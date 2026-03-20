La Junta Nacional de Cine de Canadá lleva "The Girl Who Cried Pearls" de Lavis y Szczerbowski, ganadora de un Oscar, al público de todo el mundo

La inquietante fábula de la animación cuadro por cuadro del dúo de Montreal se globaliza en NFB.ca

MONTREAL, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Junta Nacional de Cine de Canadá (NFB, por sus siglas en inglés) está llevando la fábula de animación cuadro por cuadro ganadora del Oscar de Chris Lavis y Maciek Szczerbowski "The Girl Who Cried Pearls" (La niña que lloraba perlas) a los espectadores de todo el mundo.

Still from the film The Girl Who Cried Pearls NFB-ONF logo

Nombrado Mejor cortometraje animado en los 98.º Premios de la Academia, la versión en inglés de este inquietante corto de Montreal, narrado por Colm Feore, ahora se transmite de forma gratuita en NFB.ca y en todas las aplicaciones de NFB, disponibles en todo el mundo (*a excepción de Francia y sus territorios de ultramar, Alemania, España y Andorra).

Datos principales

The Girl Who Cried Pearls de Chris Lavis y Maciek Szczerbowski (17 min 37 s)

Producido por Julie Roy, Marc Bertrand y Christine Noël Kit

Kit de prensa: mediaspace.nfb.ca/epk/the-girl-who-cried-pearls

Una celebración de la magia de la animación cuadro por cuadro , The Girl Who Cried Pearls es una fábula meticulosamente elaborada sobre una niña abrumada por el dolor, el niño que la ama y cómo la codicia lleva a los buenos corazones a actos malvados .

, es una sobre una niña abrumada por el dolor, el niño que la ama y cómo lleva a los buenos corazones a . Este fue el segundo viaje por la alfombra roja para el aclamado dúo de animación de Montreal , que capturó la atención mundial con su cortometraje de 2007, Madame Tutli-Putli , que les valió su primera nominación al Oscar al Mejor cortometraje de animación y dio inicio a una colaboración estelar de 20 años con la NFB.

para el , que capturó la atención mundial con su cortometraje de 2007, , que les valió su y dio inicio a una con la NFB. La película cuenta con un equipo creativo repleto de estrellas, incluida una banda sonora de Patrick Watson y Brigitte Henry como directora artística. El diseño de sonido es de Olivier Calvert, quien formó parte del equipo de Sylvain Bellemare para la película de Denis Villeneuve Arrival, ganadora del Oscar 2017 por edición de sonido.

NFB y el

kit de prensa de los Oscar: mediaspace.nfb.ca/oscars

Las producciones y coproducciones de NFB han recibido 12 Oscar y 79 nominaciones .

han recibido y . La NFB recibió un Premio honorífico de la Academia por "excelencia general en el cine" en reconocimiento a su 50.° aniversario en 1989.

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FUENTE National Film Board of Canada