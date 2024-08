Der ultimative Luxus-Urlaub erwartet Sie im Address Beach Resort in Dubai

Entfliehen Sie dem Alltag, denn dieses atemberaubende Resort bietet für Aufenthalte bis zum 31. März Ermäßigungen auf die Zimmerpreise, seine lebhaften Restaurants und verjüngenden Behandlungen.

DUBAI, VAE, 26. August 2024 /PRNewswire/ -- Während die Temperaturen abkühlen, nutzen Sie die Gelegenheit für eine außergewöhnliche Flucht ins Address Beach Resort, wo Sie 20 % Rabatt auf die Zimmerpreise, 25 % Rabatt auf das Essen und 15 % Rabatt auf Spa-Behandlungen für Aufenthalte, die bis zum 20. September gebucht werden und bis zum 31. März 2025 dauern, genießen können.

Address Beach Resort

Das Address Beach Resort, ein Wahrzeichen der Skyline von Dubai, besteht aus zwei eleganten Wolkenkratzern, die durch den höchsten Infinity-Außenpool der Welt miteinander verbunden sind. Mit seiner perfekten Lage in der Nähe des JBR Beach und der wichtigsten Attraktionen bietet es einen unvergleichlichen Ausgangspunkt für die Erkundung von Dubais atemberaubenden Sehenswürdigkeiten.

Das mit der Fünf-Sterne-Auszeichnung des Forbes Travel Guide ausgezeichnete Resort bietet eine Reihe luxuriöser Annehmlichkeiten. Genießen Sie 25 % Ermäßigung in ausgewählten Restaurants, vom Charme des Beach Grill über die libanesisch-brasilianische Fusion im Li'Brasil bis hin zu den exquisiten Gerichten im The Restaurant und den globalen Aromen in der Lounge. Entspannen Sie sich mit 15 % Ermäßigung im The Spa auf Ebene 75, das entspannende Massagen und Hautpflegebehandlungen anbietet.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit und sichern Sie sich jetzt Ihren Traumurlaub im Address Beach Resort in Dubai, um sich unvergleichlichen Luxus zu gönnen. Für Buchungen und weitere Informationen rufen Sie bitte +971 4 879 8899 oder klicken Sie hier.

Buchungsdaten: Von jetzt bis zum 20. September 2024

Aufenthaltsdaten: Ab sofort bis zum 31. März, 2025

Angebot:

20% Rabatt auf den Zimmerpreis

Frühstücksbuffet im Restaurant

25% Ermäßigung beim Essen

15% Rabatt auf Spa-Behandlungen

Bedingungen und Konditionen: Im Li'Brasil, The Beach Grill, The Restaurant und The Lounge erhalten Sie Ermäßigungen beim Essen. Es gelten andere AGBs.

Über das Address Beach Resort

Das Address Beach Resort ist das erste Strandresort der Address Hotels + Resorts Kollektion, die zur Emaar Hospitality Group gehört. In Jumeirah Beach Residences (JBR) mit Blick auf den Arabischen Golf gelegen, bietet das ikonische Gebäude zwei 77-stöckige Türme, 217 Hotelzimmer und Suiten, Restaurants, unvergleichliche Unterhaltungsmöglichkeiten, 443 Serviced Apartments und 478 Wohneinheiten. Die Gäste haben exklusiven Zugang zum „höchsten Außen-Infinity-Pool in einem Gebäude der Welt", der am 31. März 2021 von Guinness World Records™ bestätigt wird und einen atemberaubenden Blick auf die Skyline von Dubai bietet. Das Anwesen verfügt außerdem über einen Privatstrand, mehrere Pools, avantgardistische Veranstaltungsräume, ein hochmodernes Fitnessstudio und das preisgekrönte The Spa at Address.

Website: https://www.addresshotels.com/en/resorts/address-beach-resort/

Instagram: @addressbeachresort

Facebook: AdresseStrandResort

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2487840/Address_Beach_Resort.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487838/Address_Beach_Resort_Logo.jpg