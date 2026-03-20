캐나다 국립영화위원회, 라비스•스제르보스키 감독 아카데미상 수상작 '진주눈물을 흘리는 소녀' 전 세계 공개

몬트리올 듀오의 잊을 수 없는 스톱모션 애니메이션, NFB.ca 통해 글로벌 스트리밍

몬트리올 , 2026년 3월 20일 /PRNewswire/ -- 캐나다 국립영화위원회(National Film Board of Canada•NFB) 가 크리스 라비스(Chris Lavis)와 마치엑 스제르보스키(Maciek Szczerbowski) 가 제작한 아카데미상 수상작 스톱모션 애니메이션 진주눈물을 흘리는 소녀(The Girl Who Cried Pearls) 를 전 세계 관객들에게 공개한다.

제98회 아카데미 시상식 에서 최우수 단편 애니메이션상(Best Animated Short Film)을 수상한 이 작품은 몬트리올을 배경으로 제작된 잊을 수 없는 단편 애니메이션으로, 배우 콜므 포어(Colm Feore)가 내레이션을 맡은 영어 버전이 현재 NFB.ca 와 모든 NFB 앱 을 통해 전 세계로 무료로 스트리밍되고 있다. 단, 프랑스 및 해외 영토, 독일, 스페인, 안도라는 서비스 지역에서 제외된다.

Still from the film The Girl Who Cried Pearls NFB-ONF logo

작품 개요

크리스 라비스와 마치엑 스제르보스키가 제작한 진주눈물을 흘리는 소녀(상영 시간: 17분 37초)

제작: 줄리 로이(Julie Roy), 마크 베트랑(Marc Bertrand), 크리스틴 노엘(Christine Noël)

보도 자료: mediaspace.nfb.ca/epk/the-girl-who-cried-pearls

스톱모션 애니메이션의 매력을 담은 진주눈물을 흘리는 소녀 는 슬픔에 짓눌린 소녀와 그녀를 사랑하는 소년, 그리고 탐욕이 어떻게 선한 마음을 사악한 행동으로 이끄는지를 정교하게 그린 우화다 .

담은 는 슬픔에 짓눌린 소녀와 그녀를 사랑하는 소년, 그리고 어떻게 선한 마음을 이끄는지를 . 몬트리올에서 활동하는 저명한 애니메이션 듀오 가 레드 카펫을 밟은 것은 이번이 두 번째다 . 이들은 2007년 단편 영화 마담 투틀리-푸틀리(Madame Tutli-Putli) 로 전 세계의 주목을 받으며 아카데미 최우수 단편 애니메이션상 후보에 처음 오르며 NFB와 20년에 걸친 화려한 협업의 서막을 열었다.

가 것은 이번이 이들은 2007년 단편 영화 로 전 세계의 주목을 받으며 오르며 NFB와 화려한 서막을 열었다. 이 영화는 패트릭 왓슨(Patrick Watson)이 음악을, 브리짓 헨리(Brigitte Henry)가 예술 감독을 맡는 등 화려한 제작진을 자랑한다. 사운드 디자인은 드니 빌뇌브(Denis Villeneuve) 감독의 영화 컨택트(Arrival)로 2017년 아카데미 음향편집상(Oscar for Sound Editing)을 수상한 실뱅 벨마르(Sylvain Bellemare)의 팀에 참여했던 올리비에 칼베르(Olivier Calvert)가 맡았다.

NFB와 오스카

보도 자료: mediaspace.nfb.ca/oscars

NFB가 제작 및 공동 제작한 작품은 총 12개의 오스카상을 수상하고 79차례 후보에 올랐다.

총 수상하고 올랐다. NFB는 1989년 창립 50주년을 맞아 영화 산업 전반에 대한 탁월한 공로를 인정받아 아카데미 공로상(Honorary Academy Award)을 수상했다.

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NFB 소개

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2938011/National_Film_Board_of_Canada_National_Film_Board_of_Canada_brin.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2938013/National_Film_Board_of_Canada_National_Film_Board_of_Canada_brin.jpg

SOURCE National Film Board of Canada