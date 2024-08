L'ultime escapade de luxe vous attend à l'Address Beach Resort de Dubaï

Échappez à l'ordinaire : ce superbe complexe hôtelier offre des réductions sur le prix des chambres, sur ses restaurants dynamiques et sur ses traitements rajeunissants pour des séjours jusqu'au 31 mars.

DUBAI, EAU, 26 août 2024 /PRNewswire/ -- Alors que les températures se rafraîchissent, saisissez l'opportunité d'une évasion exceptionnelle à l'Address Beach Resort, où vous pouvez bénéficier de 20 % de réduction sur le prix des chambres, 25 % sur les repas et 15 % sur les traitements de spa pour les séjours réservés avant le 20 septembre et dont vous profiterez jusqu'au 31 mars 2025.

Address Beach Resort

L'Address Beach Resort, emblème de l'horizon de Dubaï, se compose de deux gratte-ciel élégants reliés par la piscine extérieure à débordement la plus haute du monde. Parfaitement situé à proximité de la plage JBR et des principales attractions, il constitue un point de départ idéal pour explorer les sites époustouflants de Dubaï.

Ce centre de villégiature, récompensé par le Forbes Travel Guide Five-Star, propose une gamme d'équipements luxueux. Profitez d'une réduction de 25 % dans certains restaurants, du charme balnéaire du Beach Grill à la fusion libano-brésilienne du Li'Brasil, en passant par les plats exquis du The Restaurant et les saveurs du monde du The Lounge. Détendez-vous avec 15 % de réduction au Spa, situé au niveau 75, qui propose des massages relaxants et des soins de la peau.

Ne manquez pas cette occasion et réservez dès maintenant votre escapade de rêve pour profiter du luxe inégalé de l'Address Beach Resort à Dubaï. Pour les réservations et plus d'informations, appelez le +971 4 879 8899 ou cliquez ici.

Dates de réservation : Jusqu'au 20 septembre 2024

Dates de séjour : Dès maintenant et jusqu'au au 31 mars 2025

Offre :

20% de réduction sur le prix des chambres

Petit-déjeuner buffet au restaurant

25% de réduction sur les repas

15% de réduction sur les traitements de spa

Conditions générales d'utilisation : Des réductions peuvent être obtenues au Li'Brasil, au Beach Grill, au Restaurant et au Lounge. D'autres conditions s'appliquent.

À propos de l'Address Beach Resort

Address Beach Resort est la première station balnéaire de la collection Address Hotels + Resorts, sous l'égide d'Emaar Hospitality Group. Situé à Jumeirah Beach Residences (JBR) et surplombant le golfe Persique, cet établissement emblématique comprend deux tours de 77 étages, 217 chambres et suites d'hôtel, des restaurants, des installations de divertissement inégalées, 443 appartements avec services et 478 appartements résidentiels. Les hôtes peuvent bénéficier d'un accès exclusif à la « plus haute piscine extérieure à débordement dans un bâtiment au monde » vérifiée par Guinness World Records™ le 31 mars 2021 offrant une vue imprenable sur la skyline de Dubaï. L'établissement dispose également d'une plage privée, de plusieurs piscines, d'espaces événementiels avant-gardistes, d'une salle de sport ultramoderne et du spa primé The Spa at Address.

