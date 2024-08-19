非地面基建設施的未來：SCEYE成功使用可再生能源，展示平流層日間飛行突破
19 8月, 2024, 21:00 CST
新墨西哥州羅斯威爾2024年8月19日 /美通社/ -- 具有材料科學背景的航空航天公司Sceye今天宣佈，其製造的高海拔平台系統（HAPS）在指定運作區域上空停留時，成功在平流層中完成了一次全天飛行。這是朝向長時間（數月或數年）飛行的關鍵里程碑，透過白天使用太陽能，並利用電池儲能，使飛機能夠在夜間飛行，並於次日早晨透過太陽能再充電。HAPS於當地時間8月15日上午7:36從該公司位於新墨西哥州的工廠升空，並於次日當地時間下午12:21完成飛行測試後順利降落。
Sceye行政總裁兼創辦人Mikkel Vestergaard Frandsen表示：「這對Sceye團隊來說是一個重要的里程碑，開拓了在平流層中巨大的機會，並在無人機和衛星之間建立了一個全新的基建設施層。」能夠長時間停留在運作區域的平流層中，提供了一個獨特的觀察視角，可實時偵測野火和甲烷洩漏等氣候災害，並為傳統基建設施無法覆蓋的數十億未連接人口提供連接服務。
今日的發射推進了Sceye 2024測試計劃的所有主要平流層目標，包括展示日間飛行、受控移動以及長時間停留在運作區域上空的能力。這些目標的達成將使Sceye能夠啟動商業應用情況。
Sceye任務營運主管Stephanie Luongo表示：「這次飛行充分展示了我們平台的性能和韌性。我期待著在每次後續飛行中看到我們的增長與能力的提升」。
Sceye已完成二十次測試飛行，並計劃在2024年進行兩次額外的測試飛行，以進一步完善平台，為商業化作好準備。
此次飛行搭載了一套先進的有效載荷，包括用於解決人類最迫切問題的儀器：立體光學相機，用於創建精確的高程模型，以了解洪水和地震等災害及其緩解方法；紅外線相機，用於預測和檢測野火，並實時偵測甲烷洩漏，這兩者都是全球暖化的重要來源。有效載荷還包括合成孔徑雷達，使平台能夠穿透雲層，在任何天氣條件和時間觀察地球上最關鍵的系統。
關於Sceye
Sceye是一間成立於2014年的航空航天公司，致力於透過提升和連接所有人並保護我們的地球，釋放平流層中的可能性。該公司在高海拔平台系統（HAPS）領域引領行業，旨在提供普遍且公平的連接，改善氣候變遷監測、自然資源管理、野火檢測，以及在災難失控之前更有效地檢測和控制災害。
傳媒查詢：
Kristian Ullum Vind
[email protected]
SOURCE Sceye
分享這篇文章