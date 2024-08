La mejor escapada de lujo te espera en Address Beach Resort en Dubái

Escápate de lo común ya que este impresionante resort ofrece descuentos en las tarifas de las habitaciones, sus vibrantes restaurantes y tratamientos rejuvenecedores para estancias hasta el 31 de marzo

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A medida que las temperaturas bajan, aprovecha la oportunidad de una escapada excepcional a Address Beach Resort, donde podrás disfrutar de un 20 % de descuento en las tarifas de las habitaciones, un 25 % de descuento en los restaurantes y un 15 % de descuento en los tratamientos de spa para estancias reservadas antes del 20 de septiembre y disfrutadas hasta el 31 de marzo de 2025.

Address Beach Resort

Address Beach Resort, un hito del horizonte de Dubái, cuenta con dos elegantes rascacielos unidos por la piscina infinita al aire libre más alta del mundo. Perfectamente situado cerca de JBR Beach y de las principales atracciones, ofrece una base inigualable para explorar los impresionantes lugares de interés de Dubái.

Este complejo, galardonado con el galardón Five-Star de Forbes Travel Guide, ofrece una gama de servicios de lujo. Disfruta de un 25 % de descuento en selectos restaurantes, desde el encanto costero de The Beach Grill y la fusión libanesa-brasileña en Li'Brasil hasta los exquisitos platos en The Restaurant y los sabores globales en The Lounge. Relájate con un 15 % de descuento en The Spa en el nivel 75, que ofrece masajes relajantes y tratamientos para el cuidado de la piel.

No se lo pierda y asegure su escapada de ensueño ahora para disfrutar de un lujo incomparable en Address Beach Resort en Dubái. Para reservar y obtener más información, llame al +971 4 879 8899 o haga clic aquí.

Fechas de reserva: desde ahora hasta el 20 de septiembre de 2024

Fechas de estancia: desde ahora hasta el 31 de marzo de 2025

Oferta:

20 % de descuento en el precio de la habitación

Desayuno buffet en The Restaurant

25 % de descuento en comidas

15 % de descuento en tratamientos de spa

Términos y condiciones: se puede hacer uso de descuentos para cenar en Li'Brail, The Beach Grill, The Restaurant y The Lounge. Se aplican otros términos y condiciones.

Acerca de Address Beach Resort

Address Beach Resort es el primer resort de playa de la colección Address Hotels + Resorts, bajo Emaar Hospitality Group. Situada en Jumeirah Beach Residences (JBR) con vistas al Golfo Pérsico, la emblemática propiedad cuenta con dos torres de 77 pisos, 217 habitaciones y suites de hotel, restaurantes, instalaciones de entretenimiento incomparables, 443 apartamentos con servicios y 478 apartamentos residenciales. Los huéspedes pueden disfrutar de acceso exclusivo a la "Piscina infinita al aire libre más alta en un edificio del mundo" verificada por Guinness World Records™ el 31 de marzo de 2021 con impresionantes vistas del horizonte de Dubai. La propiedad también cuenta con una playa privada, varias piscinas, espacios para eventos de vanguardia y un gimnasio de última generación y el galardonado The Spa at Address.

Sitio web: https://www.addresshotels.com/en/resorts/address-beach-resort/

Instagram: @addressbeachresort

Facebook: AddressBeachResort

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2487840/Address_Beach_Resort.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487838/Address_Beach_Resort_Logo.jpg

FUENTE Address Beach Resort