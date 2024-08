De ultieme luxevakantie wacht in het Address Beach Resort in Dubai

Ontsnap aan het alledaagse want dit prachtige resort biedt kortingen op kamertarieven, bruisende eetgelegenheden en verjongende behandelingen voor verblijven tot 31 maart

DUBAI, VAE, 26 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Nu de temperaturen afkoelen, kunt u uw kans grijpen op een uitzonderlijke reis naar het Address Beach Resort. Voor verblijven die tot 20 september worden geboekt, profiteert u van 20% korting op kamertarieven, 25% korting op dineren en 15% korting op spabehandelingen. De discounts kunnen tot 31 maart 2025 worden gebruikt.

Address Beach Resort

Het Address Beach Resort domineert de skyline van Dubai met twee slanke wolkenkrabbers die met elkaar zijn verbonden door het hoogste infinity buitenzwembad ter wereld. Het is perfect gelegen nabij JBR Beach en topattracties en biedt een ongeëvenaarde uitvalsbasis om de prachtige bezienswaardigheden van Dubai te verkennen.

Dit resort, bekroond met de vijfsterrenonderscheiding van Forbes Travel Guide, biedt een scala aan luxe voorzieningen. Geniet van 25% korting op geselecteerde eetgelegenheden, van de charme van The Beach Grill aan zee en de Libanees-Braziliaanse fusion in Li'Brasil tot de voortreffelijke gerechten in The Restaurant en de mondiale smaken in The Lounge. Ontspan met 15% korting in The Spa op Level 75, met ontspannende massages en huidverzorgingsbehandelingen.

Mis het niet en reserveer nu uw droomreis om te genieten van ongeëvenaarde luxe in het Address Beach Resort in Dubai. Bel voor boekingen en meer informatie naar +971 4 879 8899 of klik hier.

Boekingsdata: Vanaf nu tot 20 september 2024

Verblijfsdata: Vanaf nu tot 31 maart 2025

Aanbieding:

20% korting op kamerprijzen

Ontbijtbuffet in het restaurant

25% korting op dineren

15% korting op spabehandelingen

Algemene voorwaarden: U kunt met korting dineren in Li'Brasil, The Beach Grill, The Restaurant en The Lounge. Andere voorwaarden zijn van toepassing.

Over Address Beach Resort

Address Beach Resort is het eerste strandresort van de Address Hotels + Resorts-collectie, onderdeel van Emaar Hospitality Group. Het iconische pand ligt in Jumeirah Beach Residences (JBR) met uitzicht op de Arabische Golf en bestaat uit twee torens van 77 verdiepingen, 217 hotelkamers en suites, eetgelegenheden, ongeëvenaarde entertainmentfaciliteiten, 443 appartementen en 478 woonappartementen. Gasten kunnen genieten van exclusieve toegang tot het "Hoogste overloopbuitenzwembad in een gebouw ter wereld," geverifieerd door Guinness World Records™ op 31 maart 2021. Het biedt een prachtig uitzicht op de skyline van Dubai. Het hotel heeft ook een privéstrand, meerdere zwembaden, avant-gardistische evenementruimtes, een ultramoderne fitnessruimte en de bekroonde The Spa at Address.

Website: https://www.addresshotels.com/en/resorts/address-beach-resort/

