ドバイのアドレス・ビーチ・リゾートで究極の贅沢な休暇を

魅力に溢れたこのリゾートでは、3月31日までの滞在者を対象に宿泊料金の割引、活気ある飲食区画、若返りの施術サービスを用意しており、非日常の贅沢を味わうことができます

ドバイ(UAE), 2024年8月26日 /PRNewswire/ -- 気温が下がってきた今が、Address Beach Resort(アドレス・ビーチ・リゾート)への特別な旅を存分に楽しむチャンスです。9月20日までに予約し、2025年3月31日までに滞在した宿泊客に対し、宿泊代20%割引、食事25%割引、スパ・トリートメント15%割引のサービスを提供しています。

ドバイの地平線のランドマークであるアドレス・ビーチ・リゾートの見どころは、世界で最も高い場所にある屋外インフィニティ・プールが橋渡しされた2棟の美しい高層ビルです。JBRビーチと人気の観光スポットに近い絶好の場所にあり、ドバイの美しい名所を探索する拠点として最適なロケーションです。

Address Beach Resort

「フォーブス・トラベル・ガイド」で5つ星に輝いたこのリゾートは、贅沢なアメニティを数多く用意しています。魅力あふれる海辺のThe Beach Grill、レバノンとブラジルのフュージョン料理が楽しめるLi'Brasil、美しい料理の数々を揃えたThe Restaurant、世界各国の味覚を楽しめるThe Lounge など、厳選された飲食店で25%割引を受けることができます。75階のスパでは、リラックスできるマッサージやスキンケア・トリートメントを15%割引で用意しており、くつろぎのひとときを過すことができます。

ドバイのアドレス・ビーチ・リゾートでこれまでにない贅沢を満喫し、夢のような休暇を過ごせるこの機会をお見逃しなく。予約およびサービスの詳細については、+971 4 879 8899にお問い合わせいただくか、こちらをクリックしてください。

予約日:ただ今から2024年9月20日まで

滞在日:ただ今から2025年3月31日まで

サービスの内容:

宿泊代 20% オフ

The Restaurant の朝食ビュッフェ

ダイニング 25% オフ

スパ・トリートメント15%オフ

利用規約:Li'Brasil、The Beach Grill、The Restaurant、The Loungeでのお食事が割引対象となります。その他の利用規約も適用されます。

Address Beach Resort(アドレス・ビーチ・リゾート)について

アドレス・ビーチ・リゾートは、Emaar Hospitality Group(エマール・ホスピタリティ・グループ)傘下のAddress Hotels + Resorts(アドレス・ホテルズ + リゾーツ)コレクションの最初のビーチ・リゾートです。アラビア湾を見下ろすJumeirah Beach Residences(ジュメイラ・ビーチ・レジデンス、英文略称JBR)内に位置するこのアイコニックなホテルは、77階建ての2つのタワー、217室の客室とスイート、直営の飲食店、比類のないエンターテイメント施設、443室のサービス付きアパートメント、478室の居住用アパートメントを備えています。滞在客は、2021年3月31日にギネス世界記録™に認定された「ビルの付属施設として世界で最も高い場所にある屋外インフィニティ・プール」を特別に利用できます。プールからは、美しいドバイの地平線を見渡すことができます。敷地内には、プライベート・ビーチ、複数のプール、斬新なイベント・スペース、最先端のジム、受賞歴のあるThe Spa at Address(ザ・スパ・アット・アドレス)があります。

ウェブサイト:https://www.addresshotels.com/en/resorts/address-beach-resort/

インスタグラム:@addressbeachresort

Facebook:@addressbeachresortAddressBeachResort

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2487840/Address_Beach_Resort.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2487838/Address_Beach_Resort_Logo.jpg

SOURCE Address Beach Resort