非地面基建設施的未來：SCEYE成功使用可再生能源，展示平流層日間飛行突破

今日的發射推進了Sceye 2024測試計劃的所有主要平流層目標，包括展示日間飛行、受控移動以及長時間停留在運作區域上空的能力。這些目標的達成將使Sceye能夠啟動商業應用情況。

Sceye任務營運主管Stephanie Luongo表示：「這次飛行充分展示了我們平台的性能和韌性。我期待著在每次後續飛行中看到我們的增長與能力的提升」。

Sceye已完成二十次測試飛行，並計劃在2024年進行兩次額外的測試飛行，以進一步完善平台，為商業化作好準備。

此次飛行搭載了一套先進的有效載荷，包括用於解決人類最迫切問題的儀器：立體光學相機，用於創建精確的高程模型，以了解洪水和地震等災害及其緩解方法；紅外線相機，用於預測和檢測野火，並實時偵測甲烷洩漏，這兩者都是全球暖化的重要來源。有效載荷還包括合成孔徑雷達，使平台能夠穿透雲層，在任何天氣條件和時間觀察地球上最關鍵的系統。

關於Sceye

Sceye是一間成立於2014年的航空航天公司，致力於透過提升和連接所有人並保護我們的地球，釋放平流層中的可能性。該公司在高海拔平台系統（HAPS）領域引領行業，旨在提供普遍且公平的連接，改善氣候變遷監測、自然資源管理、野火檢測，以及在災難失控之前更有效地檢測和控制災害。

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Kristian Ullum Vind

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SOURCE Sceye