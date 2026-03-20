O National Film Board of Canada leva o filme vencedor do Oscar de Lavis e Szczerbowski, "A Garota que Chorava Pérolas", ao público do mundo inteiro
Notícias fornecidas porNational Film Board of Canada
20 mar, 2026, 11:48 GMT
A fascinante fábula em stop-motion de uma dupla de Montreal ganha repercussão mundial no site NFB.ca
MONTREAL, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O National Film Board of Canada (NFB) está levando a fábula em stop-motion vencedora do Oscar, de Chris Lavis e Maciek Szczerbowski, A Garota que Chorava Pérolas para espectadores de todo o mundo.
Eleito Melhor Curta-Metragem de Animação na 98ª Cerimônia do Oscar, a versão em inglês deste curta-metragem envolvente, ambientado e produzido em Montreal — narrado por Colm Feore—está agora disponível para streaming gratuito no site NFB.ca e em todos os aplicativos da NFB, disponível em todo o mundo (*exceto na França e seus territórios ultramarinos, Alemanha, Espanha e Andorra).
Fatos rápidos
A Garota que Chorava Pérolas de Chris Lavis e Maciek Szczerbowski (17 min 37 s)
Produzido por Julie Roy, Marc Bertrand e Christine Noël
Kit de divulgação: mediaspace.nfb.ca/epk/the-girl-who-cried-pearls
- Uma celebração da mágica da animação stop-motion, A Garota que Chorava Pérolas é uma fábula meticulosamente elaborada sobre uma garota dominada pela tristeza, o garoto apaixonado por ela e como a ganância leva corações bondosos a cometer atos perversos.
- Esta foi a segundavez que a aclamada dupla de animadores de Montreal passou pelo tapete vermelho, tendo conquistado a atenção mundial com seu curta-metragem de 2007, Madame Tutli-Putli, que lhes rendeu sua primeira indicação ao Oscar deMelhor Curta-Metragem de Animação e deu início a uma brilhante colaboração de 20 anos com a NFB.
- O filme contou com uma equipe de criação repleta de estrelas, incluindo uma trilha sonora composta por Patrick Watson e Brigitte Henry como diretora artística. O projeto de som é de Olivier Calvert, que integrou a equipe de Sylvain Bellemare no filme de Denis Villeneuve, A Chegada, vencedor do Oscar de 2017 de Melhor Edição de Som.
NFB e o Oscar
Kit de divulgação: mediaspace.nfb.ca/oscars
- As produções e coproduções da NFB receberam 12 Oscars e 79 indicações.
- A NFB recebeu um Oscar Honorário por "excelência geral em cinema" em reconhecimento ao seu 50º aniversário em 1989.
Fique ligado
Sala de exibição online: nfb.ca
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Perspectiva do curador | Notas do diretor
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938011/National_Film_Board_of_Canada_National_Film_Board_of_Canada_brin.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2938013/National_Film_Board_of_Canada_National_Film_Board_of_Canada_brin.jpg
FONTE National Film Board of Canada
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