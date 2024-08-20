БУДУЩЕЕ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ПРОРЫВ СУТОЧНОГО ПОЛЕТА С ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИЕЙ ОТ SCEYE

РОЗУЭЛЛ, штат Нью-Мексико, 20 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Sceye, аэрокосмическая компания с опытом работы в области материаловедения и производитель систем высотных платформ (HAPS), объявила сегодня, что она завершила полный суточный полет в стратосфере, оставаясь в зоне действия. Это важная веха на пути к длительным полетам в течение нескольких месяцев или лет за счет использования солнечной энергии в дневное время и емкости аккумулятора, позволяющей совершать ночные полеты до солнечной зарядки на следующее утро. Система HAPS была запущена в 7:36 MST 15 августа с объекта компании в Нью-Мексико и приземлилась в 12:21 MST на следующий день после завершения летных испытаний.

THE FUTURE OF NON-TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE: SCEYE DEMONSTRATES BREAKTHROUGH DIURNAL FLIGHT IN THE STRATOSPHERE WITH RENEWABLE ENERGY

«Это важная веха для команды Sceye, открывающая огромные возможности в стратосфере, создающая совершенно новый уровень инфраструктуры между беспилотниками и спутниками», — сказал генеральный директор и основатель Sceye Миккель Вестергор Франдсен (Mikkel Vestergaard Frandsen). Способность оставаться в стратосфере в течение длительного времени в зоне действия обеспечивает уникальную точку обзора для обнаружения климатических катастроф в режиме реального времени, таких как лесные пожары и утечки метана, а также возможность подключения к миллиардам не связанных между собой объектов, которые не могут обслуживаться обычной инфраструктурой.

Сегодняшний запуск способствовал достижению всех ключевых стратосферных целей программы испытаний Sceye 2024, включая демонстрацию суточного полета, контролируемое перемещение и возможность оставаться над районом действия. Выполнение этих целей позволит Sceye инициировать сценарии коммерческого использования.

«Полет стал важной демонстрацией производительности и устойчивости нашей платформы. Я с нетерпением жду роста и расширения возможностей с каждым последующим рейсом», — сказала Стефани Луонго, руководитель операций миссии Sceye.

Компания Sceye выполнила двадцать испытательных полетов, причем два дополнительных испытательных полета запланированы на 2024 год, что еще больше укрепит платформу в рамках подготовки к коммерциализации.

Полет был оснащен передовой коммерческой нагрузкой, состоящей из инструментов для решения некоторых наиболее важных проблем человечества: стереооптические камеры для создания точных моделей высот, используемых для понимания стихийных бедствий, таких как наводнения и землетрясения, и способов их смягчения; инфракрасные камеры для прогнозирования и обнаружения лесных пожаров и обнаружения утечек метана в режиме реального времени, представляющих два значительных источника глобального потепления. Полезная нагрузка также включала в себя радиолокатор с синтезированной апертурой, который позволяет платформе видеть сквозь облака и наблюдать за наиболее важными системами планеты в любую погоду и время суток.

О компании Sceye

Sceye — аэрокосмическая компания, основанная в 2014 году, чтобы раскрыть возможности в стратосфере, воодушевляя и объединяя всех людей и защищая нашу планету. Компания лидирует в отрасли систем высотных платформ (HAPS), обеспечивая универсальную и равную связь, улучшая мониторинг изменения климата, управление природными ресурсами, обнаружение лесных пожаров, а также лучше обнаруживая и сдерживая бедствия, прежде чем они выйдут из-под контроля.

Запросы от прессы:

Кристиан Уллум Винд (Kristian Ullum Vind)

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2484212/Sceye_August_Flight_ID_159d87dc6eda.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2484213/sceye_logo_suitcase_logo_full_colour_rgb_1000px_72ppi_ID_a12cb870d06f_Logo.jpg