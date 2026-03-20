National Film Board of Canada 將 Lavis 和 Szczerbowski 榮獲奧斯卡的《哭珍珠的女孩》帶給全球觀眾
新聞提供者National Film Board of Canada
20 3月, 2026, 22:15 CST
蒙特利爾二人組的定格動畫寓言詭秘懾人，在 NFB.ca 上走向全球
蒙特利爾2026年3月20日 /美通社/ -- National Film Board of Canada (NFB) 現正將 Chris Lavis 與 Maciek Szczerbowski 榮獲奧斯卡金像獎 (Oscar) 的定格動畫寓言《哭珍珠的女孩》(The Girl Who Cried Pearls)，帶給全球觀眾。
這部短片在第 98 屆奧斯卡金像獎 (Academy Awards) 榮獲最佳動畫短片 (Best Animated Short Film)，其英語版本由 Colm Feore 擔任旁述。影片現已於 NFB.ca 及所有 NFB 應用程式免費上線，可供全球觀眾欣賞 (*法國及其海外領地、德國、西班牙和安道爾除外)。
要點簡介
《哭珍珠的女孩》由 Chris Lavis 及 Maciek Szczerbowski 創作 (17 分 37 秒)
監製：Julie Roy、Marc Bertrand、Christine Noël
新聞資料套件：mediaspace.nfb.ca/epk/the-girl-who-cried-pearls
- 《哭珍珠的女孩》頌揚定格動畫的奇幻魔力。本片乃精心雕琢的寓言，訴說女孩深感悲傷，男孩愛着她，而貪婪之念，又如何誘使良善之心，墮入邪惡深淵。
- 對於這對受讚譽的蒙特利爾動畫拍檔來說，今次是他們第二次踏足奧斯卡紅地毯。他們早在 2007 年便憑短片《坐火車的女人》(Madame Tutli-Putli) 驚艷全球，該片不僅為他們帶來首個奧斯卡最佳動畫短片提名，更開創其與 NFB 長達 20 年的合作關係。
- 電影的創作團隊雲集頂尖人才，配樂出自 Patrick Watson 手筆，藝術總監則由 Brigitte Henry 出任。 聲音設計由 Olivier Calvert 操刀，他曾經是 Sylvain Bellemare 團隊的一員，參與過 Denis Villeneuve 執導的 《天煞異降》(Arrival) 的製作，該片奪得 2017 年奧斯卡最佳音效剪輯獎 (2017 Oscar for Sound Editing)。
NFB 與奧斯卡金像獎
新聞資料套件：mediaspace.nfb.ca/oscars
- NFB 的製作及聯合製作已榮獲 12 項奧斯卡金像獎及 79 項提名。
- 為了表揚 NFB 在電影藝術的「全面卓越成就」，學院於 1989 年，即 NFB 成立 50 週年之際，向其頒發榮譽奧斯卡獎 (Honorary Academy Award)。
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SOURCE National Film Board of Canada
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