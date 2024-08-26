杜拜 Address Beach Resort 恭候您的終極奢華逍遙遊
26 8月, 2024, 21:00 CST
此令人驚豔的度假村在 3 月 31 日前提供房間折扣、熱鬧的餐飲場所和煥發活力的療程。
阿聯酋迪拜2024年8月26日 /美通社/ -- 隨著溫度降低，只要在 9 月 20 日前預訂並在 2025 年 3 月 31 日前入住 Address Beach Resort，即可享有房間八折、餐飲七五折及水療護理八五折的優惠。
Address Beach Resort 是杜拜天際線的地標，擁有兩座時尚的摩天大樓，由世界上最高的室外無邊際泳池連接起來。酒店位置優越，鄰近 JBR 海灘和熱門景點，是探索杜拜迷人景點的最佳基地。
這間度假村榮獲《Forbes Travel Guide》五星級獎項，提供一系列豪華設施。在指定的餐飲場所享受七五折優惠，從 The Beach Grill 的海濱風情、Li'Brasil 的黎巴嫩加巴西融合風味，到 The Restaurant 的精緻佳餚，以及 The Lounge 的環球風味，應有盡有。位於 75 樓的水療中心提供放鬆按摩和護膚療程，可享八五折優惠。
萬勿錯過，現在就預訂您的夢想之旅，在杜拜 Address Beach Resort 享受無與倫比的奢華。有關預訂和更多資訊，請致電 +971 4 879 8899 或點擊這裡。
預訂日期： 由即日起至 2024 年 9 月 20 日
入住日期： 由即日起至 2025 年 3 月 31 日
優惠：
- 房間八折優惠
- 餐廳自助早餐
- 餐飲七折優惠
- 水療護理可享受八五折優惠
條款及細則： 在 Li'Brasil、The Beach Grill、The Restaurant 和 The Lounge 用膳可享有餐飲折扣。其他條款及細則適用。
Address Beach Resort 簡介
Address Beach Resort 是 Emaar Hospitality Group 旗下的 Address Hotels + Resorts 系列中第一個海灘度假勝地。這座地標性的物業坐落於 Jumeirah Beach Residences (JBR)，俯瞰阿拉伯灣，擁有兩座 77 層高的塔樓、217 間酒店客房和套房、餐廳、無與倫比的娛樂設施、443 間服務式公寓和 478 間住宅公寓。客人可尊享 2021 年 3 月 31 日經健力士世界紀錄 (Guinness World Records™) 驗證的「全球建築物內最高的室外無邊際泳池」，盡覽杜拜天際線的壯麗景色。酒店還設有私人海灘、多個游泳池、前衛的活動空間和最先進的健身室，以及屢獲殊榮的 The Spa at Address。
網站： https://www.addresshotels.com/en/resorts/address-beach-resort/
Instagram： @addressbeachresort
Facebook：AddressBeachResort
SOURCE Address Beach Resort
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