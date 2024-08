杜拜 Address Beach Resort 恭候您的終極奢華逍遙遊

這間度假村榮獲《Forbes Travel Guide》五星級獎項,提供一系列豪華設施。在指定的餐飲場所享受七五折優惠,從 The Beach Grill 的海濱風情、Li'Brasil 的黎巴嫩加巴西融合風味,到 The Restaurant 的精緻佳餚,以及 The Lounge 的環球風味,應有盡有。位於 75 樓的水療中心提供放鬆按摩和護膚療程,可享八五折優惠。

萬勿錯過,現在就預訂您的夢想之旅,在杜拜 Address Beach Resort 享受無與倫比的奢華。有關預訂和更多資訊,請致電 +971 4 879 8899 或點擊這裡。

預訂日期: 由即日起至 2024 年 9 月 20 日

入住日期: 由即日起至 2025 年 3 月 31 日

優惠:

房間八折優惠

餐廳自助早餐

餐飲七折優惠

水療護理可享受八五折優惠

條款及細則: 在 Li'Brasil、The Beach Grill、The Restaurant 和 The Lounge 用膳可享有餐飲折扣。其他條款及細則適用。

Address Beach Resort 簡介

Address Beach Resort 是 Emaar Hospitality Group 旗下的 Address Hotels + Resorts 系列中第一個海灘度假勝地。這座地標性的物業坐落於 Jumeirah Beach Residences (JBR),俯瞰阿拉伯灣,擁有兩座 77 層高的塔樓、217 間酒店客房和套房、餐廳、無與倫比的娛樂設施、443 間服務式公寓和 478 間住宅公寓。客人可尊享 2021 年 3 月 31 日經健力士世界紀錄 (Guinness World Records™) 驗證的「全球建築物內最高的室外無邊際泳池」,盡覽杜拜天際線的壯麗景色。酒店還設有私人海灘、多個游泳池、前衛的活動空間和最先進的健身室,以及屢獲殊榮的 The Spa at Address。

網站: https://www.addresshotels.com/en/resorts/address-beach-resort/

Instagram: @addressbeachresort

Facebook:AddressBeachResort

SOURCE Address Beach Resort