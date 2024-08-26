Dubai'deki Address Beach Resort'ta En Üst Düzey Lüks Kaçamak Sizi Bekliyor

Olağanüstü bir tatil köyü olan bu tesis, 31 Mart'a kadar yapılacak konaklamalarda oda fiyatlarında, canlı yemek mekanlarında ve gençleştirici bakımlarda indirimler sunarak sıradanlıktan uzaklaşıyor.

DUBAİ, BAE, 26 Ağustos 2024 /PRNewswire/ -- Havalar soğurken, 20 Eylül'e kadar rezervasyon yaptırıp 31 Mart 2025 tarihine kadar yapacağınız konaklamalarda oda fiyatlarında %20, yemeklerde %25 ve spa uygulamalarında %15 indirimden yararlanabileceğiniz Address Beach Resort'ta olağanüstü bir kaçamak fırsatını yakalayın.

Address Beach Resort

Dubai'nin siluetinde bir simge olan Address Beach Resort, dünyanın en yüksek açık sonsuzluk havuzuyla birbirine bağlanan iki şık gökdelene sahiptir. JBR Plajı'nın ve en gözde turistik mekanların yakınında mükemmel bir konuma sahip olan otel, Dubai'nin büyüleyici manzaralarını keşfetmek için benzersiz bir üs sunmaktadır.

Forbes Travel Guide Beş Yıldızlı ödülüyle onurlandırılan bu tesis, bir dizi lüks olanak sunmaktadır. The Beach Grill'in deniz kenarı cazibesinden Li'Brasil'in Lübnan-Brezilya füzyonuna, The Restaurant'ın enfes yemeklerinden The Lounge'un küresel lezzetlerine kadar seçkin yemek mekanlarında %25 indirimin tadını çıkarın. Rahatlatıcı masajlar ve cilt bakımı uygulamaları sunan 75. kattaki The Spa'da %15 indirimle yorgunluğunuzu atın.

Kaçırmayın ve Dubai'deki Address Beach Resort'ta benzersiz lüksün tadını çıkarmak için hayalinizdeki tatili şimdi güvence altına alın. Rezervasyon ve daha fazla bilgi için +971 4 879 8899'i arayın veya buraya tıklayın.

Rezervasyon Tarihleri: Şu andan itibaren 20 Eylül 2024 tarihine kadar.

Konaklama Tarihleri: Şu andan itibaren 31 Mart 2025 tarihine kadar.

Teklif:

Oda fiyatlarında %20 indirim

The Restaurant'ta açık büfe kahvaltı

Yemekte %25 indirim

Spa uygulamalarında %15 indirim

Şartlar ve Koşullar: Li'Brasil, The Beach Grill, The Restaurant ve The Lounge'da yemek indiriminden yararlanabilirsiniz. Diğer Şartlar ve Koşullar geçerlidir.

Address Beach Resort Hakkında

Address Beach Resort, Emaar Hospitality Group bünyesindeki Address Hotels + Resorts koleksiyonunun ilk plaj tesisidir. Arap Körfezi'ne bakan Jumeirah Beach Residences'da (JBR) yer alan ikonik tesiste 77 katlı iki kule, 217 otel misafir odası ve süit, yemek mekanları, benzersiz eğlence tesisleri, 443 servisli daire ve 478 rezidans daire bulunmaktadır. Konuklar, 31 Mart 2021 tarihinde Guinness World Records™ tarafından onaylanan ve Dubai'nin silüetinin muhteşem manzarasını sunan "Dünyanın bir binadaki en yüksek açık sonsuzluk havuzuna" özel erişimin keyfini çıkarabilirler. Tesiste ayrıca özel bir plaj, birden fazla havuz, avangart etkinlik alanları, son teknoloji spor salonu ve ödüllü The Spa at Address bulunmaktadır.

Web sitesi: https://www.addresshotels.com/en/resorts/address-beach-resort/

Instagram: @addressbeachresort

Facebook: AdresBeachResort

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2487840/Address_Beach_Resort.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487838/Address_Beach_Resort_Logo.jpg