat, während es über einem Einsatzgebiet blieb. Dies ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zu monatelangen oder jahrelangen Flügen durch die Nutzung von Solarenergie bei Tageslicht und einer Batteriekapazität, die einen Flug über Nacht durch Aufladen am nächsten Morgen ermöglicht. Die HAPS startete am 15. August um 7:36 Uhr MST von der Anlage des Unternehmens in New Mexico und landete um 12:21 Uhr MST am folgenden Tag, nachdem die Flugtestpunkte abgeschlossen waren.

THE FUTURE OF NON-TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE: SCEYE DEMONSTRATES BREAKTHROUGH DIURNAL FLIGHT IN THE STRATOSPHERE WITH RENEWABLE ENERGY

„Dies ist ein bedeutender Meilenstein für das Sceye-Team, der uns enorme Möglichkeiten in der Stratosphäre eröffnet und eine völlig neue Infrastrukturebene zwischen Drohnen und Satelliten schafft", so Mikkel Vestergaard Frandsen, CEO und Gründer von Sceye. Die Fähigkeit, lange Zeit in der Stratosphäre über einem Einsatzgebiet zu verweilen, bietet einen einzigartigen Blickwinkel, um Klimakatastrophen wie Waldbrände und Methanlecks in Echtzeit zu erkennen, und ermöglicht die Anbindung von Milliarden von Menschen, die mit herkömmlichen Infrastrukturen nicht versorgt werden können.

Mit dem heutigen Start wurden alle wichtigen Stratosphärenziele des Sceye-Testprogramms 2024 erreicht, einschließlich des Nachweises des Tagesfluges, der kontrollierten Verlagerung und der Fähigkeit, über einem Einsatzgebiet zu bleiben. Die Verwirklichung dieser Ziele wird es Sceye ermöglichen, kommerzielle Anwendungsfälle zu initiieren.

„Der Flug war ein wichtiger Beweis für die Leistungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit unserer Plattform. Ich freue mich darauf, die Skalierung von Wachstum und Fähigkeiten mit jedem weiteren Flug zu beobachten", sagte Stephanie Luongo, Chief of Mission Operations bei Sceye.

Sceye hat zwanzig Testflüge absolviert. Zwei weitere Testflüge sind für 2024 geplant, um die Plattform in Vorbereitung auf die Kommerzialisierung weiter zu entwickeln.

An Bord des Fluges befand sich eine fortschrittliche Nutzlast, die aus Instrumenten bestand, mit denen einige der kritischsten Fragen der Menschheit angegangen werden können: stereo-optische Kameras zur Erstellung von präzisen Höhenmodellen, die dazu dienen, Katastrophen wie Überschwemmungen und Erdbeben zu verstehen und zu entschärfen; Infrarotkameras zur Vorhersage und Erkennung von Waldbränden und zum Aufspüren von Methanlecks in Echtzeit, die zwei wichtige Quellen der globalen Erwärmung darstellen. Zur Nutzlast gehörte auch ein Radar mit synthetischer Apertur, mit dem die Plattform durch Wolken hindurchsehen und die wichtigsten Systeme des Planeten bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit beobachten kann.

