杜拜 Address Beach Resort 恭候您的終極奢華逍遙遊

此令人驚豔的度假村在 3 月 31 日前提供房間折扣、熱鬧的餐飲場所和煥發活力的療程。

阿聯酋迪拜2024年8月26日 /美通社/ -- 隨著溫度降低，只要在 9 月 20 日前預訂並在 2025 年 3 月 31 日前入住 Address Beach Resort，即可享有房間八折、餐飲七五折及水療護理八五折的優惠。

Address Beach Resort 是杜拜天際線的地標，擁有兩座時尚的摩天大樓，由世界上最高的室外無邊際泳池連接起來。酒店位置優越，鄰近 JBR 海灘和熱門景點，是探索杜拜迷人景點的最佳基地。