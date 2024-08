O melhor refúgio de luxo à sua espera no Address Beach Resort em Dubai

Fuja do comum, pois este deslumbrante resort oferece descontos nas tarifas dos quartos, seus espaços de refeições vibrantes e tratamentos rejuvenescedores para estadias até 31 de março

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- À medida que as temperaturas esfriam, aproveite a oportunidade de uma fuga excepcional para o Address Beach Resort, onde você pode desfrutar de 20% de desconto em tarifas de quarto, 25% de desconto em refeições e 15% de desconto em tratamentos de spa para estadias reservadas até 20 de setembro e desfrutadas até 31 de março de 2025.

Address Beach Resort

O Address Beach Resort, um marco do horizonte de Dubai, possui dois elegantes arranha-céus ligados pela piscina infinita ao ar livre mais alta do mundo. Perfeitamente posicionado perto da Praia JBR e das principais atrações, oferece uma base incomparável para explorar as vistas deslumbrantes do Dubai.

Este resort, homenageado com o prêmio Forbes Travel Guide Five-Star, oferece uma variedade de comodidades de luxo. Saboreie um desconto de 25% em restaurantes selecionados, desde o charme à beira-mar do The Beach Grill e a fusão libanesa-brasileira no Li'Brasil até os pratos requintados do The Restaurant e os sabores globais do The Lounge. Relaxe com 15% de desconto no The Spa no nível 75, oferecendo massagens relaxantes e tratamentos para a pele.

Não perca e garanta a sua escapadela de sonho agora para desfrutar de um luxo incomparável no Address Beach Resort no Dubai. Para reservas e mais informações, ligue para +971 4 879 8899 ou clique aqui.

Datas de reserva: de agora até 20 de setembro de 2024

Datas de estadia: de agora até 31 de março de 2025

Oferta:

20% de desconto nas tarifas dos quartos

Buffet de café da manhã no The Restaurant

25% de desconto em refeições

15% de desconto em tratamentos de spa

Termos e Condições: O desconto para refeições pode ser aproveitado no Li'Brasil, The Beach Grill, The Restaurant e The Lounge. Aplicam-se outros Termos e Condições.

Sobre o Address Beach Resort

O Address Beach Resort é o primeiro resort de praia da coleção Address Hotels + Resorts, do Emaar Hospitality Group. Situada em Jumeirah Beach Residences (JBR) com vista para o Golfo Pérsico, a propriedade icônica possui duas torres de 77 andares, 217 quartos e suítes de hotel, restaurantes, instalações de entretenimento inigualáveis, 443 apartamentos com serviços incluídos e 478 apartamentos residenciais. Os hóspedes podem desfrutar de acesso exclusivo à "piscina infinita ao ar livre mais alta em um edifício do mundo", verificada pelo Guinness World Records™ em 31 de março de 2021, com vistas deslumbrantes do horizonte de Dubai. A propriedade também possui uma praia privada, várias piscinas, espaços para eventos de vanguarda e academia de última geração e o premiado The Spa at Address.

Site: https://www.addresshotels.com/en/resorts/address-beach-resort/

Instagram: @addressbeachresort

Facebook: AddressBeachResort

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2487840/Address_Beach_Resort.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487838/Address_Beach_Resort_Logo.jpg

FONTE Address Beach Resort