National Film Board of Canada、Lavis and Szczerbowskiのオスカー受賞作『真珠の涙と少女』を世界中の観客に配信

モントリオール出身の2人組によるストップモーション技法で描かれた寓話、カナダ国立映画庁公式サイト（NFB.ca）にて世界に配信

モントリオール（カナダ）, 2026年3月20日 /PRNewswire/ -- National Film Board of Canada（NFB）は、著名映像制作ユニットChris Lavis and Maciek Szczerbowskiのアカデミー賞受賞作となるストップモーション寓話『真珠の涙と少女（The Girl Who Cried Pearls）』 を全世界の視聴者 に向けて配信しました。

モントリオールを舞台に制作されたこの心に残る短編映画は第98回アカデミー賞Best Animated Short Film（短編アニメーション賞）にノミネートされました。英語版は同国を代表する女優Colm Feoreがナレーションを担当し、カナダ国立映画庁公式サイト（NFB.ca）およびすべてのNFBアプリで世界各国（*フランスおよびその海外領土、ドイツ、スペイン、アンドラを除く）に向けて無料配信中です。

Still from the film The Girl Who Cried Pearls NFB-ONF logo

要点

『真珠の涙と少女（The Girl Who Cried Pearls）』作：Chris Lavis andMaciek Szczerbowski（17分 37秒）

制作： Julie Roy、Marc Bertrand、Christine Noël

プレスキット：mediaspace.nfb.ca/epk/the-girl-who-cried-pearls

ストップモーションアニメの魔法 の祭典 、 『真珠の涙と少女（The Girl Who Cried Pearls）』 は、 悲しみに打ちひしがれる少女 と彼女を愛する少年、そして無垢な心が 欲望 によって搾取という 邪悪な行為 に踏みにじられるさまを丁寧に描く寓話です。

の祭典 、 は、 と彼女を愛する少年、そして無垢な心が によって搾取という に踏みにじられるさまを丁寧に描く寓話です。 モントリオールを拠点として活動している二人組 のアニメーターは、2007年の短編映画『 マダム・タトリ・プトリ（Madame Tutli-Putli） 』 で世界的な注目を集め、 「短編アニメーション賞（Best Animated Short ） 」で初めてアカデミー賞 にノミネートされました。同作は NFBとの 20年にわたるコラボレーション の幕開けを象徴するものとされており、今回のオスカー受賞 は二人にとって 2度め となります。

のアニメーターは、2007年の短編映画『 』 で世界的な注目を集め、 にノミネートされました。同作は NFBとの の幕開けを象徴するものとされており、今回のオスカー受賞 この映画には、オールスター級の制作チーム が参加しており、Patrick Watson氏が映画音楽を担当し、Brigitte Henry氏が美術ディレクターを務めています。音声デザインを担当したOlivier Calvert氏は、Denis Villeneuve監督作品『メッセージ（Arrival）』 でチームに参加しており、2017年アカデミー賞「音響編集賞（Best Sound Editing）」 を受賞しています。

NFBとオスカー

プレスキット：mediaspace.nfb.ca/oscars

カナダ国立映画庁（NFB）による作品および共同制作作品 は、 アカデミー賞12部門 を受賞し、 79部門にノミネート されています。

は、 を受賞し、 されています。 加えて、1989年に「アカデミー名誉賞（Honorary Academy Award）」を受賞した際は、受賞理由として「映画における総合的な卓越性 」が挙げられており、設立50周年を記念する受賞となりました。

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オンライン試写室：nfb.ca

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写真：https://mma.prnewswire.com/media/2938011/National_Film_Board_of_Canada_National_Film_Board_of_Canada_brin.jpg

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2938013/National_Film_Board_of_Canada_National_Film_Board_of_Canada_brin.jpg

SOURCE National Film Board of Canada