National Film Board of Canada 將 Lavis 和 Szczerbowski 榮獲奧斯卡的《哭珍珠的女孩》帶給全球觀眾

蒙特利爾二人組的定格動畫寓言詭秘懾人，在 NFB.ca 上走向全球

蒙特利爾2026年3月20日 /美通社/ -- National Film Board of Canada (NFB) 現正將 Chris Lavis 與 Maciek Szczerbowski 榮獲奧斯卡金像獎 (Oscar) 的定格動畫寓言《哭珍珠的女孩》(The Girl Who Cried Pearls)，帶給全球觀眾。

這部短片在第 98 屆奧斯卡金像獎 (Academy Awards) 榮獲最佳動畫短片 (Best Animated Short Film)，其英語版本由 Colm Feore 擔任旁述。影片現已於 NFB.ca 及所有 NFB 應用程式免費上線，可供全球觀眾欣賞 (*法國及其海外領地、德國、西班牙和安道爾除外)。

《哭珍珠的女孩》電影劇照 NFB-ONF 標誌

要點簡介

《哭珍珠的女孩》由 Chris Lavis 及 Maciek Szczerbowski 創作 (17 分 37 秒)

監製：Julie Roy、Marc Bertrand、Christine Noël

新聞資料套件：mediaspace.nfb.ca/epk/the-girl-who-cried-pearls

《哭珍珠的女孩》 頌揚 定格動畫的奇幻魔力 。本片乃 精心雕琢的寓言 ，訴說女孩深感悲傷，男孩愛着她，而 貪婪之念 ，又如何誘使良善之心，墮入 邪惡深淵 。

。本片乃 ，訴說女孩深感悲傷，男孩愛着她，而 ，又如何誘使良善之心，墮入 。 對於這對 受讚譽的 蒙特利爾動畫拍檔 來說，今次是他們第 二 次 踏足奧斯卡紅地毯 。他們早在 2007 年便憑短片 《坐火車的女人》(Madame Tutli-Putli) 驚艷全球，該片不僅為他們帶來首個奧斯卡 最佳動畫短片 提名 ，更開創其與 NFB 長達 20 年的合作關係 。

來說，今次是他們第 次 。他們早在 2007 年便憑短片 驚艷全球，該片不僅為他們帶來首個奧斯卡 ，更開創其與 NFB 。 電影的創作團隊雲集頂尖人才，配樂出自 Patrick Watson 手筆，藝術總監則由 Brigitte Henry 出任。 聲音設計由 Olivier Calvert 操刀，他曾經是 Sylvain Bellemare 團隊的一員，參與過 Denis Villeneuve 執導的 《天煞異降》(Arrival) 的製作，該片奪得 2017 年奧斯卡最佳音效剪輯獎 (2017 Oscar for Sound Editing)。

NFB 與奧斯卡金像獎

新聞資料套件：mediaspace.nfb.ca/oscars

NFB 的製作及聯合製作 已榮獲 12 項奧斯卡金像獎 及 79 項提名 。

已榮獲 及 。 為了表揚 NFB 在電影藝術的「全面卓越成就」，學院於 1989 年，即 NFB 成立 50 週年之際，向其頒發榮譽奧斯卡獎 (Honorary Academy Award)。

保持聯繫

網上放映室：nfb.ca

NFB Facebook | NFB X | NFB Instagram | NFB Blog | NFB YouTube | NFB Vimeo

策展人觀點 | 導演隨筆

關於 NFB

SOURCE National Film Board of Canada