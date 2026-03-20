O National Film Board of Canada leva o filme vencedor do Oscar de Lavis e Szczerbowski, "A Garota que Chorava Pérolas", ao público do mundo inteiro

A fascinante fábula em stop-motion de uma dupla de Montreal ganha repercussão mundial no site NFB.ca

MONTREAL, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O National Film Board of Canada (NFB) está levando a fábula em stop-motion vencedora do Oscar, de Chris Lavis e Maciek Szczerbowski, A Garota que Chorava Pérolas para espectadores de todo o mundo.

Still from the film The Girl Who Cried Pearls NFB-ONF logo

Eleito Melhor Curta-Metragem de Animação na 98ª Cerimônia do Oscar, a versão em inglês deste curta-metragem envolvente, ambientado e produzido em Montreal — narrado por Colm Feore—está agora disponível para streaming gratuito no site NFB.ca e em todos os aplicativos da NFB, disponível em todo o mundo (*exceto na França e seus territórios ultramarinos, Alemanha, Espanha e Andorra).

Fatos rápidos

A Garota que Chorava Pérolas de Chris Lavis e Maciek Szczerbowski (17 min 37 s)

Produzido por Julie Roy, Marc Bertrand e Christine Noël

Kit de divulgação: mediaspace.nfb.ca/epk/the-girl-who-cried-pearls

Uma celebração da mágica da animação stop-motion , A Garota que Chorava Pérolas é uma fábula meticulosamente elaborada sobre uma garota dominada pela tristeza, o garoto apaixonado por ela e como a ganância leva corações bondosos a cometer atos perversos .

, é uma sobre uma garota dominada pela tristeza, o garoto apaixonado por ela e como leva corações bondosos a cometer . Esta foi a segunda vez que a aclamada dupla de animadores de Montreal passou pelo tapete vermelho , tendo conquistado a atenção mundial com seu curta-metragem de 2007, Madame Tutli-Putli , que lhes rendeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação e deu início a uma brilhante colaboração de 20 anos com a NFB.

, tendo conquistado a atenção mundial com seu curta-metragem de 2007, , que lhes rendeu sua e deu início a uma brilhante com a NFB. O filme contou com uma equipe de criação repleta de estrelas, incluindo uma trilha sonora composta por Patrick Watson e Brigitte Henry como diretora artística. O projeto de som é de Olivier Calvert, que integrou a equipe de Sylvain Bellemare no filme de Denis Villeneuve, A Chegada, vencedor do Oscar de 2017 de Melhor Edição de Som.

NFB e o Oscar

Kit de divulgação: mediaspace.nfb.ca/oscars

As produções e coproduções da NFB receberam 12 Oscars e 79 indicações .

receberam e . A NFB recebeu um Oscar Honorário por "excelência geral em cinema" em reconhecimento ao seu 50º aniversário em 1989.

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Sala de exibição online: nfb.ca

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Sobre a NFB

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FONTE National Film Board of Canada